Mircea Sandu, atac la Burleanu  Fostul șef al FRF a numit principala problemă a fotbalului românesc: „Eu nu am venit din Securitate sau corporatism!”
alt-text Publicat: 30.03.2026, ora 20:40
alt-text Actualizat: 30.03.2026, ora 20:40
  • Mircea Sandu (73 de ani), fostul președinte al FRF, a lansat un atac la adresa lui Răzvan Burleanu (41 de ani).

După ce România a ratat o nouă calificare la Campionatul Mondial, Mircea Sandu a vorbit despre problemele cu care se confruntă fotbalul românesc în mandatul lui Burleanu, succesorul său la conducerea FRF.

Mircea Sandu, atac la Răzvan Burleanu: „Eu nu am venit din Securitate sau corporatism!”

„Trebuie revăzut sistemul de selecție și pregătire a juniorilor. Am văzut antrenori despre care nici nu am auzit ca jucători. Poate nu știu ce să le explice fotbaliștilor.

Cred că FRF trebuie să facă o anumită strategie pe categorii de vârstă, impusă la cluburi într-o anumită măsură, pentru că există și private.

Eu sunt convins că Gică Hagi se va implica într-o strategie pentru tot ce înseamnă echipe naționale, plan tactic, sistem de joc, dar la nivelul echipelor naționale… e greu într-o săptămână să aplici ce s-ar dori.

La echipele naționale de juniori peste 30% dintre jucători sunt chemați din afară, sunt într-un anumit sistem de pregătire, nu știm cum, cât joacă, ce sisteme.

Vin la juniori și au 5 zile înainte de primul meci de pregătire, în 5 zile trebuie să se adapteze la ce vrea antrenorul să aplice. În Liga 1 cred că avem 60% străini…

Eu am venit din fotbal, nu din corporatism și Securitate, ce se vehiculează că ar fi acum prin FRF, am fost aproape de fotbaliști și rămân un prieten al fotbaliștilor.

I-am avut pe Gică Popescu, pe Iacov, niște contracandidați care mi-au luat niște voturi. Nu m-au învins, dar…”, a declarat Mircea Sandu, citat de digisport.ro.

1990 - 2014
este perioada în care Mircea Sandu a fost președintele FRF. În mandatul său, România a ajuns la 3 ediții de Campionat Mondial consecutive (1990, 1994, 1998)

Mircea Sandu: „Familia trebuia să intervină”

„Nașul” și-a exprimat părerea și cu privire la starea de sănătate a lui Mircea Lucescu (80 de ani), cel care a ajuns de urgență la spitalul Universitar, duminică dimineața, cu tahicardie ventriculară, după ce i s-a făcut rău chiar în cantonament.

Sandu crede că familia acestuia și FRF ar fi trebuit să ia măsuri ca să nu se ajungă în această situație:

„Eu cred că ar fi trebuit să intervină în primul rând familia și în al doilea rând cei ce au responsabilitatea mare asupra rezultatelor echipei naționale”.

