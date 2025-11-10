Dan Udrea Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu
Opinii

Dan Udrea Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 10.11.2025, ora 15:33
alt-text Actualizat: 10.11.2025, ora 17:16
  • În ultimii 20 de ani, media mandatelor lui Olăroiu la echipele de club la care a fost e de peste 2 ani și jumătate.
  • În ultimul deceniu, Rădoi a pregătit 5 echipe de club, iar la Craiova a fost de două ori. Media per mandat: 5 luni.

„Mi-a zis că pleacă din cauza stării emoționale. A spus că simte inclusiv că ar putea avea o reacție cum a avut Ionel Ganea asupra unui arbitru și nu vrea să se ajungă la așa ceva”.

Declarația îi aparține lui Mihai Rotaru, acționarul Universității Craiova și se referă la unul dintre motivele pentru care Rădoi a plecat de la echipă.

Pentru cine nu știe, Ionel Ganea a strâns de gât, la propriu, un arbitru asistent, la un meci la Timișoara, nemulțumit de o decizie a acestuia.

Deci, Mirel demisionează și de teamă să nu ajungă să agreseze fizic un arbitru. Și decide să renunțe pentru că nu reușește să-și înfrângă emoțiile, nervii, trăirile și tot ceea ce înseamnă profilul unui antrenor de valoare.

Rădoi a demonstrat că are ceva ce există în bagajul unui tehnician care poate performa. Să schimbi, în vară, aproape un lot întreg, după care să-l faci să joace fotbal, să califici echipa în Europa și să ajungi pe primele locuri în Liga 1, e ceva ce nu reușește oricine.

Să te prăbușești însă emoțional după fiecare eșec sau semieșec și să plângi la flash-interviu, să ameninți cu bătaia persoane de pe banca adversă, să ai 4 tentative de a demisiona în 4 luni și să nu accepți niciodată că poate mai greșești și tu, așa ceva se întâlnește cu adevărat foarte greu la un alt antrenor.

Degeaba ești pasionat de fotbal și de antrenorat, dacă la prima înfrângere te grăbești în cameră să-ți faci bagajele ca să pleci.

Rădoi nu mai e un copil de 12-13 ani, care se supără la fotbalul jucat în spatele blocului și care își ia mingea și pleacă bosumflat, stricându-le jocul și celorlalți copii.

Te-ai făcut antrenor, ai ales această cale, atunci trebuie să te comporți ca atare. Eșecul face parte din CV, erorile trebuie asumate, calmul emoțional e cel care face diferența. Peste toate, răbdarea, echilibrul și stabilitatea sunt valori fără de care un antrenor nu poate să reușească.

Mirel Rădoi Mirel Rădoi
Mirel Rădoi

Mirel a avut șansa să crească și să învețe meserie de la un tehnician mare, Cosmin Olăroiu. A lucrat cu el și la Steaua, și în Golf. L-a considerat mereu „fratele mai mare”, dar n-a luat de la acesta modul formidabil în care Oli a știut să se adapteze în țările și culturile în care a lucrat. Din România până în Arabia Saudită, din Qatar și Dubai până în China.

Olăroiu nu s-a bosumflat niciodată când a pierdut, deși și-ar fi permis să facă acest lucru și să se refugieze la piscina vilei sau în luxosul restaurant pe care le deține în Dubai.

A continuat să fie antrenor și să aibă echilibru și răbdare într-o meserie care imită perfect un carusel: azi te urcă, dar imediat te și prăbușește.

Priviți cum arată, față în față, durata mandatelor de antrenor la echipele de club, Olăroiu versus Mirel Rădoi.

Mandatele lui Olăroiu începând din 2005

  • FCSB - 1 an și jumătate
  • Al Hilal - 2 ani
  • Al Sadd - 1 an
  • Al Ain - 2 ani
  • Al Ahli Dubai - 4 ani
  • Jiangsu Sunings - 3 ani
  • Al Sharjah - 3 ani

MEDIA UNUI MANDAT: 2 ani și jumătate

Mandatele lui Rădoi la echipe de club

  • FCSB - 6 luni
  • U Craiova - 4 luni
  • Al Tai - 4 luni
  • Al Bataeh - 5 luni
  • Al Jazira - 4 luni
  • U Craiova - 9 luni

MEDIA UNUI MANDAT: 5 luni

Craiova e, acum, în cel mai bun moment al ei de când echipa a promovat pe prima scenă, în 2014, iar Rădoi spune că nu se mai poate controla emoțional fiindcă a pierdut cu UTA și a făcut un egal cu Rapid în minutul 97?

Într-o zi de mai 2006, Olăroiu suferea ceva ce în mod normal chiar l-ar fi putut virusa complet ca antrenor. Chiar și ca om.

Când pierzi accesul într-o finală europeană, după un thriller cum a fost returul cu Middlesbrough, atunci chiar o poți lua razna.

Și astăzi, la peste două decenii, nu poate vorbi deschis despre acel moment. Olăroiu nu doar că a rezistat atunci, dar a devenit ulterior un mare antrenor.

Rădoi nu a trăit ca antrenor nici măcar 1% din acea dramă profesională suferită de Olăroiu, care venea după alt moment teribil, pierderea titlului de campioană cu FC Național, în vara lui 2002, în chiar ultima etapă.

Din păcate, Mirel n-a învățat de la fratele său mai mare cum trebuie să te comporți când pierzi, când e greu, când lumea nu te aplaudă.

Pe scurt, pentru Rădoi, lumea se împarte între un ceas Rolex oferit cadou unui jucător pentru o calificare și amenințarea cu demisia după fiecare eșec. Păcat! Mare păcat, fiindcă Mirel pleacă de la o echipă pe care chiar o făcuse să joace fotbal într-un campionat care duce lipsă de așa ceva.

Universitatea Craiova demisie Mirel Radoi Cosmin Olaroiu
Știrile zilei din sport
Șoc în Liga 1  Jucătorii ar fi pariat sume imense împotriva propriei echipe chiar în acest sezon! FRF a demarat deja o anchetă!
Superliga
10.11
Șoc în Liga 1 Jucătorii ar fi pariat sume imense împotriva propriei echipe chiar în acest sezon! FRF a demarat deja o anchetă!
Citește mai mult
Șoc în Liga 1  Jucătorii ar fi pariat sume imense împotriva propriei echipe chiar în acest sezon! FRF a demarat deja o anchetă!
Primarul, amenințări cu clauze abuzive Se întâmplă în România: edilul și clubul au somat jucătorii să semneze acte adiționale șocante 
Liga 2
10.11
Primarul, amenințări cu clauze abuzive Se întâmplă în România: edilul și clubul au somat jucătorii să semneze acte adiționale șocante
Citește mai mult
Primarul, amenințări cu clauze abuzive Se întâmplă în România: edilul și clubul au somat jucătorii să semneze acte adiționale șocante 
„Poate îl iau la FCSB”   Reacția lui Becali după ce Rădoi și-a dat demisia: „E foarte orgolios, înseamnă că cineva s-a implicat la echipă”
Superliga
10.11
„Poate îl iau la FCSB” Reacția lui Becali după ce Rădoi și-a dat demisia: „E foarte orgolios, înseamnă că cineva s-a implicat la echipă”
Citește mai mult
„Poate îl iau la FCSB”   Reacția lui Becali după ce Rădoi și-a dat demisia: „E foarte orgolios, înseamnă că cineva s-a implicat la echipă”
RĂDOI NU MAI E ANTRENOR LA CRAIOVA! Rotaru a făcut anunțul: „Aseară și-a luat la revedere de la jucători”
Superliga
10.11
RĂDOI NU MAI E ANTRENOR LA CRAIOVA! Rotaru a făcut anunțul: „Aseară și-a luat la revedere de la jucători”
Citește mai mult
RĂDOI NU MAI E ANTRENOR LA CRAIOVA! Rotaru a făcut anunțul: „Aseară și-a luat la revedere de la jucători”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:46
„Atât de inconștient să fii” L-a lăsat mască pe MM! A fugit din cantonamentul FCSB și s-a întors direct la micul dejun
„Atât de inconștient să fii” L-a lăsat mască pe MM! A fugit din cantonamentul FCSB și s-a întors direct la micul dejun
22:49
A aplicat ordinul lui Becali? Bîrligea n-a plecat cu autocarul de la Sibiu! Ce au făcut liderii vestiarului
A aplicat ordinul lui Becali? Bîrligea n-a plecat cu autocarul de la Sibiu! Ce au făcut liderii vestiarului
22:13
Ce obiectiv are Dinamo Andrei Nicolescu: „Nu cred că găsesc în lot un jucător cu experiența unui meci decisiv la titlu”
Ce obiectiv are Dinamo Andrei Nicolescu: „Nu cred că găsesc în lot un jucător cu experiența unui meci decisiv la titlu”
22:22
Măsuri fără precedent MM Stoica anunță sancțiuni dure la FCSB: „Picătura care a umplut găleata! Vor fi amenzi unice în România”
Măsuri fără precedent MM Stoica anunță sancțiuni dure la FCSB: „Picătura care a umplut găleata! Vor fi amenzi unice în România”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Top stiri din sport
Messi, mesaj pentru Barcelona FOTO: S-a pozat pe Camp Nou și a făcut marele anunț:  „Sper că voi putea reveni și nu doar pentru a-mi lua rămas bun”
Superliga
10.11
Messi, mesaj pentru Barcelona FOTO: S-a pozat pe Camp Nou și a făcut marele anunț: „Sper că voi putea reveni și nu doar pentru a-mi lua rămas bun”
Citește mai mult
Messi, mesaj pentru Barcelona FOTO: S-a pozat pe Camp Nou și a făcut marele anunț:  „Sper că voi putea reveni și nu doar pentru a-mi lua rămas bun”
Reghe se umple de bani FIFA i-a dat dreptate: demitere abuzivă! Cine trebuie să îi plătească o sumă uriașă
Stranieri
10.11
Reghe se umple de bani FIFA i-a dat dreptate: demitere abuzivă! Cine trebuie să îi plătească o sumă uriașă
Citește mai mult
Reghe se umple de bani FIFA i-a dat dreptate: demitere abuzivă! Cine trebuie să îi plătească o sumă uriașă
Corteo în Liga 4 VIDEO: Partida care a surclasat asistența de la Slobozia - CFR Cluj » Arbitru de Liga Campionilor la centru
Diverse
10.11
Corteo în Liga 4 VIDEO: Partida care a surclasat asistența de la Slobozia - CFR Cluj » Arbitru de Liga Campionilor la centru
Citește mai mult
Corteo în Liga 4 VIDEO: Partida care a surclasat asistența de la Slobozia - CFR Cluj » Arbitru de Liga Campionilor la centru
„Ești bolnavă! Dezgustător!” Fanii Elenei Rybakina, intervenție dură după ce o legendă a criticat-o pe kazahă pentru gestul făcut la Turneul Campioanelor
Tenis
10.11
„Ești bolnavă! Dezgustător!” Fanii Elenei Rybakina, intervenție dură după ce o legendă a criticat-o pe kazahă pentru gestul făcut la Turneul Campioanelor
Citește mai mult
„Ești bolnavă! Dezgustător!” Fanii Elenei Rybakina, intervenție dură după ce o legendă a criticat-o pe kazahă pentru gestul făcut la Turneul Campioanelor

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 18 rapid 6 Universitatea Craiova 35 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
11.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share