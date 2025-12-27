S-au răzgândit în privința lui Louis Au văzut ce a făcut și nu-l mai vor la echipă: „Nu ar fi fost tolerat! Extrem de neprofesionist”

O publicație dedicată clubului Celtic Glasgow a scris despre gestul lui Louis Munteanu (23 de ani), care a fost pozat în tricoul rivalei FCSB.

Celtic încearcă să-i găsească un înlocuitor lui Kyogo Furuhashi, iar suporterii formației scoțiene îl identificau recent ca posibilă alternativă pe Louis Munteanu, vorbind despre „prețul de chilipir” la care acesta ar putea fi achiziționat.

Suporterii lui Celtic, despre Louis Munteanu: „Gestul nu ar fi fost tolerat la Glasgow”

Ulterior, presa locală a scris despre „interesul deosebit” al celor de la Celtic pentru fostul atacant de la Fiorentina, însă fanii echipei cu cele mai multe titluri de campioană a Scoției (la egalitate cu Rangers, câte 55) s-au întors acum împotriva lui Louis Munteanu.

„Atacantul în vârstă de 23 de ani a fost implicat într-un scandal în România, care pur și simplu nu ar fi fost tolerat în Glasgow.

Munteanu a stârnit controverse de Crăciun, după ce a fost fotografiat în public purtând tricoul echipei FCSB, cea mai mare rivală a CFR Cluj.

Această ultimă controversă în jurul atacantului român este o dovadă în plus că Celtic a evitat un glonț, întrucât Munteanu pare extrem de neprofesionist și ridică semne de întrebare cu privire la caracterul său și respectul față de fanii din Cluj care îl adoră.

Imaginați-vă dacă Munteanu ar fi fost jucător la Celtic și ar fi încercat să forțeze un transfer purtând tricoul echipei Rangers? «Hoops» chiar au evitat un glonț în cazul acesta”, au scris scoțienii de la 67hailhail.com.

FOTO. Louis Munteanu, în tricoul celor de la FCSB

Louis Munteanu, despre poza în tricoul FCSB: „Un gest strict uman”

După ce imaginile cu Louis în tricoul FCSB s-au viralizat, atacantul a fost criticat dur de finanțatorul Ioan Varga, dar și de președintele Iuliu Mureșan, în timp ce Gigi Becali a anunțat că va încerca din nou să obțină semnătura acestuia.

Fotbalistul, care riscă o amendă de aproximativ 2.100 euro, echivalentul a 10% din salariul lunar, și-a explicat gestul printr-un mesaj postat pe rețelele sociale.

„În această pauză, fiind acasă la părinți, am participat la un turneu demontrativ în Vaslui, orașul meu natal.

Pentru o perioadă am purtat tricoul prietenului meu și fost coleg de la Farul, Mihai Popescu, ca semn de prietenie și susținere pentru el într-un moment dificil, trecând printr-o accidentare care îl ține departe de teren.

Gestul meu nu a avut nicio clipă intenția de a jigni sau de a arăta lipsă de respect față de clubul CFR Cluj sau față de suporteri. Înțeleg că acest lucru a putut fi interpretat greșit și îmi pare sincer rău pentru asta. A fost un gest strict uman, din prietenie, nimic mai mult”, a scris Louis Munteanu pe InstaStory.

4,5 milioane de euro este cota lui Louis Munteanu, conform Transfermarkt

