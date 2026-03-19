„Poate să apară orice” Mirel Rădoi, întrebat dacă rămâne la FCSB din vară. Ce a răspuns

Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul lui FCSB, a prefațat partida cu UTA Arad, din etapa a doua a play-out-ului Ligii 1.

FCSB - UTA Arad se joacă vineri, de la 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În conferința de presă premergătoare partidei cu UTA, Rădoi a vorbit despre adversar, dar și despre viitorul său la gruparea din Capitală.

Ce a răspuns când a fost întrebat dacă va rămâne la echipă și în sezonul viitor, în rândurile de mai jos.

Mirel Rădoi, întrebat dacă va continua la FCSB și în sezonul viitor: „Poate să apară orice”

În momentul în care i-a fost adresată întrebarea referitoare la viitorul său, Rădoi nu a dorit să răspundă, spunând că se gândește doar la meciul cu UTA Arad.

„Poate să apară orice (n.r. - informații despre viitorul său). Eu n-am deschis televizorul decât la meciurile din cupele europene. În rest, n-am deschis niciun ziar. Cel mai important pentru mine e meciul cu UTA.

Trebuie să vedem cum desfacem acel 4-4-2, 4-4-1-1 în propria jumătate, cu un Roman foarte disponibil, care joacă pentru Coman și Abdallah în spațiu. Astea sunt gândurile mele de foarte multe zile.

Trebuie să vedem care vor fi cei doi fundași centrali aleși de UTA. Cei 3 parcă au calități asemănătoare, dar la nivel de detalii au și ei anumite lucruri de care noi putem profita”, a declarat Mirel Rădoi, conform sport.ro.

Mirel Rădoi: „Trebuie să câștigăm mâine pentru a fi pe primul loc înainte de pauză”

Tehnicianul „roș-albaștrilor” a spus și cât de importantă ar fi o victorie cu UTA în acest moment, ținând cont că urmează pauza pentru meciurile echipelor naționale.

„Nu știu dacă UTA poate fi considerată principalul candidat pentru câștigarea play-out-ului. În această situație se mai află Farul și Botoșani. Orice echipă care are două victorii consecutive se va apropia de locurile 7-8.

Trebuie să câștigăm mâine pentru ca în perioada următoare, când e pauza pentru meciurile naționalelor, să putem să ne antrenăm liniștiți și să terminăm această pauză pe prima poziție”, a mai spus Mirel Rădoi.

