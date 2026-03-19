„Poate să apară orice” Mirel Rădoi, întrebat dacă rămâne la FCSB din vară. Ce a răspuns +22 foto
Mirel Rădoi FOTO: GOLAZO.ro
Superliga

„Poate să apară orice” Mirel Rădoi, întrebat dacă rămâne la FCSB din vară. Ce a răspuns

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 19.03.2026, ora 14:46
alt-text Actualizat: 19.03.2026, ora 14:48
  • Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul lui FCSB, a prefațat partida cu UTA Arad, din etapa a doua a play-out-ului Ligii 1.
  • FCSB - UTA Arad se joacă vineri, de la 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În conferința de presă premergătoare partidei cu UTA, Rădoi a vorbit despre adversar, dar și despre viitorul său la gruparea din Capitală.

Ce a răspuns când a fost întrebat dacă va rămâne la echipă și în sezonul viitor, în rândurile de mai jos.

Citește și
Liga 1 LIVE de la 19:00, FCSB - UTA Arad, în play-out. CFR Cluj - Rapid, de la 21:45 » Programul și clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga 1 LIVE de la 19:00, FCSB - UTA Arad, în play-out. CFR Cluj - Rapid, de la 21:45 » Programul și clasamentul actualizat

Mirel Rădoi, întrebat dacă va continua la FCSB și în sezonul viitor: „Poate să apară orice”

În momentul în care i-a fost adresată întrebarea referitoare la viitorul său, Rădoi nu a dorit să răspundă, spunând că se gândește doar la meciul cu UTA Arad.

„Poate să apară orice (n.r. - informații despre viitorul său). Eu n-am deschis televizorul decât la meciurile din cupele europene. În rest, n-am deschis niciun ziar. Cel mai important pentru mine e meciul cu UTA.

Trebuie să vedem cum desfacem acel 4-4-2, 4-4-1-1 în propria jumătate, cu un Roman foarte disponibil, care joacă pentru Coman și Abdallah în spațiu. Astea sunt gândurile mele de foarte multe zile.

Trebuie să vedem care vor fi cei doi fundași centrali aleși de UTA. Cei 3 parcă au calități asemănătoare, dar la nivel de detalii au și ei anumite lucruri de care noi putem profita”, a declarat Mirel Rădoi, conform sport.ro.

Mirel Rădoi: „Trebuie să câștigăm mâine pentru a fi pe primul loc înainte de pauză”

Tehnicianul „roș-albaștrilor” a spus și cât de importantă ar fi o victorie cu UTA în acest moment, ținând cont că urmează pauza pentru meciurile echipelor naționale.

„Nu știu dacă UTA poate fi considerată principalul candidat pentru câștigarea play-out-ului. În această situație se mai află Farul și Botoșani. Orice echipă care are două victorii consecutive se va apropia de locurile 7-8.

Trebuie să câștigăm mâine pentru ca în perioada următoare, când e pauza pentru meciurile naționalelor, să putem să ne antrenăm liniștiți și să terminăm această pauză pe prima poziție”, a mai spus Mirel Rădoi.

FCSB - Metaloglobus, meci / Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu/GOLAZO.ro
FCSB - Metaloglobus, meci / Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (22 imagini)

FCSB - Metaloglobus, meci / Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu/GOLAZO.ro FCSB - Metaloglobus, meci / Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu/GOLAZO.ro FCSB - Metaloglobus, meci / Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu/GOLAZO.ro FCSB - Metaloglobus, meci / Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu/GOLAZO.ro FCSB - Metaloglobus, meci / Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+22 Foto
Citește și

Campionate
13:49
Messi scrie istorie FOTO. A ajuns la 900 de goluri în carieră » Echipa pentru care a înscris 672 dintre ele l-a ignorat!
Citește mai mult
Messi scrie istorie FOTO. A ajuns la 900 de goluri în carieră » Echipa pentru care a înscris 672 dintre ele l-a ignorat!
Superliga
13:08
Matteo Duțu și-a aflat pedeapsa Cât va lipsi fundașul lui Dinamo, după ce a văzut „roșu” direct în meciul cu Rapid
Citește mai mult
Matteo Duțu și-a aflat pedeapsa  Cât va lipsi fundașul lui Dinamo, după ce a văzut „roșu” direct în meciul cu Rapid

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
Mirel Radoi liga 1 uta arad fcsb
Știrile zilei din sport
Superliga
19.03
Mormântul lui Balaci, vandalizat FOTO. Imagine revoltătoare! Lorena Balaci a făcut plângere: „Erau urme de sânge, vreau să fie pedepsit!”
Citește mai mult
Mormântul lui Balaci, vandalizat FOTO. Imagine revoltătoare! Lorena Balaci a făcut plângere: „Erau urme de sânge, vreau să fie pedepsit!”
Superliga
19.03
Surpriză la FCSB MM spusese că nu va mai juca în acest sezon, dar Rădoi a anunțat că revine
Citește mai mult
Surpriză la FCSB MM spusese că nu va mai juca în acest sezon, dar Rădoi a anunțat că revine
Nationala
19.03
Nicio femeie în conducerea FRF Deși Burleanu promovează fotbalul feminin, CEx rămâne doar pentru bărbați
Citește mai mult
Nicio femeie în conducerea FRF Deși Burleanu promovează fotbalul feminin, CEx rămâne doar pentru bărbați
Media
19.03
Premieră la TV: UCL a bătut Liga 1 Audiența „optimilor” Ligii e mai mare decât a primei etape de play-off/out. Real - City, peste Rapid - Dinamo
Citește mai mult
Premieră la TV: UCL a bătut Liga 1 Audiența „optimilor” Ligii e mai mare decât a primei etape de play-off/out. Real - City, peste Rapid - Dinamo 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:10
„Cele 5 voturi pot fi 5 dosare” Răzvan Burleanu, amenințat cu procese: „Sperăm să se țină de cuvânt și Gigi Becali”
10:20
„Voia să-l ia în cameră” Dezvăluire șocantă din Italia despre fostul antrenor de la U Craiova: „A încercat să-l atingă la hotel”
10:36
Gabi Ruse, în turul 2 la Miami  Românca a obținut o calificare spectaculoasă » Se va duela cu una dintre favoritele turneului
09:58
Meci greu pentru Kovacs FOTO. Arbitrul român a acordat 9 „galbene” și două penalty-uri în AS Roma - Bologna » Moment tensionat cu antrenorul oaspeților
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Top stiri
Diverse
19.03
„Să profiți de copilul tău...” Burleanu, criticat dur după ce l-a jignit pe contracandidatul său: „M-a șocat!” / „E politician, n-are treabă cu fotbalul”
Citește mai mult
„Să profiți de copilul tău...” Burleanu, criticat dur după ce l-a jignit pe contracandidatul său:  „M-a șocat!” / „E politician, n-are treabă cu fotbalul”
Nationala
19.03
Drăgușin, arma noastră secretă Poate ajuta naționala în baraj cu ce face acum la Tottenham? Ce îi place lui Igor Tudor la el!
Citește mai mult
Drăgușin, arma noastră secretă Poate ajuta naționala în baraj cu ce face acum la Tottenham? Ce îi place lui Igor Tudor la el!
Superliga
19.03
Matteo Duțu și-a aflat pedeapsa Cât va lipsi fundașul lui Dinamo, după ce a văzut „roșu” direct în meciul cu Rapid
Citește mai mult
Matteo Duțu și-a aflat pedeapsa  Cât va lipsi fundașul lui Dinamo, după ce a văzut „roșu” direct în meciul cu Rapid
B365
19.03
BREAKING | Probleme la metrou, unde a picat sistemul online de plată în mai multe stații. Nu poți cumpăra bilet nici de la turnicheți, nici de la automat, nu merge nici internetul
Citește mai mult
BREAKING | Probleme la metrou, unde a picat sistemul online de plată în mai multe stații. Nu poți cumpăra bilet nici de la turnicheți, nici de la automat, nu merge nici internetul

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 51 rapid 45 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
20.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share