Inter Miami - Nashville 1-1. Lionel Messi (38 de ani), starul gazdelor, a înscris în partida din Liga Campionilor CONCACAF și a bifat o nouă mare performanță în cariera sa.

Câștigător a 8 Baloane de Aur, Messi a ajuns la 900 de goluri în carieră, bornă pe care doar Cristiano Ronaldo (41 de ani) a mai reușit-o.

Inter Miami și Nashville s-au întâlnit, miercuri, în optimile Ligii Campionilor CONCACAF.

Cele două echipe au remizat în ambele manșe (0-0 tur, 1-1 retur), dar Nashville s-a calificat în sferturi datorită golului marcat în deplasare, unde va da peste Club America.

Messi a înscris din nou și a ajuns la 900 de goluri în carieră

În minutul 7 al partidei cu Nashville, fundașul Sergio Reguilon i-a pasat lui Lionel Messi, care se afla în careu.

Starul argentinian a driblat cu ușurință doi jucători adverși și a reușit să înscrie cu un șut trimis perfect la colțul lung.

Odată cu această reușită, Lionel Messi a devenit al doilea jucător din istorie care atinge borna de 900 de goluri marcate în carieră, conform bbc.com.

Această performanță a fost bifată, în premieră, de Cristiano Ronaldo, în 2024. De atunci, portughezul încearcă să-și atingă marele obiectiv: să înscrie 1.000 de goluri. În prezent, jucătorul lui Al-Nassr are 965 de reușite.

Se spune că legendarul Pele a marcat peste 1.000 de goluri în carieră, dar statisticienii de la RSSSF (Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation) au negat aceste cifre. Aceștia susțin că Pele a marcat doar 778 de goluri oficiale.

15 milioane de euro este cota de piață a lui Lionel Messi, conform Transfermarkt

PSG a reacționat imediat, publicând pe X un mesaj pentru starul argentinian:

¡Felicitaciones por alcanzar los 900 goles en tu carrera, Lionel Messi! 👏⚽️ pic.twitter.com/H5I4tzP3Wg — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) March 18, 2026

În schimb, Barcelona nu a transmis niciun mesaj până la ora publicării acestui articol.

Lionel Messi, carieră impresionantă

La vârsta de 17 ani, 10 luni și 7 zile, Lionel Messi a marcat primul său gol pentru echipa mare a Barcelonei, împotriva celor de la Albacete, într-o partidă disputată în La Liga, în mai 2005.

Messi a intrat pe teren în locul lui Samuel Eto'o și a avut nevoie doar de trei minute pentru a înscrie primul din cele 672 de goluri marcate pentru Barcelona.

A petrecut 16 ani la clubul catalan, pentru care a jucat 778 de meciuri. A câștigat 10 titluri în La Liga, 7 Cupe și Supercupe ale Spaniei, 4 Ligi ale Campionilor, 3 Supercupe ale Europei și 3 Cupe Mondiale ale Cluburilor.

În august 2021, Lionel Messi s-a transferat la PSG, formație pentru care a jucat 75 de meciuri, a marcat 32 de goluri și a oferit 35 de pase decisive.

După experiența din Franța, Messi a semnat cu Inter Miami, în iunie 2023, echipă pentru care evoluează și în prezent.

Pentru formația americană a înscris 81 de goluri în 92 de meciuri. A oferit și 44 de pase decisive.

115 goluri a reușit Lionel Messi pentru naționala Argentinei, în 196 de selecții

Statistici interesante despre cariera lui Lionel Messi, potrivit Opta:

755 din cele 900 de goluri marcate au fost cu piciorul stâng

111 goluri au fost cu piciorul drept și altele 30 cu capul

A marcat de 724 de ori din interiorul careului

176 dintre golurile sale au fost marcate din afara careului

A transformat 112 penalty-uri

A înscris de 70 de ori din lovitură liberă

Echipele împotriva cărora Lionel Messi a marcat cele mai multe goluri sunt:

Sevilla - 25

Athletic Bilbao - 24

Atletico Madrid - 23

Valencia - 18

Real Madrid - 17

Levante - 16

În 2012, Messi a stabilit recordul pentru cele mai multe goluri marcate într-un an calendaristic (91), dintre care 79 pentru Barcelona și 12 pentru naționala Argentinei.

