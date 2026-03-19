- Inter Miami - Nashville 1-1. Lionel Messi (38 de ani), starul gazdelor, a înscris în partida din Liga Campionilor CONCACAF și a bifat o nouă mare performanță în cariera sa.
- Câștigător a 8 Baloane de Aur, Messi a ajuns la 900 de goluri în carieră, bornă pe care doar Cristiano Ronaldo (41 de ani) a mai reușit-o.
Inter Miami și Nashville s-au întâlnit, miercuri, în optimile Ligii Campionilor CONCACAF.
Cele două echipe au remizat în ambele manșe (0-0 tur, 1-1 retur), dar Nashville s-a calificat în sferturi datorită golului marcat în deplasare, unde va da peste Club America.
Messi a înscris din nou și a ajuns la 900 de goluri în carieră
În minutul 7 al partidei cu Nashville, fundașul Sergio Reguilon i-a pasat lui Lionel Messi, care se afla în careu.
Starul argentinian a driblat cu ușurință doi jucători adverși și a reușit să înscrie cu un șut trimis perfect la colțul lung.
Odată cu această reușită, Lionel Messi a devenit al doilea jucător din istorie care atinge borna de 900 de goluri marcate în carieră, conform bbc.com.
Această performanță a fost bifată, în premieră, de Cristiano Ronaldo, în 2024. De atunci, portughezul încearcă să-și atingă marele obiectiv: să înscrie 1.000 de goluri. În prezent, jucătorul lui Al-Nassr are 965 de reușite.
Se spune că legendarul Pele a marcat peste 1.000 de goluri în carieră, dar statisticienii de la RSSSF (Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation) au negat aceste cifre. Aceștia susțin că Pele a marcat doar 778 de goluri oficiale.
PSG a reacționat imediat, publicând pe X un mesaj pentru starul argentinian:
În schimb, Barcelona nu a transmis niciun mesaj până la ora publicării acestui articol.
Lionel Messi, carieră impresionantă
La vârsta de 17 ani, 10 luni și 7 zile, Lionel Messi a marcat primul său gol pentru echipa mare a Barcelonei, împotriva celor de la Albacete, într-o partidă disputată în La Liga, în mai 2005.
Messi a intrat pe teren în locul lui Samuel Eto'o și a avut nevoie doar de trei minute pentru a înscrie primul din cele 672 de goluri marcate pentru Barcelona.
A petrecut 16 ani la clubul catalan, pentru care a jucat 778 de meciuri. A câștigat 10 titluri în La Liga, 7 Cupe și Supercupe ale Spaniei, 4 Ligi ale Campionilor, 3 Supercupe ale Europei și 3 Cupe Mondiale ale Cluburilor.
În august 2021, Lionel Messi s-a transferat la PSG, formație pentru care a jucat 75 de meciuri, a marcat 32 de goluri și a oferit 35 de pase decisive.
După experiența din Franța, Messi a semnat cu Inter Miami, în iunie 2023, echipă pentru care evoluează și în prezent.
Pentru formația americană a înscris 81 de goluri în 92 de meciuri. A oferit și 44 de pase decisive.
Statistici interesante despre cariera lui Lionel Messi, potrivit Opta:
- 755 din cele 900 de goluri marcate au fost cu piciorul stâng
- 111 goluri au fost cu piciorul drept și altele 30 cu capul
- A marcat de 724 de ori din interiorul careului
- 176 dintre golurile sale au fost marcate din afara careului
- A transformat 112 penalty-uri
- A înscris de 70 de ori din lovitură liberă
Echipele împotriva cărora Lionel Messi a marcat cele mai multe goluri sunt:
- Sevilla - 25
- Athletic Bilbao - 24
- Atletico Madrid - 23
- Valencia - 18
- Real Madrid - 17
- Levante - 16
În 2012, Messi a stabilit recordul pentru cele mai multe goluri marcate într-un an calendaristic (91), dintre care 79 pentru Barcelona și 12 pentru naționala Argentinei.