Bătut și de Beșiktaș Rădoi, încă un eșec la zero pe banca lui Gaziantep! Golul lui Drăguș a fost anulat de VAR

Mirel Rădoi (45 de ani) a pierdut și al doilea meci pe banca lui Gaziantep, 0-2 în duelul cu granzii de la Beșiktaș.

Rădoi a început partida cu Sorescu și Maxim titulari, în timp ce Drăguș a fost rezervă.

Rădoi, încă un eșec la zero pe banca lui Gaziantep!

Apărarea tehnicianului român a cedat însă rapid în duelul cu Beșiktaș. În minutul 7, Asllani a bătut perfect o lovitură de colț, iar Djalo a reluat cu capul în plasă din 6 metri.

Lucrurile s-au înrăutățit repede, Asslani reușind să majoreze diferența în minutul 22 din penalty.

După pauză, Rădoi l-a aruncat în luptă pe Drăguș, care a și reușit să marcheze în minutul 88.

A primit balonul la marginea careului, dar a tras într-un adversar. Mingea i-a revenit și a reușit s-o trimită în poartă, însă VAR i-a anulat reușita pentru un henț.

Gaziantep a pierdut astfel și cel de-al doilea meci cu Rădoi pe bancă, după ce săptămâna trecută a cedat cu Eyupspor, 0-3.

Echipa românilor ocupă locul 10, cu 37 de puncte, cu două etape rămase de jucat. Gaziantep le va mai înfrunta pe Goztepe (deplasare) și Bașakșehir (acasă).

VIDEO: cele mai noi imagini din sport