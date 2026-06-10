A început treaba la Dinamo  Nuno Campos  a propus mai mulți jucători: „Îi consideră cu potențial”  + Pe cine nu vrea la echipă

Nuno Campos (51 de ani), noul antrenor de la Dinamo, dorește să transfere jucători de la fosta sa echipă, Zalaegerszeg.

Fotbalistul care nu intră în planurile tehnicianului, mai jos.

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Nuno Campos s-a apucat deja de treabă. Numit sâmbătă în funcția de antrenor al alb-roșilor, portughezul le-a recomandat conducătorilor mai mulți fotbaliști de la gruparea maghiară.

Nuno Campos vrea la Dinamo jucători de la Zalaegerszeg

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a oferit detalii despre primele zile ale lui Campos ca antrenor al „câinilor”.

„Ne-a specificat de niște jucători pe care îi consideră cu potențial de la fosta lui echipă, dar nu am discutat concret nimic. Nu știu dacă este posibil, doar ne-a spus de niște jucători cu potențial.

Noi avem alte discuții, cu listele pregătite de departamentul de scouting. Probabil următoarele zile vor fi foarte, foarte aglomerate. Vrem să finalizăm și să avem țintele asumate de toată lumea.

Vorbim de axul central, fundași centrali, mijlocași centrali, atacant, posturile care oricum și înainte erau vizate”, a transmis Nicolescu la Digi Sport, citat de gsp.ro.

Nuno Campos vine cu doi asistenți, preparator fizic și antrenor de portari. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

Ce se întâmplă cu Costin Amzăr

Împrumutat de Dinamo la Al-Nasr, în Emiratele Arabe Unite, Amzăr va reveni în această vară la Dinamo.

Totuși, se pare că acesta nu va face parte din noul proiect al „câinilor”, șansele să plece din nou fiind mari.

„O să încercăm să-i găsim o soluție. Din primele estimări se pare că nu face parte din proiectul pe care vrea să-l construiască Nuno”, a mai spus Nicolescu.

325.000 de euro este cota lui Costin Amzăr, potrivit Transfermarkt

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