„Cel mai important contract din istoria fotbalului” Florentino Perez jubilează: înțelegere pentru următorii 8 ani! Cât primește Real Madrid pe sezon

Real Madrid și-a reînnoit parteneriatul cu Adidas până în 2034.

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Colaborarea dintre clubul din capitala Spaniei și brandul german a început încă din 1980, iar după o pauză de mai mulți ani a fost reluată în 1999.

Real Madrid și-a reînnoit parteneriatul cu Adidas până în 2034

Real Madrid a anunțat că parteneriatul dintre cele două părți va mai continua cel puțin încă 8 ani, mai exact până în 2034.

Deși suma oficială nu a fost făcută publică, as.com scrie că formația de pe „Santiago Bernabeu” primește aproximativ 120 de milioane de euro pe sezon de la Adidas.

Președintele reales al „galacticilor”, Florentino Perez, a oferit și el o primă reacție:

„Acest acord pe care îl încheiem este cel mai important din istoria fotbalului. Alianța strategică dintre Real Madrid și adidas ne-a ajutat, în aceste trei decenii, să trăim una dintre cele mai frumoase perioade din istoria noastră.

De asemenea, a contribuit la continuarea cultivării acestui sentiment universal care este madridismul”, a declarat Perez, citat de realmadrid.com.

Primul echipament Adidas din istoria clubului Real Madrid/ Foto: footballkitarchive.com

Bjorn Gulden, CEO al Adidas, și-a exprimat încântarea față de continuarea parteneriatului cu Real Madrid:

„Acesta este unul dintre cele mai lungi și mai de succes parteneriate din sport. Real Madrid este un club foarte special, cu o istorie impresionantă.

Sunt extrem de mândru că cele trei dungi continuă să facă parte din această poveste de succes extraordinară.

Așteptăm cu nerăbdare să continuăm să creăm cele mai bune produse pentru echipă, ajutându-i să performeze la cel mai înalt nivel și oferind fanilor din întreaga lume produse atractive pentru stilul de viață, care să le permită să își arate pasiunea și sprijinul pentru club, atât pe stadioane, cât și pe străzi”, a declarat Bjorn Gulden pentru sursa citată.

8 Ligi ale Campionilor a câștigat Real Madrid având Adidas ca sponsor tehnic (1999, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024)

FOTO. Echipamentul lui Real Madrid pentru sezonul 2026/2027

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