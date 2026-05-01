Mohamed Salah/ Foto: IMAGO
În pole-position pentru Salah Fosta adversară a lui FCSB îl vrea pe superstarul lui Liverpool!

alt-text Publicat: 01.05.2026, ora 20:18
alt-text Actualizat: 01.05.2026, ora 20:19

Sosit în vara anului 2017 la Liverpool de la AS Roma, în schimbul sumei de 42 de milioane de euro, Mohamed Salah se va despărți de clubul de pe Anfield după 9 ani.

Fenerbahce și-l dorește pe Salah!

Cu 3 etape înaintea finalului de sezon din Turcia, Fenerbahce ocupă locul 2, cu 67 de puncte, 7 în spatele rivalei Galatasaray, care i-a administrat de curând o înfrângere usturătoare, 0-3.

Formația de pe Sukru Saracoglu pregătește deja planul pentru sezonul viitor, iar una dintre țintele echipei este superstarul egiptean, informează aspor.com.tr

Ertan Torunogullari, reprezentant al boardului de la Fenerbahce, ar fi avut deja două întâlniri cu agentul lui Salah.

Atacantul a anunțat că vrea un salariu de 20 de milioane de euro, fiind dispus să-și continue cariera în Europa.

Negocierile au fost „înghețate” momentan

O nouă rundă de negocieri ar fi trebuit să aibă loc imediat după derby-ul cu Galatasaray, dar planurile au fost date peste cap după decizia luată de președintele Sadettin Saran.

Acesta a anunțat că nu va mai candida la alegerile următoare, care vor avea loc în perioada 6-7 iunie.

Astfel, Fenerbahce a „înghețat” negocierile pentru un viitor transfer al lui Salah.

De la sosirea în Anglia, în 2017, egipteanul a strâns 440 de apariții în tricoul „cormoranilor”, a marcat 257 de goluri și a oferit 122 de pase decisive.

Salah a câștigat numeroase trofee importante, inclusiv două titluri în Premier League (2020, 2025), Liga Campionilor (2019), Supercupa Europei (2020), Cupa Angliei (2022) sau Mondialul Cluburilor (2020).

30 de milioane de euro
este cota de piață a lui Mohamed Salah, conform Transfermarkt

