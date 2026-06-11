Nuno Campos a ajuns în România FOTO: Noul antrenor al lui Dinamo nu a vrut să facă declarații. Când va fi prezentat oficial

Nuno Campos (51 de ani), noul antrenor al celor de la Dinamo, a ajuns în România.

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După plecarea lui Zeljko Kopic (48 de ani), oficialii clubului din „Ștefan cel Mare” s-au reorientat rapid și l-au numit în funcție pe Nuno Campos.

Tehnicianul portughez a semnat un contract valabil pe doi ani.

Nuno Campos a ajuns în România

Campos a aterizat la București în noaptea de miercuri spre joi. Acesta a fost însoțit de stafful său.

Portughezul a fost întâmpinat și de jurnaliști, însă a decis să nu ofere declarații: „Mâine (n.r. azi) vom avea timp să vorbim”, a spus Campos.

Antrenorul de 51 de ani urmează să fie prezentat de Dinamo în cadrul unei conferințe de presă care va avea loc la ora 16:00.

La eveniment sunt așteptați atât Andrei Nicolescu, președintele clubului, cât și directorul sportiv Cosmin Mihalescu, scrie dinamo1948.club.

Cine este Nuno Campos

Retras din cariera de fotbalist în anul 2005, după ce a jucat la cluburi precum Vitoria de Setubal, Farense sau Uniao Madeira, Campos și-a început cariera de antrenor în 2007, ca antrenor secund al echipei 1 Dezembro.

Au urmat mai multe experiențe ca „secund” la cluburi din Portugalia, fiind ulterior cooptat în staff-ul lui Paulo Fonseca. Acesta l-a însoțit pe Fonseca la Porto, Braga sau Șahtior Donețk.

Prima sa experiență ca antrenor principal a avut loc în 2021, atunci când a preluat-o pe Santa Clara, echipă la care a rezistat doar 9 meciuri.

A pregătit-o timp de 10 meciuri pe Tondela, revenind la rolul de „secund” în 2024, la gruparea mexicană Toluca.

În ultimii doi ani, Campos a antrenat echipa under 20 a brazilienilor de la Flamengo, iar apoi a preluat-o pe Zalaegerszeg.

Campos a semnat cu Dinamo un contract pe două sezoane, valabil până la data de 30.06.2028.

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