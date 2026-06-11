Argentina, victima unei gafe de proporții! Messi și colegii săi, expuși după imprudența americanilor, chiar înainte de startul CM 2026 

Datele din pașapoartele jucătorilor Argentinei au fost făcute publice accidental înaintea ultimului meci de pregătire pentru Campionatul Mondial, 3-0, cu Islanda.

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Marți, Argentina și Islanda s-au întâlnit pe stadionul Jordan-Hare din Auburn, Alabama, în fața a peste 88.000 de spectatori.

Datele din pașaportul lui Lionel Messi au fost făcute publice!

În mod normal, foile de joc distribuite oficialilor înainte de fluierul de start pot conține date precum numere de pașaport, dar acestea sunt blurate înainte de a ajunge în spațiul public.

De această dată, regula nu a fost respectată, iar o eroare de securitate a dus la scurgerea accidentală a datelor din pașapoartele tuturor fotbaliștilor naționalei Argentinei, printre care și Leo Messi (38 de ani), informează independent.co.uk.

Datele despre întregul lot de la duelul „pumelor” cu Islanda au fost divulgate pe stadionul din Alabama. Islanda nu a introdus detaliile din pașaport în foaia de joc și a evitat astfel problemele.

Formația antrenată de Lionel Scaloni a câștigat fără emoții, scor 3-0, ultimul test înainte de Campionatul Mondial, unde va căuta să-și apere trofeu câștigat în 2022.

Messi a revenit și el după o accidentare reușind să transforme un penalty la doar două minute de la intrarea pe gazon.

Messi literally 45 seconds after subbing on 🔥 pic.twitter.com/bTI3gv3mB4 — ESPN FC (@ESPNFC) June 10, 2026

„Sunt fericit, mă bucur de fiecare moment și sunt entuziasmat ca întotdeauna. M-am simțit foarte bine, mi-am dorit să joc și să scap de temerile care mai rămân după o accidentare, să pot juca liber.

Mai avem o săptămână pentru a-i aduce pe toți la capacitate maximă și pentru a fi pregătiți de meciul de deschidere”, a declarat Messi.

Argentina își va începe aventura la Campionatul Mondial pe 17 iunie, când va înfrunta Algeria.

Programul Argentinei la CM 2026

17 iunie, ora 4:00 (ora României) : Argentina - Algeria, Kansas City

: Argentina - Algeria, Kansas City 22 iunie, ora 20:00 (ora României) : Argentina - Austria, Dallas

: Argentina - Austria, Dallas 28 iunie, ora 05:00 (ora României): Iordania - Argentina, Dallas

Lotul Argentinei pentru CM 2026

Portari: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Marseille), Juan Musso (Atletico Madrid)

Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Marseille), Juan Musso (Atletico Madrid) Fundași: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Lisandro Martinez (Manchester United), Nicolas Otamendi (Benfica), Leonardo Balerdi (Marseille), Cristian Romero (Tottenhman), Facundo Medina (Marseille), Nicolas Tagliafico (Lyon)

Mijlocași: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul – (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernandez (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Betis Sevilla), Valentin Barco (RC Strasbourg)

Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul – (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernandez (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Betis Sevilla), Valentin Barco (RC Strasbourg) Atacanți: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Paz (Como), Thiago Almada (Atletico Madrid), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Lautaro Martinez (Inter Milano), Julian Alvarez (Atletico Madrid)

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