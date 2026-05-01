Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a oferit o primă reacție după ce Mihai Stoica, președintele CA, s-a oferit să-i dea o mână de ajutor lui Alexandru Gîț (28 de ani).

Fundașul dreapta al celor de la FC Voluntari a suferit o accidentarea gravă în meciul cu FC Bihor, scor 2-1.

Finalul meciului de la Voluntari a fost marcat de un moment crunt.

În prelungiri, Răzvan Gunie a avut o intervenție foarte dură asupra lui Alexandru Gîț, iar fundașul celor de la FC Voluntari a avut nevoie de intervenția ambulanței și a fost transportat la spital. Diagnosticul: dublă fractură, de tibie și peroneu.

Gigi Becali: „De la Dinamo și Rapid nu putem să primim”

La scurt timp după fluierul de final al partidei, Mihai Stoica, președintele CA de la FCSB, a anunțat că este dispus să-l ajute pe Gîț în procesul de recuperare.

Oficialul campioanei l-a invitat pe fotbalistul de la Voluntari la baza din Berceni a roș-albaștrilor pentru a fi pus pe picioare de Ovidiu Kurti, kinetoterapeutul campioanei și unul dintre cei mai renumiți din țară.

Becali nu s-a arătat deloc deranjat de acest lucru. Patronul de la FCSB a subliniat că, de acum încolo, singurii jucători care nu vor mai avea acces la baza de recuperare a roș-albaștrilor vor fi cei de la marile rivale, Dinamo sau Rapid.

„Toți vin acolo, la Kurti. Pe mine nu m-a interesat, dar MM mi-a zis: «Băi, Gigi, nu putem de la Dinamo și de la Rapid, că se supără suporterii» .

Ei au mai venit. Dar nu e normal să vină de la echipe rivale să se recupereze la tine”, a declarat Gigi Becali la emisiunea „Liga DigiSport”.

Gîț a adunat 26 de meciuri la FC Voluntari în acest sezon, fiind unul dintre titularii echipei.

Fotbalistul de 28 de ani a mai evoluat, printre altele, la Unirea Dej, FCU Craiova, U Cluj și Chindia Târgoviște.

