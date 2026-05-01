Accidentarea lui Alexandru Gîț/ Foto: sportpictures.eu
Ajutor de la FCSB Fotbalistul accidentat grav, așteptat la baza campioanei: „Doar de la ei nu putem să primim”

alt-text Publicat: 01.05.2026, ora 17:57
alt-text Actualizat: 01.05.2026, ora 17:57
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a oferit o primă reacție după ce Mihai Stoica, președintele CA, s-a oferit să-i dea o mână de ajutor lui Alexandru Gîț (28 de ani).
  • Fundașul dreapta al celor de la FC Voluntari a suferit o accidentarea gravă în meciul cu FC Bihor, scor 2-1.

Finalul meciului de la Voluntari a fost marcat de un moment crunt.

În prelungiri, Răzvan Gunie a avut o intervenție foarte dură asupra lui Alexandru Gîț, iar fundașul celor de la FC Voluntari a avut nevoie de intervenția ambulanței și a fost transportat la spital. Diagnosticul: dublă fractură, de tibie și peroneu.

De ce se rupe Chiricheș Un specialist explică accidentările repetate ale veteranului de la FCSB: „Un element esențial, adesea ignorat”
Citește și
De ce se rupe Chiricheș Un specialist explică accidentările repetate ale veteranului de la FCSB: „Un element esențial, adesea ignorat”
Citește mai mult
De ce se rupe Chiricheș Un specialist explică accidentările repetate ale veteranului de la FCSB: „Un element esențial, adesea ignorat”

Gigi Becali: „De la Dinamo și Rapid nu putem să primim”

La scurt timp după fluierul de final al partidei, Mihai Stoica, președintele CA de la FCSB, a anunțat că este dispus să-l ajute pe Gîț în procesul de recuperare.

Oficialul campioanei l-a invitat pe fotbalistul de la Voluntari la baza din Berceni a roș-albaștrilor pentru a fi pus pe picioare de Ovidiu Kurti, kinetoterapeutul campioanei și unul dintre cei mai renumiți din țară.

Becali nu s-a arătat deloc deranjat de acest lucru. Patronul de la FCSB a subliniat că, de acum încolo, singurii jucători care nu vor mai avea acces la baza de recuperare a roș-albaștrilor vor fi cei de la marile rivale, Dinamo sau Rapid.

„Toți vin acolo, la Kurti. Pe mine nu m-a interesat, dar MM mi-a zis: «Băi, Gigi, nu putem de la Dinamo și de la Rapid, că se supără suporterii».

Ei au mai venit. Dar nu e normal să vină de la echipe rivale să se recupereze la tine”, a declarat Gigi Becali la emisiunea „Liga DigiSport”.

Gîț a adunat 26 de meciuri la FC Voluntari în acest sezon, fiind unul dintre titularii echipei.

Fotbalistul de 28 de ani a mai evoluat, printre altele, la Unirea Dej, FCU Craiova, U Cluj și Chindia Târgoviște.

Citește și

De ce se rupe Chiricheș Un specialist explică accidentările repetate ale veteranului de la FCSB: „Un element esențial, adesea ignorat”
Superliga
16:59
De ce se rupe Chiricheș Un specialist explică accidentările repetate ale veteranului de la FCSB: „Un element esențial, adesea ignorat”
Citește mai mult
De ce se rupe Chiricheș Un specialist explică accidentările repetate ale veteranului de la FCSB: „Un element esențial, adesea ignorat”
Coelho vrea să-i surprindă pe „câini” VIDEO. Antrenorul de la U Craiova anunță schimbări la meciul cu Dinamo: „Strategia va fi diferită”
Superliga
16:43
Coelho vrea să-i surprindă pe „câini” VIDEO. Antrenorul de la U Craiova anunță schimbări la meciul cu Dinamo: „Strategia va fi diferită”
Citește mai mult
Coelho vrea să-i surprindă pe „câini” VIDEO. Antrenorul de la U Craiova anunță schimbări la meciul cu Dinamo: „Strategia va fi diferită”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

SUA retrag 5.000 de soldați din Germania după ce Merz a afirmat că SUA au fost „umilite” de Iran. „Un cadou neprețuit pentru Vladimir Putin”
SUA retrag 5.000 de soldați din Germania după ce Merz a afirmat că SUA au fost „umilite” de Iran. „Un cadou neprețuit pentru Vladimir Putin”
SUA retrag 5.000 de soldați din Germania după ce Merz a afirmat că SUA au fost „umilite” de Iran. „Un cadou neprețuit pentru Vladimir Putin”
Știrile zilei din sport
„Eu am mâncat un avocado”😅 Ilie Dumitrescu a „stricat” petrecerea românească de 1 Mai. Râsete în studio la Digisport
Superliga
01.05
„Eu am mâncat un avocado”😅 Ilie Dumitrescu a „stricat” petrecerea românească de 1 Mai. Râsete în studio la Digisport
Citește mai mult
„Eu am mâncat un avocado”😅 Ilie Dumitrescu a „stricat” petrecerea românească de 1 Mai. Râsete în studio la Digisport
Bătut și de Beșiktaș Rădoi, încă un eșec la zero pe banca lui Gaziantep! Golul lui Drăguș a fost anulat de VAR
Stranieri
01.05
Bătut și de Beșiktaș Rădoi, încă un eșec la zero pe banca lui Gaziantep! Golul lui Drăguș a fost anulat de VAR
Citește mai mult
Bătut și de Beșiktaș Rădoi, încă un eșec la zero pe banca lui Gaziantep! Golul lui Drăguș a fost anulat de VAR
„Am demisionat la nervi” Pintilii îi răspunde lui MM Stoica: „Cred că aveam suficientă decență să fac asta” » De ce a plecat de la FCSB + ce spune despre revenire
Superliga
01.05
„Am demisionat la nervi” Pintilii îi răspunde lui MM Stoica: „Cred că aveam suficientă decență să fac asta” » De ce a plecat de la FCSB + ce spune despre revenire
Citește mai mult
„Am demisionat la nervi” Pintilii îi răspunde lui MM Stoica: „Cred că aveam suficientă decență să fac asta” » De ce a plecat de la FCSB + ce spune despre revenire
„Sper să nu câștige eventul” Cristiano Bergodi, mesaj direct pentru Cristi Chivu
Campionate
01.05
„Sper să nu câștige eventul” Cristiano Bergodi, mesaj direct pentru Cristi Chivu
Citește mai mult
„Sper să nu câștige eventul” Cristiano Bergodi, mesaj direct pentru Cristi Chivu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:56
„Dacă fac toți așa, ce facem?” Becali, categoric în legătură cu titularul de la FCSB: „Trebuie să primească amendă!”
„Dacă fac toți așa, ce facem?” Becali, categoric în legătură cu titularul de la FCSB: „Trebuie să primească amendă!”
22:48
Șut a ratat primul trofeu în EAU FOTO. Moment umilitor pentru mijlocașul așteptat de FCSB! Fusese introdus pentru penalty-uri
Șut a ratat primul trofeu în EAU FOTO. Moment umilitor pentru mijlocașul așteptat de FCSB! Fusese introdus pentru penalty-uri
23:04
„Ne-am antrenat două zile la asta” Robert Ilyeș a dezvăluit secretul succesului cu FCSB: „O satisfacție să bați campioana”
„Ne-am antrenat două zile la asta”  Robert Ilyeș a dezvăluit secretul succesului cu FCSB: „O satisfacție să bați campioana”
22:40
„Mai bine cu ei decât cu Botoșani” Patronul FCSB nu e supărat după înfrângerea cu Csikszereda: „Pregătim barajul”
„Mai bine cu ei decât cu Botoșani” Patronul FCSB nu e supărat după înfrângerea cu Csikszereda: „Pregătim barajul”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
