Cât costă să devii celebru la CM 2026 Suma pe care FIFA o cere fanilor pentru un mesaj afișat pe stadion, la Mondial

FIFA a lansat un nou program înaintea Campionatului Mondial 2026, prin care fanii pot plăti pentru ca numele lor să apară pe ecranele mari ale stadioanelor înaintea meciurilor.

Programul se numește „Super Shoutout” și este disponibil pentru cele 72 de partide din faza grupelor.

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Prețul unui mesaj este de 79 de dolari, fără taxe incluse, adică aproximativ 360 de lei.

Un fan poate cumpăra maximum patru astfel de afișări într-o singură comandă, ceea ce ar însemna aproximativ 1.400 de lei înainte de taxe.

FIFA, nouă taxă pentru fanii de la Mondial

FIFA promovează serviciul ca pe o experiență specială pentru fanii de pe stadion, dar precizează că mesajele vor apărea doar înaintea meciurilor, nu în timpul jocului. În plus, „durata și poziția afișării nu sunt garantate”.

Mesajele vor fi afișate înaintea meciurilor, nu în timpul jocului propriu-zis, iar forul mondial nu garantează durata exactă, poziționarea pe ecran sau faptul că numele va fi vizibil pentru toți spectatorii de pe stadion.

Nici transmisiunea TV nu este garantată. FIFA precizează că afișarea este gândită pentru experiența spectatorilor aflați pe stadion.

Fotografia folosită de FIFA pentru promovarea programului „Super Shoutout”. Foto: fanspotlight.fifa.com

Pentru a cumpăra un astfel de „shoutout”, fanii trebuie să aleagă meciul, echipa pe care o susțin și numărul de sloturi dorite.

Apoi își introduc numele, iar sistemul filtrează limbajul nepotrivit. Cererile sunt retrase de la vânzare cu 72 de ore înaintea partidei, iar plata este procesată doar după aprobarea mesajului de către FIFA.

FOTO. Stadionul pe care se va juca finala CM 2026

FIFA a fost deja criticată pentru costurile de la CM 2026

FIFA a stabilit costuri ridicate de la Cupa Mondială din 2026, iar criticile n-au întârziat să apară. Gianni Infantino susține însă că prețurile biletelor reflectă piața nord-americană, unde evenimentele sportive au, în general, costuri ridicate.

Mai mult, procurorii generali ai statelor americane New York și New Jersey că investighează practicile FIFA privind vânzarea biletelor la Campionatul Mondial din această vară.

Președintele FIFA, foarte apropiat de Donald Trump în ultimii ani, crede că sistemul ales de forul mondial pentru această competiție, cu prețuri dinamice la bilete care cresc în funcție de cerere și cu tichete revândute pe site-uri oficiale (din care FIFA își ia alți bani, 15% și de la vânzător, și de la cumpărător), este cel corect pentru CM 2026.

„Trebuie să ne uităm la piață și suntem pe o piață în care divertismentul este cel mai dezvoltat din lume. Așadar, aplicăm tarifele pieței.

În SUA este permisă revânzarea biletelor. Dacă oferi bilete la un preț prea mic, aceste bilete vor fi revândute la un preț mult mai mare

În Statele Unite nu poți să asiști la un meci profesionist de top pentru mai puțin de 300 de dolari”, a spus Infantino.

Organizațiile de suporteri au criticat însă politica de prețuri. Football Supporters Europe a descris costurile pentru turneul final drept o „trădare monumentală” a tradiției Cupei Mondiale, iar mai multe grupuri de fani au reclamat situația la Comisia Europeană.

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