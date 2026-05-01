„Eu am mâncat un avocado”😅 Ilie Dumitrescu a „stricat” petrecerea românească de 1 Mai. Râsete în studio la Digisport

Ilie Dumitrescu (57 de ani) a stârnit hohote de râs în direct la TV în momentul în care a dezvăluit ce a mâncat de 1 Mai (Ziua Muncii), pe care românii o sărbătoresc tradițional cu mici și bere.

Înainte de startul primului meci al etapei a șaptea din play-out-ul Ligii 1, Radu Naum, editorialist GOLAZO.ro, îi avea invitați în studioul DigiSport pe Ilie Dumitrescu, Ionel Dănciulescu și Cătălin Țepelin, redactorul șef GOLAZO.ro.

Până să treacă la analiza duelului dintre Csikszereda și FCSB, Radu Naum a încercat să destindă atmosfera: „Ați mâncat mici? Ați băut bere? Nu pare, s-ar fi simțit”.

Ilie Dumitrescu a fost surprins de întrebare: „Ne întrebi de meniul de la prânz?”.

A urmat un dialog plin de râsete, în special în momentul în care fostul atacant a dezvăluit meniul său de 1 Mai. Adeptul unui stil de viață sănătos, Ilie a părut surprins de reacția colegilor de platou.

De 1 Mai, da. De 1 Mai, oamenii beau bere și mănâncă mici. Cătălin Țepelin: Dintre toți din studioul ăsta, chiar nu mi-l imaginez pe Mister Ilie Dumitrescu mâncând mici și bând bere.

Ilie Dumitrescu: Eu am mâncat o salată verde și un avocado...

Iată! Toată lumea mănâncă mici și Mister mănâncă avocado! RN: Mai bine nu ziceai... De 1 Mai tu mănânci o salată!?

Asta am mâncat după sală. RN: Tu ești ca Ronaldo. De ziua lui s-a retras în subsol și a început să tragă de fiare.

Să știi că am urmărit și eu știrile și am văzut câte milioane de mici s-au vândut. Înseamnă că toți sunt sănătoși, n-au nicio problemă cu colesterolul. RN: Ție de colesterolul lor îți e...

Le-ai stricat petrecerea oamenilor... ID: Păi, tu la ce te gândești când auzi asta?

Că oamenii se simt bine. E o chestie populară... ID: Și nu poți să te simți bine cu ceva healthy sau ce? Pe bune! Nu că am ceva cu cineva, dar milioane de mici...

Ai văzut ce era la Obor? E o chestie națională, oamenii mănâncă. Sigur, e bine să nu exagerezi. Crezi că din fotbal n-au mâncat. ID: E industrie! De altfel, e o piață foarte bună la Obor, ai și fructe, și legume, și carne.

Între timp, la TV rula un clip cu un grătar de 1 Mai, cu mici, ceafă de porc și scăricică de porc. Legenda naționalei a stârnit din nou râsete în studio, confundând scăricica cu brânză.

Ilie Dumitrescu: Aici în față cred că e și ceva halloumi.

CE ILIE!? E slănină acolo! Ionel Dănciulescu: E scăricică, scăricică de porc.

De ce râzi, Radu? Arată ca halloumi, brânzica aia... E bună, dar să știi că și ea are multe grăsimi. Cătălin Țepelin: Mister nici nu știe cum arată scăricică.

