U Craiova - Unirea Slobozia 3-1. Mirel Rădoi (44 de ani) a declarat că a încercat să profite de scandalul cu Mircea Lucescu (80 de ani) pentru a-și motiva jucătorii.

Conflictul dintre Mirel Rădoi și Mircea Lucescu a pornit după o afirmație făcută de patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, în care a susținut că a fost sunat de selecționer înaintea meciului cu Universitatea Craiova, iar acesta i-a urat succes.

U Craiova - Unirea Slobozia 3-1 . Mirel Rădoi: „Sper să înțeleagă și jucătorii asta”

Antrenorul Universității Craiova a declarat că a încercat să profite de tot scandalul din jurul echipei sale pentru a-și motiva jucătorii.

„Încercăm cumva lucrurile astea, fiecare antrenor face, nu sunt eu cel mai deștept. Fiecare antrenor încearcă să-și motiveze propriii jucători prin tot ce se întâmplă în jurul echipei.

Și asta am încercat și eu să fac. Sper ca și jucătorii să înțeleagă lucrul ăsta. La fel de bine trebuie să înțelegem cu toții că, dacă noi vrem binele fotbalului românesc, indiferent unde ne aflăm, trebuie să mergem în direcția asta.

Nici eu nu o să fiu cel mai corect și probabil că n-am fost niciodată și n-o să fiu niciodată. Undeva greșim cu toții, e normal.

Dar cred că lucrurile astea sunt deja mult prea importante pentru imaginea fotbalului românesc, din punctul meu de vedere. De asta am și avut acea reacție”, a declarat Mirel Rădoi la finalul meciului cu Unirea Slobozia.

Mirel Rădoi: „Nu vreau să câștig trofee ajutat de arbitri”

„E totul legat, din punctul meu de vedere, e doar de principiu. Nimic altceva, nimic personal, nimic cu cineva anume, cu un club, o persoană în funcție, chiar nu mă interesează lucrurile astea.

V-am spus, dacă următoarea persoană va fi sunată din partea Universității Craiova și voi afla, la fel voi reacționa.

Sunt un antrenor care poate e nebun, dar prefer să fiu furat decât ajutat. Eu nu vreau să câștig trofee ajutat de arbitri. Simplu.

Prefer să termin locul 2, 3, poate nu-i același sentiment vizavi de club, de suporteri, poate vor cu orice preț să câștige campionatul sau Cupa, eu nu pot să o fac.

Pentru că ar însemna că zi de zi, lună de lună, aici iau niște bani pe care nu-i merit și nu fac altceva decât să trișez”, a mai spus Mirel Rădoi.

Universitatea Craiova s-a impus în fața Unirii Slobozia cu scorul de 3-1. Pentru olteni au marcat Baiaram (35), Mekvabishvili (71) și Mora (90), în timp ce pentru oaspeți a marcat Papeau (61).

VIDEO Declarațiile lui Mirel Rădoi după meciul cu Unirea Slobozia

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport