U CRAIOVA - UNIREA SLOBOZIA 3-1. Fanii olteni au avut o reacție ostilă la adresa selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani).

Scandările au avut legătură cu cele întâmplate vineri, când Mirel Rădoi l-a acuzat agresiv pe selecționer și a cerut ca el să dispară din fotbal, pentru că înaintea meciului FCSB - Craiova l-a sunat pe Gigi Becali pentru a-i ura succes.

U CRAIOVA - UNIREA SLOBOZIA. Mircea Lucescu a fost înjurat de suporterii olteni

În minutul 35, după reușita de 1-0 a lui Ștefan Baiaram, în tribunele stadionului „Ion Oblemenco” s-au putut auzi scandări precum:

„Il Luce, Il Luce, de p*** să ne-apuce” sau „Mircea Lucescu, la m*** Mircea Lucescu” , scrie gsp.ro.

Ultrașii au avut și un banner cu mesajul: „V-a spus Rădoi în față / Ce toți știam de-o viață”.

FOTO. Gesturile lui Ștefan Baiaram, după golul marcat cu Slobozia

Rădoi: „Nu am mai întâlnit așa ceva!”

La conferința de presă premergătoare meciului cu Unirea Slobozia, Mirel Rădoi a declarat:

„Chiar aici am primit un link… Nu am crezut, până când am verificat singur, că un selecționer al României poate avea o astfel de declarație, în care sună un alt patron și spune că și-ar dori ca o echipă să câștige în detrimentul celeilalte. Mi se pare șocant și mă rezum la asta.

Se pare că este ceva normal. Am primit link-ul, am citit. Nu am mai întâlnit așa ceva până în ziua de astăzi. Înțeleg că susții o echipă, dar nu poți să o faci așa, pe față, nu poți să ieși să spui că vrei jucătorii de la o echipă motivați, când tu ai jucători și de la cealaltă echipă”.

Mircea Lucescu i-a răspuns lui Mirel Rădoi: „Să învețe să citească!”

GOLAZO.ro i-a solicitat un punct de vedere lui Mircea Lucescu. „Nu prea e nimic de comentat fiindcă Rădoi se pare că nu înțelege latura umană, cea personală, de care e nevoie în fotbal. Dar fiecare își demonstrează caracterul în funcție de reacțiile pe care le are la un moment dat” , a fost primul comentariu al lui Il Luce.

Apoi a continuat: „Ar fi culmea să nici măcar nu te mai saluți cu cineva pentru că apoi ești acuzat de ceva. Eu atunci am vorbit cu Becali într-o altă problemă, iar la final i-am spus succes, atâta tot. Dar pe Rădoi l-aș sfătui să învețe să citească sau să aibă răbdare să citească până la capăt, nu doar pe jumătate, fiindcă am spus despre el și Craiova că au demonstrat că acesta poate fi anul lor. S-a grăbit, așa cum probabil m-am grăbit și eu cu laudele la adresa lui. Atât, nu e cazul să comentez mai mult”.

Mircea Lucescue la al doilea mandat ca selecționer al României, pe care l-a început în august 2024. Precedentul a fost între 1981 și 1986. Rădoi (44 de ani) a fost și el antrenorul primei reprezentative a României, între 2019 și 2021.

