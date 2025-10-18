Dobre, folosit ca motivație Florentin Petre, după ce jucătorul Rapidului a înjurat-o pe Dinamo  la galerie: „Omul ăsta are o frustrare, o problemă” +49 foto
Foto: SPORT Pictures. Montaj: GOLAZO.ro
Superliga

Dobre, folosit ca motivație Florentin Petre, după ce jucătorul Rapidului a înjurat-o pe Dinamo la galerie: „Omul ăsta are o frustrare, o problemă”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.10.2025, ora 20:22
  • Florentin Petre (49 de ani), legenda lui Dinamo și actual antrenor secund, a reacționat după ce Alex Dobre (27 de ani) a înjurat echipa antrenată de Zeljko Kopic.
  • Totul s-a întâmplat după Rapid-Farul, 3-1, în etapa #12, atunci când jucătorul giuleștenilor a dat startul injuriilor înaintea derby-ului.

La sfârșitul partidei în care Alex Dobre a marcat o „dublă” în minutele 10 și 67, căpitanul Rapidului a dat tonul scandărilor triviale anti-Dinamo, adversarul giuleștenilor din etapa #13.

Florentin Petre, despre gestul lui Alex Dobre: „Trebuie să îl înțelegi”

Fostul jucător și actualul antrenor secund al lui Dinamo a vorbit despre gestul lui Alex Dobre la adresa „câinilor”. Florentin Petre a declarat că înțelege de ce jucătorul a făcut asta.

„Din ce am văzut eu, a fost mai mult un strigăt de ajutor al lui, în cuvintele și atitudinea lui. Trebuie să îl înțelegi pentru că aveau nevoie, treceau printr-un moment greu cu suporterii.

Probabil că avea nevoie de o descătușare în fața lor și cerea sprijinul suporterilor. Probabil, ca să impresioneze fanii cu atitudinea aia... Nu poți să faci nimic, decât să mergi duminică seară pe teren, să-l bați și să-i demonstrezi că a fost o greșeală ceea ce a făcut”, a declarat Florentin Petre, conform prosport.ro.

Cu toate că nu l-a criticat foarte dur pe Dobre pentru gestul său, Florentin Petre e de părere că jucătorii se motivează atunci când recurg la injurii la adresa adversarilor:

„Normal că te ajută. Înseamnă că omul ăsta are o frustrare, o problemă”.

  • Dinamo - Rapid se joacă duminică, 19 octombrie, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, de la ora 20:30.

VIDEO Alex Dobre a dat tonul scandărilor anti-Dinamo

Victor Angelescu: „Dobre ar fi trebuit să se abțină

După meciul cu Farul de pe 4 octombrie, președintele celor de la Rapid nu a fost de acord cu gestul lui Dobre și a declarat:

În general, în calitate de conducător, nu mi se pare normal să înjuri. Nu îmi plac lucrurile astea. Nu pot să spun că m-am bucurat că am văzut că Dobre a făcut chestia asta, dar e o chestie normală. O fac toți jucătorii, toți căpitanii.

Când a câștigat FCSB titlul, unii jucători au postat niște poze pe internet, după care le-au scos. A fost Bîrligea, la un moment dat. Și-au dat seama că au greșit. E o anumită exuberanță.

De ce există aceste saluturi în care înjurăm anumite echipe eu nu înțeleg, dar eu nu sunt ultras. Mi se pare că se face un caz prea mare. E mai mult o chestie de îmbărbătare pentru că vine un derby.

Ar fi bine ca galeriile să nu aducă injurii, dar asta nu se poate în lumea ultras. Sunt lucruri care așa sunt în fotbal. Poate și Săpunaru a mai făcut-o, poate și căpitani de la Dinamo.

Astea sunt lucruri care sunt normale înaintea unui meci, dar da, probabil Dobre ar fi trebuit să se abțină. În general, e de evitat, dar la fotbal nu e nimeni perfect și mi se pare că se face prea mult caz pe chestia asta” a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.

Rapid - Farul FOTO Iosif Popescu GOLAZO (14).jpg
Rapid - Farul FOTO Iosif Popescu GOLAZO (14).jpg

Galerie foto (49 imagini)

Rapid - Farul - MECI Rapid - Farul - MECI Rapid - Farul - MECI Rapid - Farul - MECI Rapid - Farul - MECI
+49 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Florentin Petre dinamo liga 1 FARUL rapid alex dobre
