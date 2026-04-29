Criză de nervi la Madrid Mirra Andreeva a răbufnit în timpul meciului cu Anna Bondar: „Voi pierde”

Mirra Andreeva (19 ani, locul 8 WTA) a avut o cădere nervoasă în timpul turneului de WTA 1000 de la Madrid

În ciuda acestui episod, jucătoarea rusă a reușit să o învingă pe unguroaica Anna Bondar (28 de ani, #63 de ani) după aproape trei ore de joc, scor 6-7(5), 6-3, 7-6(5).

În setul al doilea, la 2-2, Andreeva a folosit un limbaj dur, spunând că într-o parte a terenului „miroase a rahat”.

Mirra Andreeva a răbufnit în timpul meciului cu Anna Bondar

Andreeva s-a apropiat de arbitrul de scaun pentru a semnala problema, spunând că în zona terenului „miroase a rahat”.

Întrebată dacă mirosul venea din spatele terenului, jucătoarea a confirmat: „Da, e foarte rău”.

După pierderea primului set la tiebreak, Andreeva a reacționat în actul secund și a trimis meciul în decisiv. Acolo, la 5-1, părea că se îndreaptă spre o victorie sigură.

Bondar a revenit însă spectaculos, după ce a profitat de ezitările adversarei și a câștigat cinci game-uri la rând.

În acel moment, Andreeva a început să resimtă tot mai puternic presiunea. Vizibil frustrată, rusoaica s-a întors către echipa sa și a avut o reacție dură la adresa propriei evoluții:

„Nu sunt o campioană. Voi pierde. Nu vreau nimic”, a spus sportiva.

Mirra Andreeva to her box after losing a 5-1 lead over Bondar in the deciding set in Madrid:



“I’m not a champion. I’m not a champion. I will lose. I will lose.”



Tough scenes. pic.twitter.com/mXs45BUSIV — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 27, 2026

După ce setul decisiv a ajuns în tiebreak, rusoaica și-a regăsit calmul și a închis partida cu 7-5, izbucnind apoi în lacrimi.

La conferința de presă, Andreeva a explicat că acumulase multă tensiune pe parcursul meciului.

„Am ținut foarte multe emoții în mine. Am încercat să fiu foarte motivată în setul al treilea și am simțit că joc destul de bine.

Apoi, după ce am condus cu 5-1, am început să mă simt puțin agitată, dintr-un motiv sau altul, deși cred că ar fi trebuit să am mai multă încredere, având în vedere că eram în avantaj pe tabelă.

Am simțit că ea a început să joace mai constant. Eu am început să ratez mult, să nu mai îmi asum loviturile și să nu mai joc agresiv. Toate acestea au dus la tiebreak, iar la final am simțit doar o ușurare când totul s-a terminat”, a spus sportiva, conform wtatennis.com.

Mirra Andreeva, în lacrimi. Foto: Captură „X”, @Tiempodetenis1

Andreeva și-a continuat apoi parcursul la Madrid, trecând și de Leylah Fernandez în sferturi, scor 7-6(1), 6-3, rezultat care i-a adus calificarea în semifinalele turneului.

Acolo, rusoaica urma să o întâlnească pe americanca Hailey Baptiste, autoarea unei victorii surprinzătoare în fața liderului mondial Aryna Sabalenka, scor 2-6, 6-2, 7-6(6).

VIDEO. Mirra Andreeva s-a plâns arbitrului de scaun

Mirra Andreeva to the umpire during her match against Bondar in Madrid:



"It literally smells like bullshit over there... like, very bad"



😭😭😭😭😭😭😭😭😭



(h/t @lildarkcage) pic.twitter.com/AAd1Xzasjr — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 27, 2026

