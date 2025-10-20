Surpriză uriașă Echipa dintr-un sat cu 1.500 de locuitori a câștigat titlul și va debuta în Europa! Poate înfrunta campioana României în UCL
Mjallby a provocat o surpriză uriașă în Suedia, reușind să câștige în premieră titlul! Foto: Imago
Surpriză uriașă Echipa dintr-un sat cu 1.500 de locuitori a câștigat titlul și va debuta în Europa! Poate înfrunta campioana României în UCL

Publicat: 20.10.2025, ora 23:48
Actualizat: 21.10.2025, ora 00:09
  • Mjallby a provocat o surpriză uriașă în Suedia, reușind să câștige în premieră titlul!
  • Noua campioană vine din Hallevik, un sat cu 1.500 de locuitori!

Situație incredibilă în Suedia, unde greii campionatului au fost surclasați de Mjallby, o echipă care în urmă cu numai 7 ani se afla în liga a treia!

Surpriză uriașă: Echipa dintr-un sat cu 1.500 de locuitori a câștigat titlul și va debuta în Europa!

Cu 3 runde înainte de finalul sezonului, Mjallby a reușit să se impună pe terenul lui IFK Goteborg, scor 2-0. A fost victoria care a asigurat matematic câștigarea primului titlu din istorie, Hammarby, principala următoritoare, fiind la 11 puncte distanță.

Mjallby a avut un parcurs aproape perfect în acest sezon. A suferit o singură înfrângere, în mai, 1-2 cu AIK Stockholm. În rest, formația antrenată de Anders Torstensson a înregistrat 20 victorii și 6 remize! A primit numai 17 goluri în 27 de etape.

Micuța formație suedeză a reușit să profite de forma slabă a lui Malmo (campioană în 4 din ultimele 5 sezoane), Djugardens (semifinalista Conference League) și alte nume importante ca AIK Stockholm sau Goteborg. Toate se află în afara podiumului, unde au ajuns Hammarby și GAIS! Hacken, formația care s-a distrat cu CFR Cluj, este abia pe 9.

16,5 milioane de euro
valorează lotul lui Mjallby, de 3 ori mai slab cotat decât cel al lui FCSB, conform Transfermarkt

Cel mai bine cotat jucător din lot este Elliot Strout, un mijlocaș de 23 de ani care are și cetățenie engleză, evaluat la 2,5 milioane de euro de Transfermarkt.

Deși are al doilea cel mai bun atac din campionat, 49 de goluri, niciun jucător din lot nu a înscris mai mult de 7 goluri!

Poate înfrunta campioana României în Champions League

Titlul îi asigură lui Mjallby și prezența în viitoarea ediție a Ligii Campionilor, unde va debuta în turul II preliminar.

Și ar putea da peste campioana României, dacă aceastea va fi în urna capilor de serie. În acest moment, doar FCSB și CFR Cluj au șanse să fie printre favoritele rundei, dar și Craiova, în cazul unui parcurs bun în acest sezon de Conference League.

Stadionul găzduiește poate găzdui de 5 ori populația satului!

Mjallby evoluează pe teren propriu în Hallevik, o localitate cu aproximativ 1.500 de locuitori. Aceasta are însă un stadion care poate primi 6.750 de fani!

Construit în 1953, Strandvallen este unul dintre cele mai mici stadioane din prima ligă suedeză. Departe de arenele granzilor: AIK (50.000), Djugardens (30.000), Hammarby (30.000) sau Malmo (22.500).

