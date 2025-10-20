„Îngrozitor” Momentul de reculegere de la Petrolul - CFR,  stricat de fanii „lupilor galbeni”: „Nu sunt în stare să respecte” +12 foto
Răzvan Bălbărău, portarul gazdelor, a fost surprins în timp ce dădea din cap dezaprobator față de gestul suporterilor ploieșteni.
„Îngrozitor" Momentul de reculegere de la Petrolul - CFR, stricat de fanii „lupilor galbeni": „Nu sunt în stare să respecte"

  • Suporterii „lupilor galbeni” au bruiat minutul de reculegere pentru fostul fotbalist al celor de la UTA Arad, Flavius Domide, ținut în debutul partidei dintre Petrolul și CFR Cluj.
  • Incidentul a fost taxat de Andrei Tivilichi, comentatorul Digi Sport care relata cele întâmplate pe „Ilie Oană”.

După ce suporterii au huiduit momentul de reculegere al partidei dintre Dinamo și Rapid, 0-2, și la meciul de la Ploiești au avut loc evenimente reprobabile.

Moment de reculegere boicotat de suporterii celor de la Petrolul

Înaintea fluierului de start al partidei de pe „Ilie Oană”, Sebastian Colțescu a inițiat minutul de reculegere în memoria legendei celor de la UTA Arad, Flavius Domide.

Momentul nu a fost respectat de suporterii celor de la Petrolul Ploiești, care au făcut gălăgie și l-au înjurat pe Sebastian Colțescu, „centralul” meciului.

Aflați în cercul de la centrul terenului, jucătorii au asistat la răbufnirea fanilor. Răzvan Bălbărău, portarul gazdelor, a fost surprins în timp ce dădea din cap dezaprobator față de gestul suporterilor ploieșteni.

Andrei Tivilichi, critică dură față de fanii ploieșteni: „Îngrozitor”

Gestul reprobabil al fanilor „lupilor galbeni” a fost taxat dur și de jurnalistul Andrei Tivilichi, cel care a comentat meciul pentru postul Digi Sport 1.

„E înfiorător că există, în continuare, oameni în această țară care nu sunt în stare să respecte un minut de reculegere.

Doar că preferă să scoată tot felul de onomatopee, unii înjură. Sunt tot felul de măscări.

Este groaznic, sincer. Îngrozitor! A fost momentul de reculegere în memoria legendei Flavius Domide”, a spus Tivilichi.

Moment de reculegere nerespectat nici la Dinamo - Rapid 0-2

Debutul derby-ului Dinamo - Rapid 0-2 a fost umbrit de suporterii giuleștenilor, care au refuzat să respecte minutul de reculegere dedicat lui Flavius Domide, Cătălin Hîldan și victimelor exploziei din cartierul Rahova.

Crainicul partidei a încercat să aplaneze spiritele și a lansat un mesaj de solidaritate , însă fanii rapidiști nu au băgat de seamă vorbele acestuia, stârnind indignarea „câinilor roșii”.

„Să ne gândim la marii fotbaliști ai României, cu sute de meciuri în prima ligă. Să ne gândim la victimele tragediei care a lovit Bucureștiul în aceste zile.

Orașul, adică și Rapid, plânge împreună și se oprește din cântat. Viața e mai fragilă decât pare, iar respectul nu se discută, se oferă!”, a spus crainicul stadionului.

