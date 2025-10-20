Bitdefender, firmă românească, dezvoltatoare de sisteme de securitate cibernetică, a prelungit parteneriatul cu Scuderia Ferrari.

Din 2022, Bitdefender, fondată de Măriuca și Florin Talpeș, a devenit cunoscut dincolo de piața IT și de cybersecurity, fiind sponsor al Ferrari în Formula 1. A fost prima dată când un brand comercial românesc a ajuns la o expunere globală în sport.

Bitdefender prelungește parteneriatul cu Ferrari

Bitdefender a prelungit parteneriatul cu Scuderia Ferrari. Anunțul a fost făcut de un oficial al italienilor, pe site-ul firmei de cybersecurity.

„Ne bucurăm să continuăm parteneriatul cu Bitdefender, o companie care ne împărtășește aceleași valori de inovație, excelență și fiabilitate. Într-un sport în care fiecare detaliu contează, încrederea este fundamentală.

Faptul că avem alături un partener precum Bitdefender ne permite să ne concentrăm pe deplin pe curse, cu certitudinea că tehnologia și datele noastre sunt protejate de un lider global în securitate cibernetică ”, a declarat Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer la Ferrari, potrivit site-ului oficial bitdefender.com.

Parteneriatul dintre cele două companii include și evenimente la care participă piloții de renume ai monopostului italian: Lewis Hamilton și Charles Leclerc.

În Formula 1, ca și în securitatea cibernetică, succesul este determinat de viteză, precizie și inovație - și alimentat de încredere. Suntem încântați să continuăm parteneriatul nostru cu Ferrari, unind doi jucători globali concentrați pe excelență Florin Talpeș, cofondator și director executiv Bitdefender

Contractul este confidențial, dar, la mijlocul lunii iulie, sursele GOLAZO.ro au dezvăluit că Bitdefender virează către Scuderia Ferrari câteva zeci de milioane de euro.

Președintele Nicușor Dan a dezvăluit în luna iulie că Măriuca și Florin Talpeș sunt oamenii care au donat și au împrumutat cei mai mulți bani la campania sa prezidențială din 2025 și la cea de la primărie din 2024.

Măriuca și Florin Talpeș sunt matematicieni, soț și soție, fondatori Bitdefender, firmă românească prezentă în 150 de țări și cu o cifră de afaceri care a ajuns în 2024 la aproape o jumătate de miliard de dolari.

40% din această cifră de afaceri este realizată, potrivit declarațiilor fondatorilor, în SUA.

Ferrari, unul dintre marii „jucători” din Formula 1

Scuderia Ferrari reprezintă un punct de referință în istoria motorsportului.

Ferrari este cea mai veche și una dintre cele mai emblematice echipe din Formula 1 și e în competiție încă de la prima ediție, din 1950.

Ferrari a câștigat multiple titluri mondiale la piloți și constructori, având legende precum Michael Schumacher, Niki Lauda și Gilles Villeneuve în palmares. Simbol al performanței și al spiritului italian.

