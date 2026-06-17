ML Vitebsk, calificare cu emoții în Cupă Viitoarea adversară a Craiovei, ținută în șah de o echipă de Liga 2! A avut nevoie de prelungiri pentru a merge mai departe

- ML Vitebsk, viitoarea adversară a Universității Craiova din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Belarusului, după ce a învins-o pe SKA-1938, scor 5-3 după prelungiri.
Campioana României își va începe aventura europeană împotriva echipei care a triumfat în sezonul 2025 al primei ligi din Belarus.
În stagiunea actuală, ML Vitebsk ocupă locul 2 după 11 etape, la două puncte în spatele liderului Dinamo Minsk.
ML Vitebsk, calificare cu emoții în optimile de finală ale Cupei Belarusului
Campioana en-titre din Belarus și-a început între timp și aventura din Cupă. În șaisprezecimile de finală, ML Vitebsk a întâlnit-o pe SKA-1938, formație care evoluează în eșalonul secund, și nu a avut o misiune deloc ușoară.
După 0-0 la pauză, formația condusă de căpitanul Sergey Balanovich, cel care a preluat interimatul după ce Magomed Adiev (48 de ani)a fost suspendat, a primit două goluri în doar 3 minute ('54 și '57).
Condusă cu 2-0, ML Vitebsk a reușit să egaleze în ultimele 15 minute din timpul regulamentar.
Artem Kontsevoy a redus din handicap în minutul 74, iar Ruslan Lisakovich a transformat un penalty 7 minute mai târziu.
Învingătoarea s-a decis după 30 de minute suplimentare.
Campioana en-titre din Belarus a trecut pentru prima dată în avantaj, după un nou penalty. De această dată, Timur Ivanov a fost cel care a transformat.
Nikita Glushkov a dus scorul la 4-2 pentru Vitebsk, dar SKA-1938 nu a cedat și a redus din diferență prin Ali Kartoev.
Divizionara secundă a alergat după egalare, însă același Glushkov a pus cireașa pe tort cu reușita din minutul 117.
S-a terminat 5-3, iar ML Vitebsk s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Belarusului. Până la meciul împotriva campioanei României, campioana ediției precedente din Belarus mai are de jucat trei meciuri pe plan intern:
- FC Minsk (21 iunie)
- Naftan (27 iunie)
- Slavia Mozyr (2 iulie)
Manșa tur a „dublei” dintre Universitatea Craiova și ML Vitebsk va avea loc pe 7 sau 8 iulie, iar returul este programat o săptămână mai târziu, pe 14 sau 15 iulie, în Bănie.
Dacă se va impune, campioana României va juca în turul 2 preliminar cu învingătoarea din „dubla” dintre Borac Banja Luka (Bosnia) și Levski Sofia (Bulgaria).