ML Vitebsk, calificare cu emoții în Cupă Viitoarea adversară a Craiovei, ținută în șah de o echipă de Liga 2! A avut nevoie de prelungiri pentru a merge mai departe

ML Vitebsk, viitoarea adversară a Universității Craiova din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Belarusului, după ce a învins-o pe SKA-1938, scor 5-3 după prelungiri.

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Campioana României își va începe aventura europeană împotriva echipei care a triumfat în sezonul 2025 al primei ligi din Belarus.

În stagiunea actuală, ML Vitebsk ocupă locul 2 după 11 etape, la două puncte în spatele liderului Dinamo Minsk.

ML Vitebsk, calificare cu emoții în optimile de finală ale Cupei Belarusului

Campioana en-titre din Belarus și-a început între timp și aventura din Cupă. În șaisprezecimile de finală, ML Vitebsk a întâlnit-o pe SKA-1938, formație care evoluează în eșalonul secund, și nu a avut o misiune deloc ușoară.

După 0-0 la pauză, formația condusă de căpitanul Sergey Balanovich, cel care a preluat interimatul după ce Magomed Adiev (48 de ani)a fost suspendat, a primit două goluri în doar 3 minute ('54 și '57).

Condusă cu 2-0, ML Vitebsk a reușit să egaleze în ultimele 15 minute din timpul regulamentar.

Artem Kontsevoy a redus din handicap în minutul 74, iar Ruslan Lisakovich a transformat un penalty 7 minute mai târziu.

Învingătoarea s-a decis după 30 de minute suplimentare.

Campioana en-titre din Belarus a trecut pentru prima dată în avantaj, după un nou penalty. De această dată, Timur Ivanov a fost cel care a transformat.

Nikita Glushkov a dus scorul la 4-2 pentru Vitebsk, dar SKA-1938 nu a cedat și a redus din diferență prin Ali Kartoev.

Divizionara secundă a alergat după egalare, însă același Glushkov a pus cireașa pe tort cu reușita din minutul 117.

S-a terminat 5-3, iar ML Vitebsk s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Belarusului. Până la meciul împotriva campioanei României, campioana ediției precedente din Belarus mai are de jucat trei meciuri pe plan intern:

FC Minsk (21 iunie)

Naftan (27 iunie)

Slavia Mozyr (2 iulie)

Manșa tur a „dublei” dintre Universitatea Craiova și ML Vitebsk va avea loc pe 7 sau 8 iulie, iar returul este programat o săptămână mai târziu, pe 14 sau 15 iulie, în Bănie.

12,88 milioane de euro valorează lotul echipei ML Vitebsk, potrivit Transfermarkt

Dacă se va impune, campioana României va juca în turul 2 preliminar cu învingătoarea din „dubla” dintre Borac Banja Luka (Bosnia) și Levski Sofia (Bulgaria).

VIDEO. SKA-1938 - ML Vitebsk 3-5 d.prel

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