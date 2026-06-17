„Vitebsk are un singur avantaj” Hamutovski o expune complet pe adversara U Craiova: „Cel care conduce echipa e ca Gigi Becali”
Vasili Hamutovski FOTO: Sport Pictures
Liga Campionilor

„Vitebsk are un singur avantaj” Hamutovski o expune complet pe adversara U Craiova: „Cel care conduce echipa e ca Gigi Becali”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 17.06.2026, ora 14:09
alt-text Actualizat: 17.06.2026, ora 14:09
  • Vasili Hamutovski (47 de ani), antrenor de portari la Dinamo Minsk și fost jucător la FCSB, a vorbit despre ML Vitebsk, adversara Universității Craiova din primul tur preliminar al Ligii Campionilor.
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Campioana României își va începe aventura europeană împotriva echipei care a triumfat în sezonul 2025 al primei ligi din Belarus.

În stagiunea actuală, ML Vitebsk ocupă locul 2 după 11 etape, la două puncte în spatele liderului Dinamo Minsk.

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Vasili Hamutovski, despre ML Vitebsk: „Cel care conduce echipa e ca Gigi Becali”

Fostul portar de la FCSB și Petrolul Ploiești a vorbit pentru GOLAZO.ro despre ML Vitebsk. A oferit detalii despre conducerea clubului, lotul de jucători, dar și punctele forte ale campioanei din Belarus.

„Anul trecut ML a câștigat campionatul, iar acum joacă împotriva Craiovei. Pe antrenorul cu care au câștigat campionatul (n.r. - Mikhail Martinovich) l-au dat afară după o înfrângere în semifinalele Cupei.

Au adus un antrenor nou din Rusia (n.r. - Magomed Adiyev), dar a rezistat doar o lună, pentru că l-au dat afară și pe el.

La ML Vitebsk este proprietar cel care deține și echipa Aris Limassol. A făcut un buget bun, cel mai mare din Belarus.

Anul trecut au câștigat campionatul, iar acum sunt pe locul al doilea pentru că au pierdut ultimul meci din campionat (1-2 cu FK Vitebsk), a spus Hamutovski, pentru GOLAZO.ro.

Cei care conduc ML nu sunt adevărații proprietari, pentru că adevărații proprietari sunt în Cipru. Cel care conduce echipa, Artem Leonov, e ca Gigi Becali. Cum vine o înfrângere, dau antrenorul afară. A venit antrenor nou, l-au dat afară și pe el. Vasili Hamutovski, fost portar FCSB

Hamutovski, detalii despre lotul lui ML Vitebsk: „Au câțiva jucători buni, dar nu au dubluri”

Despre lotul celor de la Vitebsk, Hamutovski a spus:

„Au câțiva jucători buni, dar nu au dubluri. Spre exemplu, portarul lor, Pavlyuchenko, care a fost anul trecut cel mai bun portar din Belarus, s-a accidentat la echipa națională și nu au o dublură.

E o problemă pentru ei dacă el nu va juca, pentru că în următoarele 1-2 săptămâni nu se va antrena. Ei nu au un al doilea portar valoros.

Fundașul central Volkov nu are viteză, dar a jucat în prima ligă din Rusia. E bun din punct de vedere tehnic și tactic, joacă bine cu capul, a dat multe goluri din cornere, dar problema lui e viteza.

Punctul lor forte este mijlocul. Gromyko, care a jucat la Kairat (n.r. - Almaty, echipă din Kazahstan), s-a întors în Belarus pentru un milion și jumătate de dolari, care este și cel mai mare contract din Belarus.

Îl au și pe Misarevic, un sârb cu tehnică, jucător bun care face totul la mijloc, iar în atac este Nicholson, fotbalist din Jamaica. El a mai jucat la Spartak Mosova, la Charleroi și în Franța. Are o mare experiență, cota lui fiind de 3,2 milioane de euro”.

12,88 milioane de euro
valorează lotul echipei ML Vitebsk, potrivit Transfermarkt

Hamutovski: „ML Vitebsk are un singur avantaj la meciul cu Craiova”

În continuarea discursului său, fostul portar a spus că singurul avantaj pe care îl are ML Vitebsk în fața celor de la Universitatea Craiova este faptul că liga din Belarus se află în plină desfășurare, iar jucătorii au ritm de joc.

„Singurul avantaj al lui ML în fața Craiovei este că la noi acum este mijlocul sezonului, iar la voi acum începe campionatul. Echipa este bine din punct de vedere fizic.

În plus, echipele noastre nu pot juca meciurile pe teren propriu. Se va juca în Ungaria, cu tribunele goale, exact ca la un meci de cantonament.

Dacă Universitatea Craiova va juca agresiv, cu intensitate, eu cred că nu o să fie o mare problemă pentru ei”.

Manșa tur a „dublei” dintre Universitatea Craiova și ML Vitebsk va avea loc pe 7 sau 8 iulie, iar returul este programat o săptămână mai târziu, pe 14 sau 15 iulie, în Bănie.

Dacă se va impune, campioana României va juca în turul 2 preliminar cu învingătoarea din „dubla” dintre Borac Banja Luka (Bosnia) și Levski Sofia (Bulgaria).

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