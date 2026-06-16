Cârțu vede Craiova favorită Fostul mare fotbalist a analizat prima adversară din Champions League și avertizează: „Pot avea un avantaj” +53 foto
Sorin Cârțu. FOTO: Universitatea Craiova
Liga Campionilor

Cârțu vede Craiova favorită Fostul mare fotbalist a analizat prima adversară din Champions League și avertizează: „Pot avea un avantaj”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 16.06.2026, ora 19:23
alt-text Actualizat: 16.06.2026, ora 19:23
  • Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, a reacționat după ce oltenii și-au aflat adversara din primul tur preliminar al Ligii Campionilor.
  • Campioana României o va întâlni ML Vitebsk, campioana Belarusului, într-o dublă programată în luna iulie.
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Craiova va juca primul meci pe 7 sau 8 iulie, în deplasare, dar partida nu se va disputa în Belarus.

Din cauza restricțiilor impuse de UEFA după invadarea Ucrainei de către Rusia, echipele din Belarus sunt obligate să joace meciurile considerate „acasă” pe teren neutru și fără spectatori. Returul va avea loc în Bănie, pe 14 sau 15 iulie.

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Cârțu o consideră pe U Craiova favorită, dar avertizează înaintea dublei cu Vitebsk: „Sunt în plin campionat”

Cârțu consideră că Universitatea Craiova pleacă drept favorită, însă a atras atenția asupra unui detaliu care le-ar putea oferi un avantaj.

„Nu am văzut-o jucând, nu știu multe despre ea, dar vedem. Trebuie să ne adaptăm și să încercăm să profităm de faptul că totuși ne anunțăm favoriți și că se joacă pe teren neutru. Vedem cum va fi.

Ca adversar, ei au promovat acum doi ani, iar acum sunt campioni, deci nu se știe. Ei sunt în plin campionat și pot avea un avantaj din acest punct de vedere.

Acesta este un avantaj pentru ei, deoarece joacă în plin campionat, dar rămâne de văzut ce va fi”, a spus Sorin Cârțu, conform gsp.ro.

Festivitatea de premiere a noii campioane: Craiova a primit medaliile pentru titlul câștigat în Superliga (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Festivitatea de premiere a noii campioane: Craiova a primit medaliile pentru titlul câștigat în Superliga (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (53 imagini)

Festivitatea de premiere a noii campioane: Craiova a primit medaliile pentru titlul câștigat în Superliga (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Festivitatea de premiere a noii campioane: Craiova a primit medaliile pentru titlul câștigat în Superliga (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Festivitatea de premiere a noii campioane: Craiova a primit medaliile pentru titlul câștigat în Superliga (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Festivitatea de premiere a noii campioane: Craiova a primit medaliile pentru titlul câștigat în Superliga (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Festivitatea de premiere a noii campioane: Craiova a primit medaliile pentru titlul câștigat în Superliga (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
+53 Foto
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ML Vitebsk este campioana en-titre a Belarusului, iar în actualul sezon ocupă locul 2. Echipa are două puncte mai puțin decât liderul Dinamo Minsk, care a strâns 26 de puncte.

Diferența dintre cele două loturi este semnificativă la nivelul cotelor de piață.

Universitatea Craiova este evaluată de Transfermarkt la 34,5 milioane de euro, în timp ce ML Vitebsk este cotată la 12,88 milioane de euro.

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