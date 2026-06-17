U Craiova visează la Champions League Sorin Cârțu a vorbit despre posibilele adversare din turul 2 preliminar: „Ne dau speranțe” +43 foto
Sorin Cârțu
Liga Campionilor

U Craiova visează la Champions League Sorin Cârțu a vorbit despre posibilele adversare din turul 2 preliminar: „Ne dau speranțe”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.06.2026, ora 15:03
alt-text Actualizat: 17.06.2026, ora 15:03
  • Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, a reacționat după ce echipa din Bănie a aflat împotriva cui ar putea juca în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor.
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În primul tur, campioana României se va duela cu ML Vitebsk, echipă care în 2025 a câștigat primul său titlu în Belarus.

Dacă se va impune, pentru Universitatea Craiova va urma o „dublă” cu învingătoarea duelului Borac Banja Luka (Bosnia) - Levski Sofia (Bulgaria).

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Sorin Cârțu: „Două adversare care ne dau speranțe”

Sorin Cârțu consideră că U Craiova are șanse să câștige „dubla” din turul al doilea, dar nu vrea să se gândească așa departe. Oficialul oltenilor se concentrează pe duelul cu ML Vitebsk.

„Vorbim despre adversare acceptabile, nu accesibile. Două adversare care ne dau speranțe, spun eu.

Nu are rost să vorbim însă de turul doi până nu trecem de primul. Să dea Dumnezeu să fim subiectul unor discuții pentru turul doi.

Nu ne gândim însă până acolo, este o chestie de principiu așa. Ne concentrăm pe primul tur și sperăm să trecem de Vitebsk”, a declarat Sorin Cârțu, conform digisport.ro.

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Manșa tur cu ML Vitebsk va avea loc pe 7 sau 8 iulie, iar returul este programat o săptămână mai târziu, pe 14 sau 15 iulie, în Bănie.

În cazul în care va pierde duelul cu ML Vitebsk în primul tur, atunci U Craiova va retrograda direct în turul al doilea preliminar din Conference League, acolo unde ar putea da peste:

  • Învinsa din „dubla” Borac Banja Luka (Bosnia) - Levski Sofia (Bulgaria)
  • Învinsa din „dubla” Kairat Almaty (Kazahstan) - Sutjeska (Muntenegru)
  • Învinsa din „dubla” Vikingur Reykjavik (Islanda) - ETO FC Gyor (Ungaria)

Meciurile se vor juca pe 23 iulie, respectiv 30 iulie.

Cine sunt Borac Banja Luka și Levski Sofia, posibilele adversare ale U Craiova din turul 2 al UCL

Borac Banja Luka este campioana Bosniei și are un lot cotat la doar 8,8 milioane de euro, conform Transfermarkt.

Cei mai valoroși jucători ai echipei sunt portarul Mladen Jurkas (18 ani) și atacantul Matej Deket (16 ani), cotați la 700.000 de euro.

De cealaltă parte, Levski Sofia a produs surpriza în Bulgaria și a detronat-o pe Ludogorets, echipa care a câștigase 14 titluri consecutive.

Lotul celor de la Levski Sofia este cotat la 32,2 milioane de euro, foarte apropiat valoric de cel al Craiovei.

Vedetele echipei antrenate de Julio Velazquez sunt fundașii Christian Makoun (26 de ani) și Maicon (26 de ani), cotați la 3,5 milioane de euro. Brazilianul Everton Bala (27 de ani) are și el o cotă de piață de 3 milioane de euro.

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