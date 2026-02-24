FRF, anunț important Mesaj pentru românii care merg la Istanbul, pentru meciul Turcia - România: „Orice alte informații sunt eronate”

FRF a făcut un anunț important pentru suporterii României care și-au achiziționat bilete pentru meciul cu Turcia din barajul pentru CM 2026.

Barajul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

„Tricolorii” vor fi susținuți de 2.130 de spectatori, după ce toate biletele destinate acestora au fost epuizate în 20 de secunde!

FRF, informații pentru suporterii României înaintea barajului cu Turcia

Într-un comunicat postat pe site-ul oficial, FRF a anunțat că fanii care vor face deplasarea la Istanbul mai au la dispoziție 5 zile pentru a-și actualiza datele personale de pe bilet, dacă este cazul.

Acestea trebuie să corespundă cu informațiile din documentul de identitate (carte de identitate, pașaport sau certificat de naștere.

FRF a mai subliniat faptul că toate informațiile privind duelul cu Turcia vor fi comunicate pe site-ul oficial.

„Joi, 26 martie, ora 19:00, ora României, sau ora 20:00, ora locală, tricolorii vor întâlni Turcia, la Istanbul, pe stadionul «Besiktas Park», în semifinala play-off-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Federația Română de Fotbal aduce la cunoștința suporterilor români care au achiziționat bilete pentru partida de la Istanbul următoarele informații importante privind accesul pe stadion și distribuirea tichetelor:

Organizatorul partidei a informat că, la accesul în stadion, datele înscrise pe bilet vor fi verificate și trebuie să corespundă cu informațiile din documentul de identitate (carte de identitate, pașaport sau certificat de naștere, după caz).

Termenul limită pentru modificarea datelor de pe bilete este duminică, 1 martie, ora 12:00. După această dată, biletele nu vor mai putea fi modificate, indiferent de situație!

Recomandăm tuturor suporterilor să verifice cu atenție corectitudinea datelor înscrise pe bilet și să efectueze eventualele modificări înainte de termenul menționat.

De asemenea, conform informațiilor primite de la Federația din Turcia, biletele de acces pentru meci vor fi transmise către Federația Română de Fotbal după data de 15 martie 2026. Termenul maxim estimat pentru finalizarea procesului de distribuție către suporteri este 22 martie 2026.

Orice alte informații apărute pe diverse site-uri de revânzare sunt eronate.

Rugăm suporterii să nu achiziționeze bilete de pe platforme neoficiale, pentru a evita riscul unor bilete invalide sau neconforme” se arată în comunicatul emis de FRF pe site-ul oficial.

FOTO. Stadionul pe care se joacă barajul cu Turcia

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare.

Dacă vor obține biletele la turneul final, tricolorii vor întâlni SUA, Paraguay și Australia.

