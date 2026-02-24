Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB, i-a transmis un mesaj lui Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo.

„Câinii” o pot ajuta pe campioană să se califice în play-off.

Cu două etape înainte de finalul sezonului regulat, FCSB e la mâna rezultatelor. Are nevoie de ajutorul rivalelor pentru a nu rata play-off-ul.

FCSB, la mâna lui Dinamo. Mesajul lui MM Stoica pentru Kopic: „Ar fi pansament, o spun din toată inima”

Dinamo va întâlni două dintre rivalele „roș-albaștrilor” la top 6, FC Argeș și CFR Cluj. Victoriile „câinilor” n-ar fi decisive, însă ar crește enorm șansele celor de la FCSB de a evita play-out-ul.

Îndemnat să-i transmită un mesaj lui Zeljko Kopic înainte de ultimele două runde din sezonul regulat al Superligii, MM n-a ezitat.

„Multă baftă, două victorii până la sfârșitul sezonului regulat. Din toată inima îi doresc multă baftă.

Trebuie să se scoată pentru că, după o perioadă atât de bună, a pierdut cu Rapid. Două victorii ar fi pansament”, a spus Mihai Stoica râzând la Fanatik.

Calcule. Ce șanse mai are campioana să intre în play-off

Campioana riscă să rateze în premieră calificarea în lupta pentru titlu de la introducerea sistemului cu play-off/play-out.

Ultimele două etape se anunță infernale pentru „roș-albaștri”, care sunt obligați să câștige ambele meciuri. Orice pas greșit îi trimite în play-out.

Chiar și cu un parcurs perfect, FCSB stă la mâna rezultatelor.

Cum arată șansele de calificare în play-off înainte de ultimele două etape:

U Craiova - CALIFICATĂ

Rapid - CALIFICATĂ

Dinamo - CALIFICATĂ

CFR Cluj - 93%

U Cluj - 91,9%

FC Argeș - 76,9%

FCSB - 22,8%

Clasamentul după etapa #28

U Craiova - 56p Dinamo - 52p Rapid - 52p U Cluj - 48p CFR Cluj - 47p FC Argeș - 46p FCSB - 43p

De cine depinde FCSB

Victoria cu Metaloglobus a adus campioana pe locul 7, cu 43 de puncte. Trebuie să mai depășească o singură echipă pentru a intra în play-off. Cel puțin una dintre CFR, U Cluj și FC Argeș.

Dar ce trebuie să se întâmple pentru a trece peste...

U Cluj (48p): cel mult o remiză cu Oțelul (acasă) și o înfrângere în meciul direct cu FCSB (deplasare);

cel mult o remiză cu Oțelul (acasă) și o înfrângere în meciul direct cu FCSB (deplasare); CFR Cluj (47p): cel mult un punct din duelurile cu Farul (d) și Dinamo (a);

cel mult un punct din duelurile cu Farul (d) și Dinamo (a); FC Argeș (46p): cel mult două puncte cu Dinamo (d) și Slobozia (a).

Practic, campioana depinde de rivalele Farul și Dinamo, dar și de Oțelul și Slobozia.

