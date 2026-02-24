FCSB, la mâna lui Dinamo Mesajul lui MM Stoica pentru Kopic: „Ar fi pansament, o spun din toată inima”
Superliga

FCSB, la mâna lui Dinamo Mesajul lui MM Stoica pentru Kopic: „Ar fi pansament, o spun din toată inima”

alt-text Publicat: 24.02.2026, ora 21:27
alt-text Actualizat: 24.02.2026, ora 21:27
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB, i-a transmis un mesaj lui Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo.
  • „Câinii” o pot ajuta pe campioană să se califice în play-off.

Cu două etape înainte de finalul sezonului regulat, FCSB e la mâna rezultatelor. Are nevoie de ajutorul rivalelor pentru a nu rata play-off-ul.

„Aș putea fi pus sub acuzare” Trump le-a ironizat pe campioanele olimpice la hochei, în dialog cu echipa masculină:  „Știți și voi asta”
Citește și
„Aș putea fi pus sub acuzare” Trump le-a ironizat pe campioanele olimpice la hochei, în dialog cu echipa masculină: „Știți și voi asta”
Citește mai mult
„Aș putea fi pus sub acuzare” Trump le-a ironizat pe campioanele olimpice la hochei, în dialog cu echipa masculină:  „Știți și voi asta”

FCSB, la mâna lui Dinamo. Mesajul lui MM Stoica pentru Kopic: „Ar fi pansament, o spun din toată inima”

Dinamo va întâlni două dintre rivalele „roș-albaștrilor” la top 6, FC Argeș și CFR Cluj. Victoriile „câinilor” n-ar fi decisive, însă ar crește enorm șansele celor de la FCSB de a evita play-out-ul.

Îndemnat să-i transmită un mesaj lui Zeljko Kopic înainte de ultimele două runde din sezonul regulat al Superligii, MM n-a ezitat.

„Multă baftă, două victorii până la sfârșitul sezonului regulat. Din toată inima îi doresc multă baftă.

Trebuie să se scoată pentru că, după o perioadă atât de bună, a pierdut cu Rapid. Două victorii ar fi pansament”, a spus Mihai Stoica râzând la Fanatik.

Calcule. Ce șanse mai are campioana să intre în play-off

Campioana riscă să rateze în premieră calificarea în lupta pentru titlu de la introducerea sistemului cu play-off/play-out.

Ultimele două etape se anunță infernale pentru „roș-albaștri”, care sunt obligați să câștige ambele meciuri. Orice pas greșit îi trimite în play-out.

Chiar și cu un parcurs perfect, FCSB stă la mâna rezultatelor.

Cum arată șansele de calificare în play-off înainte de ultimele două etape:

  • U Craiova - CALIFICATĂ
  • Rapid - CALIFICATĂ
  • Dinamo - CALIFICATĂ
  • CFR Cluj - 93%
  • U Cluj - 91,9%
  • FC Argeș - 76,9%
  • FCSB - 22,8%

Clasamentul după etapa #28

  1. U Craiova - 56p
  2. Dinamo - 52p
  3. Rapid - 52p
  4. U Cluj - 48p
  5. CFR Cluj - 47p
  6. FC Argeș - 46p
  7. FCSB - 43p

De cine depinde FCSB

Victoria cu Metaloglobus a adus campioana pe locul 7, cu 43 de puncte. Trebuie să mai depășească o singură echipă pentru a intra în play-off. Cel puțin una dintre CFR, U Cluj și FC Argeș.

FCSB, la mâna rivalelor Calcule.  Ce șanse mai are campioana să intre în play-off » Cine o poate ajuta
Citește și
FCSB, la mâna rivalelor Calcule. Ce șanse mai are campioana să intre în play-off » Cine o poate ajuta
Citește mai mult
FCSB, la mâna rivalelor Calcule.  Ce șanse mai are campioana să intre în play-off » Cine o poate ajuta

Dar ce trebuie să se întâmple pentru a trece peste...

  • U Cluj (48p): cel mult o remiză cu Oțelul (acasă) și o înfrângere în meciul direct cu FCSB (deplasare);
  • CFR Cluj (47p): cel mult un punct din duelurile cu Farul (d) și Dinamo (a);
  • FC Argeș (46p): cel mult două puncte cu Dinamo (d) și Slobozia (a).

Practic, campioana depinde de rivalele Farul și Dinamo, dar și de Oțelul și Slobozia.

Citește și

EHF EURO CUP   Bilete pentru meciul României cu Slovacia + lotul convocat de Ovidiu Mihăilă
Handbal
19:50
EHF EURO CUP Bilete pentru meciul României cu Slovacia + lotul convocat de Ovidiu Mihăilă
Citește mai mult
EHF EURO CUP   Bilete pentru meciul României cu Slovacia + lotul convocat de Ovidiu Mihăilă
MApN o atrage pe FCSB în Ghencea! Becali, convins de ministrul Apărării: „E o idee bună, da”
Superliga
18:21
MApN o atrage pe FCSB în Ghencea! Becali, convins de ministrul Apărării: „E o idee bună, da”
Citește mai mult
MApN o atrage pe FCSB în Ghencea! Becali, convins de ministrul Apărării: „E o idee bună, da”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Mihai Stoica dinamo fcsb zeljko kopic play-off
Știrile zilei din sport
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Liga 3
18:00
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Citește mai mult
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh
Campionate
18:25
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după meciul cu Al-Fateh
Citește mai mult
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh
Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice”
Superliga
14:59
Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice”
Citește mai mult
Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice”
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
Campionate
17:50
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
Citește mai mult
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:46
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat” Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
18:00
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
18:25
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după meciul cu Al-Fateh
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh
18:31
UEFA a decis Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni, după apelul făcut de Benfica
UEFA a decis  Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni, după apelul făcut de Benfica
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Top stiri din sport
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
Liga Campionilor
13:37
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
Citește mai mult
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Superliga
18:46
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat” Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Citește mai mult
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Superliga
10:46
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Citește mai mult
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer  Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!
Tenis
13:51
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!
Citește mai mult
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer  Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!

Echipe/Competiții

fcsb 47 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 53 rapid 48 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
25.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share