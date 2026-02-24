„Rar face așa ceva un jucător” Ultimele detalii despre accidentarea lui Tănase: „Trebuie să i le trecem în contract” +12 foto
„Rar face așa ceva un jucător” Ultimele detalii despre accidentarea lui Tănase: „Trebuie să i le trecem în contract”

alt-text Publicat: 24.02.2026, ora 20:44
alt-text Actualizat: 24.02.2026, ora 20:44
  • MM Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB, a vorbit despre starea lui Florin Tănase (31 de ani), care s-a accidentat din nou la victoria cu Metaloglobus, scor 4-1.
  • UTA - FCSB se joacă duminică, de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și Digi Sport.

Campioana speră să îl aibă disponibil pe Tănase pentru duelul crucial cu UTA. Atacantul se află deja la Belgrad, pentru a fi tratat de celebra Marijana Kovacevic.

MM Stoica, ultimele detalii despre accidentarea lui Tănase: „Trebuie să i le trecem în contract”

„La Tănase s-ar putea să fie doar o sperietură. A simțit tot în zona aia că s-a contractat gamba. Lui trebuie să îi trecem și RMN-urile în contract. 😅 Am studiat puțin piața, la mâna a doua e 500.000 de euro un aparat. Unul nou costă 3 milioane! Mai bine dăm 150 de euro de fiecare dată pentru el.

Rar e un jucător ca Tănase care să-și dorească atât de mult să joace. În mod normal, când a văzut cum era terenul pe Arena Națională, putea să spună că n-ar vrea să joace, dar el vrea să joace mereu. Când îți dorești prea mult se întâmplă și chestii de genul ăsta. Eu sper să fie doar o sperietură”, a spus Mihai Stoica la Fanatik.

Schimbat după 20 de minute

Abia revenit de la vraciul Marijana Kovacevic după accidentarea de la meciul cu Craiova din Cupă, scor 2-2, Tănase a fost schimbat cu Metaloglobus după doar 20 de minute.

Atacantul campioanei a rămas întins pe gazon, acuzând noi dureri la gamba stângă. A fost înlocuit cu Thiam și a primit în continuare îngrijiri pe bancă, unde piciorul i-a fost bandajat.

FCSB mai are de disputat două meciuri din sezonul regulat la care speră să îl aibă pe teren pe Tănase, cu UTA, la Arad, și cu U Cluj, pe Arena Națională.

FCSB - Metaloglobus, accidentare Florin Tănase (16).jpg
FCSB - Metaloglobus, accidentare Florin Tănase (16).jpg

FCSB - Metaloglobus, accidentare Florin Tănase (1).jpg FCSB - Metaloglobus, accidentare Florin Tănase (4).jpg FCSB - Metaloglobus, accidentare Florin Tănase (6).jpg FCSB - Metaloglobus, accidentare Florin Tănase (8).jpg FCSB - Metaloglobus, accidentare Florin Tănase (10).jpg
accidentare Mihai Stoica Florin Tanase fcsb Marijana Kovacevic
