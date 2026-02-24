MM Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB, a vorbit despre starea lui Florin Tănase (31 de ani), care s-a accidentat din nou la victoria cu Metaloglobus, scor 4-1.

Campioana speră să îl aibă disponibil pe Tănase pentru duelul crucial cu UTA. Atacantul se află deja la Belgrad, pentru a fi tratat de celebra Marijana Kovacevic.

MM Stoica, ultimele detalii despre accidentarea lui Tănase: „Trebuie să i le trecem în contract”

„La Tănase s-ar putea să fie doar o sperietură. A simțit tot în zona aia că s-a contractat gamba. Lui trebuie să îi trecem și RMN-urile în contract. 😅 Am studiat puțin piața, la mâna a doua e 500.000 de euro un aparat. Unul nou costă 3 milioane! Mai bine dăm 150 de euro de fiecare dată pentru el.

Rar e un jucător ca Tănase care să-și dorească atât de mult să joace. În mod normal, când a văzut cum era terenul pe Arena Națională, putea să spună că n-ar vrea să joace, dar el vrea să joace mereu. Când îți dorești prea mult se întâmplă și chestii de genul ăsta. Eu sper să fie doar o sperietură”, a spus Mihai Stoica la Fanatik.

Schimbat după 20 de minute

Abia revenit de la vraciul Marijana Kovacevic după accidentarea de la meciul cu Craiova din Cupă, scor 2-2, Tănase a fost schimbat cu Metaloglobus după doar 20 de minute.

Atacantul campioanei a rămas întins pe gazon, acuzând noi dureri la gamba stângă. A fost înlocuit cu Thiam și a primit în continuare îngrijiri pe bancă, unde piciorul i-a fost bandajat.

FCSB mai are de disputat două meciuri din sezonul regulat la care speră să îl aibă pe teren pe Tănase, cu UTA, la Arad, și cu U Cluj, pe Arena Națională.

