Salah vrea rezilierea Egipteanul pleacă la Cupa Africii și e posibil să nu mai joace deloc la Liverpool. Clubul a găsit înlocuitor?!

Mohamed Salah, 33 de ani, e în conflict cu Liverpool, atacantul egiptean fiind gata să se despartă de Anfield Road în ianuarie pentru a semna în Arabia Saudită.

Mohamed Salah a intrat în istoria lui Liverpool. Și dacă ar pleca acum, la 33 de ani, după o ruptură cu scântei, tot ar rămâne în legendă pe Anfield Road.

Salah are 8 trofee și peste 350 de goluri influențate la Liverpool

În opt ani, din 2017, extrema egipteană a cucerit trofeele esențiale:

Premier League - 2020 și 2025.

Liga Campionilor - 2019.

Supercupa Europei - 2019.

Mondialul Cluburilor - 2019.

Cupa Angliei - 2022.

Plus Cupa Ligii și Supercupa Angliei, tot în 2022.

250 de goluri și 116 assisturi are Salah în 420 de meciuri jucate la Liverpool în toate competițiil

Revolta lui Salah a dus la excluderea din lotul lui Liverpool

Acum însă, cerul s-a întunecat la Liverpool. De patru meciuri, nu mai e titular. În trei din aceste patru partide, nu a jucat deloc.

Inițial, antrenorul Arne Slot l-a trecut pe bancă pentru că e departe de forma din sezonul trecut.

Salah și antrenorul lui Liverpool, Arne Slot Foto: Imago

Revolta lui Mo, „am fost lăsat de izbeliște, nu mai am nicio relație cu antrenorul”, a dus la excluderea lui.

3 partide a ratat Salah la Liverpool din 30 noiembrie: 2-0 cu West Ham (d), 3-3 cu Leeds (d), ambele ca rezervă în Premier League, 1-0 cu Inter (d), neinclus în lot în Champions

Salah, de la 24 la peste 170 de milioane salariu anual

Potrivit teamTALK, cei din anturajul lui Salah susțin că atacantul vrea rezilierea contractului, prelungit în vară până în 2027 și care l-a transformat în cel mai bine plătit jucător all-time al lui Liverpool.

24 de milioane de euro este salariul anual al egipteanului la „The Reds”.

Ar fi gata să plece imediat, în ianuarie, în Arabia Saudită, care se roagă de el să semneze.

Salah a venit la Liverpool în 2017, de la AS Roma. „The Reds” au plătit 42 de milioane de euro Foto: Imago

Este posibil ca el să nu mai evolueze deloc la Liverpool, mai ales că trebuie să se alăture naționalei sale pentru Cupa Africii (găzduită de Maroc între 21 decembrie și 18 ianuarie).

Dacă ruptura devine realitate, Salah s-ar apropia de salariul lui Cristiano Ronaldo.

172 de milioane de euro ar câștiga Salah în fiecare an în Arabia Saudită. Ronaldo primește 200 de milioane la Al-Nassr

Vine Semenyo la Liverpool în locul lui Salah?

Chiar dacă, oficial, susține că vrea să-l păstreze pe Salah, Liverpool plănuiește să transfere un înlocuitor pentru Mo.

Principala țintă a „cormoranilor” e Antoine Semenyo (25 de ani), internaționalul ghanez al lui Bournemouth, care are o cotă de 65 de milioane de euro pe Transfermarkt.

O altă variantă ar fi ivorianul Yan Diomande, 19 ani, de la RB Leipzig, evaluat la 20 de milioane.

