Liverpool a remizat cu Leeds United, scor 3-3, într-un meci dramatic în care „cormoranii” au condus de două ori, dar au fost egalați pe final.

Formația antrenată de Arne Slot (47 de ani) a cedat avantajul în prelungirile partidei și a ratat ocazia de a urca pe un loc de cupă europeană.

Mohamed Salah (33 de ani), vedeta lui Liverpool, a fost rezervă neutilizată și a răbufnit la finalul partidei.

Formația pregătită de Arne Slot traversează o perioadă complicată în acest sezon de Premier League.

După un start excelent, cu cinci victorii în primele cinci etape, Liverpool a mai reușit doar două succese până în runda #15.

Coșmar în prelungiri pentru Liverpool: Leeds a egalat în minutul 90+6

Prima repriză s-a încheiat fără gol, însă partea secundă a adus șase goluri. Hugo Ekitike a reușit o „dublă” imediat după pauză pe Elland Road, însă Leeds a revenit prin Dominic Calvert-Lewin (penalty) și Anton Stach.

Dominik Szoboszlai a înscris pentru 3-2 în minutul 80, însă Ao Tanaka a stabilit scorul final, 3-3, cu un gol marcat în minutul 90+6.

FOTO: Golul egalizator, marcat de Ao Tanaka

După această remiză, Liverpool urcă doar pe locul 8, cu 23 de puncte.

Leeds ajunge la 15 puncte și urcă pe locul 16, depășind-o pe Nottingham Forest la golaveraj.

O victorie i-ar fi propulsat pe „cormorani” până pe locul 5, egal la puncte cu Chelsea, ultima echipă aflată pe loc de Liga Campionilor.

Mohamed Salah se simte trădat de Liverpool: „Am fost lăsat de izbeliște de club”

După ce a stat din nou pe banca de rezerve în meciul cu Leeds, Salah a declarat că se simte trădat de club.

„Nu știu ce să spun. E ciudat, dar nu mi-a venit să cred. Este un rezultat foarte dezamăgitor pentru noi ca echipă, pentru că ne așteptam să câștigăm un astfel de meci.

Am dat două goluri la început și totul era în favoarea noastră, dar am primit goluri prostești. Nu îmi critic colegii, pentru că eu am fost pe bancă, dar am primit goluri prostești, cum s-a mai întâmplat.

Am stat pe bancă 90 de minute. A fost a treia oară consecutiv când am stat pe bancă. Se întâmplă pentru prima dată în cariera mea. Sunt foarte, foarte dezamăgit, sincer. Am făcut atât de multe pentru acest club de-a lungul anilor, mai ales sezonul trecut.

Acum stau pe bancă și nu știu de ce. Se pare că am fost lăsat de izbeliște de club. Așa simt. Cineva vrea ca eu să fiu țapul ispășitor.

Am primit multe promisiuni în vară, iar acum am stat pe bancă în trei meciuri consecutive, deci nu pot spune că promisiunile au fost respectate.

Am spus de multe ori că aveam o relație bună cu antrenorul, iar dintr-odată nu mai avem nicio relație. Nu știu de ce, dar mie mi se pare că cineva nu mă mai vrea la club”, a declarat Salah, conform bbc.com.

Tehnicianul Arne Slot susține că nu este nimic personal cu Salah, ci a fost doar o decizie tactică.

Era mai important să controlăm jocul la 3-2 și nu aveam nevoie de gol. Când avem nevoie de gol, cum a fost săptămâna trecută cu Sunderland, l-am băgat pe Mo (n.r. - Mohamed Salah). Este normal să se vorbească, pentru că a fost influent atâția ani de zile Arne Slot

Mohamed Salah: „Îl iubesc pe Haaland, dar sunt golgheterul actual din Premier League”

Atacantul a înscris 29 de goluri în Premier League în sezonul 2024-25, când Liverpool a cucerit titlul în primul an sub comanda lui Arne Slot.

În anii precedenți, el a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei în perioada în care Jurgen Klopp se afla pe bancă.

Întrebat ce urmează pentru el, egipteanul care a marcat 5 goluri în 19 meciuri în acest sezon a răspuns:

„Nu este acceptabil pentru mine. La o altă echipă, jucătorul ar fi protejat. Se pare că aici sunt țapul ispășitor. Dar nu cred că eu sunt problema. Respectul… îl merit. Nu trebuie să lupt în fiecare zi pentru poziția mea, pentru că mi-am câștigat-o.

Cu tot respectul, îl iubesc pe Haaland, dar sunt golgheterul actual din Premier League. El încă nu este. Sunt cel mai bun jucător, am câștigat titlul.

De când sunt în Premier League, cred că nimeni nu a marcat sau pasat mai mult decât mine. Dacă eram la alt club, toți m-ar fi apărat.

Când Kane nu a marcat 10 meciuri, toată presa era: «Harry va marca sigur». Când e vorba de mine, toți spun: «Trebuie să stea pe bancă». Îmi pare rău, Harry!”, a mai spus atacantul.

Nu am primit nicio explicație. Ieri am aflat că nu joc. Asta a fost tot. Am crezut că îmi voi încheia cariera aici. Dar nu era așa planul. Orice se termină, dar de ce așa? Sunt în formă, câștigam toate trofeele acum câteva luni. De ce să se termine așa? Am vorbit destul, nu mai există relație (n.r. - cu Arne Slot) Mohamed Salah

Salah a adunat 250 de goluri și a oferit 116 pase decisive în cele 420 de meciuri jucate la Liverpool.

VIDEO. Rezumatul partidei Leeds - Liverpool 3-3

