Salah a semnat cu Trabzonspor FOTO + VIDEO: Fostul star de la Liverpool a avut parte de o primire senzațională în Turcia

Mohamed Salah (34 de ani) este noul jucător al celor de la Trabzonspor.

Superstarul egiptean a semnat un contract valabil pe doi ani cu formația la care este legitimat și internaționalul român Denis Drăguș (27 de ani).

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Salah s-a despărțit la finalul sezonului trecut de Liverpool, grupare unde a petrecut 9 ani. Atacantul a fost dorit și de Beșiktaș, însă negocierile s-au oprit, după ce agentul jucătorului a solicitat un comision mai mare.

Trabzonspor a profitat de situație. A intrat pe fir și l-a convins pe Salah să semneze.

Mohamed Salah a semnat cu Trabzonspor. Primire senzațională în Turcia

Egipteanul a sosit miercuri la Istanbul cu un avion privat, fiind întâmpinat pe aeroport de mai mulți suporteri ai fostei campioane a Turciei, ultima oară în sezonul 2021-2022.

Fostul star al celor de la Liverpool va purta tricoul cu numărul 10.

What a welcome for Mo Salah! 🇹🇷👏



The Egyptian has arrived in Istanbul ahead of signing for Trabzonspor. pic.twitter.com/uTe7t1wec0 — Match of the Day (@BBCMOTD) August 5, 2026

Potrivit presei din Turcia, „Mo” va încasa un salariu fabulos la noua sa echipă, de 17 milioane de euro, sumă la care se adaugă și eventuale bonusuri.

22 de milioane de euro este cota de piață a lui Mohamed Salah, conform Transfermarkt

În sezonul trecut, Trabzonspor a încheiat campionatul pe locul 3 și va evolua în Europa League.

Salah s-a lansat în fotbalul mare în anul 2014, când Basel plătea două milioane și jumătate de euro pentru transferul său de la El Mokawloon.

Chelsea, Fiorentina, Roma și Liverpool sunt celelalte echipe pentru care a mai evoluat Mohamed.

Muhammed Salah, Trabzonspor taraftarlarına üçlü çektirdi:pic.twitter.com/5aYQevmEkd — BPT (@bpthaber) August 5, 2026

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