Excluși din activitate  Doi arbitri au fost sancționați după ce au oficiat la un meci caritabil » CJA Constanța: „Sunt recidiviști!”

Comisia Județeană de Arbitri Constanța a hotărât să excludă din activitate doi tușieri după un meci caritabil. Motivul, în rândurile de mai jos.

Duminică, 28 septembrie, la Medgidia, a avut loc un meci caritabil între naționala șoferilor români de tir și naționala similară a Italiei.

Florin Prunea, fost portar al naționalei, a fost selecționerul echipei României în partida care s-a disputat în orașul constănțean.

Valentin Hițu, unul dintre arbitrii excluși, a reacționat pentru GOLAZO.ro.

„Nu este adevărat că am arbitrat meciuri în repetate rânduri fără delegare. La mine a fost primul meci aceasta de pe 28. Cred că s-a comis o eroare la comisia de disciplină”.

Doi arbitri tușieri au fost excluși din activitate

Meciul caritabil de la Medgidia a fost arbitrat de George Găman, ajutat de asistenții Cătălin Ghiță și Valentin Hițu, arbitri afiliați Comisiei Județene de Arbitraj Constanța.

După acea partidă, CJA Constanța a decis să renunțe la serviciile lui Cătălin Ghiță și Valentin Hițu pentru arbitrarea repetată a unor meciuri fără delegare oficială.

Cu toate acestea, cei doi pot contesta decizia la Comisia de Apel a CJA Constanța în termen de 5 zile.

„Arbitrii Ghiță Cătălin și Hițu Valentin - ambii în stare de suspendare - se sancționează conform art. 125 din RODAAF cu excluderea din activitatea de arbitraj a CJA Constanța, pentru recidivă în formă continuată privind arbitrarea unor jocuri de fotbal fără a fi delegați de comisia competentă a CJA Constanța, precum și pentru sfidarea Comisiei de delegări.

Deși au fost înștiințați să nu arbitreze un joc de fotbal amical în data de 28.09.2025, întrucât nu au fost delegați, aceștia au oficiat totuși partida.

– Cu drept de contestație în termen de 5 (cinci) zile la Comisia de Apel a CJA Constanța”, se arată în comunicatul Asociației Județene de Fotbal Constanța.

Președintele CJA Constanța, despre decizia luată: „ S-au prezentat fiind în stare de suspendare”

Ioan Gheorghică, președintele Comisiei de Arbitri a AJF Constanța, a vorbit despre motivul pentru care cei doi arbitri au fost excluși din activitate.

„Acei arbitri sunt într-o situație recidivistă, s-au prezentat la mai multe jocuri fără a fi delegați, au primit și reținere de la delegări și acum s-au prezentat la acest joc fiind în stare de suspendare.

Eu am vorbit cu organizatorul care a solicitat arbitri, mi-a spus că va reveni în momentul în care am spus că îi vom înlocui pe cei doi. Și nu a mai revenit cu nicio altă solicitare.

Nu avem nicio răfuială, orice activitate se conduce după niște legi, nu sunt făcute de noi. Nu am refuzat să participăm ca și arbitri sau să ajutăm acest eveniment ci doar persoanele nu erau cele indicate să fie la acel joc.

Și în timpul liber arbitrii dacă vor să arbitreze o pot face doar delegați de Comisia Județeană. Nu la mine e problema, ci la dânșii. Au dreptul să facă contestație”, a declarat Ioan Gheorghică, potrivit iamsport.ro.

