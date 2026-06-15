Rapid nu se oprește Un nou transfer anunțat luni! A semnat cu echipa lui Daniel Pancu » Detalii despre contract
Foto: Facebook/Rapid
Superliga

Rapid nu se oprește Un nou transfer anunțat luni! A semnat cu echipa lui Daniel Pancu » Detalii despre contract

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 15.06.2026, ora 14:54
alt-text Actualizat: 15.06.2026, ora 14:54
  • Rapid l-a prezentat pe Mohammed Kamara (28 de ani), jucător transferat de la CFR Cluj.
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Este cea de-a doua mutare anunțată, luni, de clubul giuleștean, după transferul muntenegreanului Vladan Bubanja (27 de ani), de la FC Orenburg.

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Rapid l-a transferat pe Mohammed Kamara

Liberianul Mohammed Kamara a semnat un contract valabil pe două sezoane cu Rapid.

„Mohammed Kamara este rapidist!

Internaționalul liberian a semnat un contract valabil pe două sezoane cu clubul nostru.

Bine ai venit în Giulești și mult succes în tricoul Rapidului!”, a transmis clubul pe Facebook.

Ultima echipă pentru care a jucat Kamara este CFR Cluj, acolo unde a petrecut ultimele două sezoane.

A jucat 42 de meciuri în Gruia, a marcat 11 goluri și a oferit o pasă decisivă. A cucerit și Cupa României, în sezonul 2024/2025.

Vreau să readuc trofee la club. Mohammed Kamara, după transferul la Rapid

De-a lungul carierei sale, jucătorul a mai îmbrăcat tricoul echipelor Hapoel Haifa (Israel), Hatayspor și Menemen FK (Turcia), FC Astana (Kazahstan), alături de care a cucerit un titlu, Los Angeles Galaxy (SUA), dar și Paderborn (Germania).

800.000 de euro
este cota de piață a lui Mohammed Kamara, conform Transfermarkt

Este o nouă mutare realizată pe ruta CFR - Rapid. În ultimii 4 ani, giuleștenii au transferat mai mulți jucători de la formația din Gruia:

  • Mohammed Kamara, aripă stânga, iunie 2026
  • Leo Bolgado, fundaș, septembrie 2025 (împrumut încheiat)
  • Kader Keita, mijlocaș, iulie 2025
  • Cristi Manea, fundaș, iulie 2024
  • Claudiu Petrila, aripă stânga, februarie 2024
  • Ermal Krasniqi, mijlocaș, ianuarie 2024
  • Christopher Braun, fundaș, iulie 2023 (întors în acest an la CFR)
  • Marko Dugandzic, atacant, iulie 2022
4 selecții
a bifat Mohammed Kamara pentru naționala Liberiei. A marcat un singur gol

Rapid, cantonament în Austria

Reunirea Rapidului este programată luni, 15 iunie. „Alb-vișiniii” vor efectua câteva zile de antrenament în țară, urmând să plece apoi într-un cantonament în Austria, la Bad Leonfelden.

Programul complet al presezonului pentru Rapid:

  • 15 iunie – Reunirea lotului, vizita medicală și primul antrenament;
  • 25 iunie – Aniversarea a 103 ani de la înființarea clubului;
  • 29 iunie – Plecarea în cantonamentul de la Bad Leonfelden (Austria);
  • 10 iulie – Revenirea în România după încheierea stagiului de pregătire.

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