Rapid nu se oprește Un nou transfer anunțat luni! A semnat cu echipa lui Daniel Pancu » Detalii despre contract

- Rapid l-a prezentat pe Mohammed Kamara (28 de ani), jucător transferat de la CFR Cluj.
Este cea de-a doua mutare anunțată, luni, de clubul giuleștean, după transferul muntenegreanului Vladan Bubanja (27 de ani), de la FC Orenburg.
Rapid l-a transferat pe Mohammed Kamara
Liberianul Mohammed Kamara a semnat un contract valabil pe două sezoane cu Rapid.
„Mohammed Kamara este rapidist!
Internaționalul liberian a semnat un contract valabil pe două sezoane cu clubul nostru.
Bine ai venit în Giulești și mult succes în tricoul Rapidului!”, a transmis clubul pe Facebook.
Ultima echipă pentru care a jucat Kamara este CFR Cluj, acolo unde a petrecut ultimele două sezoane.
A jucat 42 de meciuri în Gruia, a marcat 11 goluri și a oferit o pasă decisivă. A cucerit și Cupa României, în sezonul 2024/2025.
Vreau să readuc trofee la club. Mohammed Kamara, după transferul la Rapid
De-a lungul carierei sale, jucătorul a mai îmbrăcat tricoul echipelor Hapoel Haifa (Israel), Hatayspor și Menemen FK (Turcia), FC Astana (Kazahstan), alături de care a cucerit un titlu, Los Angeles Galaxy (SUA), dar și Paderborn (Germania).
Este o nouă mutare realizată pe ruta CFR - Rapid. În ultimii 4 ani, giuleștenii au transferat mai mulți jucători de la formația din Gruia:
- Mohammed Kamara, aripă stânga, iunie 2026
- Leo Bolgado, fundaș, septembrie 2025 (împrumut încheiat)
- Kader Keita, mijlocaș, iulie 2025
- Cristi Manea, fundaș, iulie 2024
- Claudiu Petrila, aripă stânga, februarie 2024
- Ermal Krasniqi, mijlocaș, ianuarie 2024
- Christopher Braun, fundaș, iulie 2023 (întors în acest an la CFR)
- Marko Dugandzic, atacant, iulie 2022
Rapid, cantonament în Austria
Reunirea Rapidului este programată luni, 15 iunie. „Alb-vișiniii” vor efectua câteva zile de antrenament în țară, urmând să plece apoi într-un cantonament în Austria, la Bad Leonfelden.
Programul complet al presezonului pentru Rapid:
- 15 iunie – Reunirea lotului, vizita medicală și primul antrenament;
- 25 iunie – Aniversarea a 103 ani de la înființarea clubului;
- 29 iunie – Plecarea în cantonamentul de la Bad Leonfelden (Austria);
- 10 iulie – Revenirea în România după încheierea stagiului de pregătire.