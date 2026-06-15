Rapid nu se oprește Un nou transfer anunțat luni! A semnat cu echipa lui Daniel Pancu » Detalii despre contract

Rapid l-a prezentat pe Mohammed Kamara (28 de ani), jucător transferat de la CFR Cluj.

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Este cea de-a doua mutare anunțată, luni, de clubul giuleștean, după transferul muntenegreanului Vladan Bubanja (27 de ani), de la FC Orenburg.

Rapid l-a transferat pe Mohammed Kamara

Liberianul Mohammed Kamara a semnat un contract valabil pe două sezoane cu Rapid.

„Mohammed Kamara este rapidist!

Internaționalul liberian a semnat un contract valabil pe două sezoane cu clubul nostru.

Bine ai venit în Giulești și mult succes în tricoul Rapidului!”, a transmis clubul pe Facebook.

Ultima echipă pentru care a jucat Kamara este CFR Cluj, acolo unde a petrecut ultimele două sezoane.

A jucat 42 de meciuri în Gruia, a marcat 11 goluri și a oferit o pasă decisivă. A cucerit și Cupa României, în sezonul 2024/2025.

Vreau să readuc trofee la club. Mohammed Kamara, după transferul la Rapid

De-a lungul carierei sale, jucătorul a mai îmbrăcat tricoul echipelor Hapoel Haifa (Israel), Hatayspor și Menemen FK (Turcia), FC Astana (Kazahstan), alături de care a cucerit un titlu, Los Angeles Galaxy (SUA), dar și Paderborn (Germania).

800.000 de euro este cota de piață a lui Mohammed Kamara, conform Transfermarkt

Este o nouă mutare realizată pe ruta CFR - Rapid. În ultimii 4 ani, giuleștenii au transferat mai mulți jucători de la formația din Gruia:

Mohammed Kamara, aripă stânga, iunie 2026

Leo Bolgado, fundaș, septembrie 2025 (împrumut încheiat)

Kader Keita, mijlocaș, iulie 2025

Cristi Manea, fundaș, iulie 2024

Claudiu Petrila, aripă stânga, februarie 2024

Ermal Krasniqi, mijlocaș, ianuarie 2024

Christopher Braun, fundaș, iulie 2023 (întors în acest an la CFR)

Marko Dugandzic, atacant, iulie 2022

4 selecții a bifat Mohammed Kamara pentru naționala Liberiei. A marcat un singur gol

Rapid, cantonament în Austria

Reunirea Rapidului este programată luni, 15 iunie. „Alb-vișiniii” vor efectua câteva zile de antrenament în țară, urmând să plece apoi într-un cantonament în Austria, la Bad Leonfelden.

Programul complet al presezonului pentru Rapid:

15 iunie – Reunirea lotului, vizita medicală și primul antrenament;

25 iunie – Aniversarea a 103 ani de la înființarea clubului;

29 iunie – Plecarea în cantonamentul de la Bad Leonfelden (Austria);

10 iulie – Revenirea în România după încheierea stagiului de pregătire.

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