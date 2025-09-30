Probleme mari la Genoa Eșec drastic pentru clubul patronat de Dan Șucu » „Grifonii”, fără victorie în Serie A + cum a evoluat Stanciu

Genoa - Lazio 0-3. Perioada de criză continuă pentru clubul patronat de Dan Șucu. A rămas fără victorie în Serie A și ocupă locul 19 clasament.

Genoa nu a avut nicio șansă în fața „vulturilor” lui Sarri, iar Stanciu, introdus pe teren la scorul de 0-3, nu a reușit să schimbe jocul cu nimic în favoarea propriei echipe.

Genoa - Lazio 0-3 . Probleme mari pentru clubul lui Dan Șucu

Cancellieri ('4), Castellanos ('30) și Zaccagni ('63) au fost marcatorii celor trei goluri care au dus la un nou eșec pentru „grifoni”.

Genoa ocupă locul 19 în Serie A, cu doar două egaluri obținute în primele 5 etape, în care a reușit să marcheze doar două goluri.

Nicolae Stanciu nu a mai fost titular pentru Genoa de la finalul lunii august, în meciul 0-1 cu Juventus, iar acum a fost introdus din postura de rezervă în minutul 68.

„A fost folosit pe aceeași poziție în care a excelat împotriva lui Empoli. De data aceasta, însă, nu a putut face prea multe, scorul fiind deja stabilit în favoarea lui Lazio”, au scris jurnaliștii de la tuttomercatoweb.com, care l-au notat cu 5,5 pe Stanciu.

6 posesii a pierdut Stanciu în meciul cu Lazio, potrivit Sofascore

Singurele succese ale formației genoveze în acest sezon sunt cele din Cupa Italiei, 3-0 cu Vicenza și 3-1 cu Empoli, prima dintre ele fiind singura în care internaționalul român a reușit să marcheze.

Pentru Genoa, următoarea partidă din campionat este deplasarea de pe terenul campioanei Napoli, duminică, de la ora 19:00.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport