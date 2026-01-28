Chivu pregătește întăriri Fotbalistul pentru care s-au plătit 130 de milioane de euro, la un pas de Inter
Moussa Diaby FOTO: IMAGO
Campionate

Chivu pregătește întăriri Fotbalistul pentru care s-au plătit 130 de milioane de euro, la un pas de Inter

Gabriel Neagu
Publicat: 28.01.2026, ora 22:39
Actualizat: 28.01.2026, ora 22:40
  • Moussa Diaby (26 de ani), extrema celor de la Al Ittihad, este aproape de a ajunge la Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu.
  • Francezul ar fi acceptat oferta clubului de pe „Giuseppe Meazza”.

Inter are probleme serioase pe flancul drept, din cauza accidentărilor, iar conducătorii clubului au demarat negocieri pentru a întări lotul.

Moussa Diaby, aproape de Inter

Nerazzurrii ar fi ajuns deja la un acord cu Moussa Diaby, iar jurnalistul italian Fabrizio Romano a oferit mai multe detalii despre posibila mutare a francezului pe „Meazza”.

„Moussa Diaby a dat undă verde pentru a se alătura lui Inter, sub formă de împrumut cu opțiune de cumpărare de 35 de milioane de euro. Mutarea depinde de decizia lui Al Ittihad”.

Clubul saudit nu ar dori să renunțe atât de ușor la fotbalistul pentru care a plătit 60 de milioane de euro în iulie 2024, când îl transfera de la Aston Villa. Acesta este cotat de Transfermarkt la 28 de milioane de euro.

În cazul în care negocierile se vor concretiza, francezul se va lupta cu Luis Henrique (24 de ani - 23.000.000 de euro) pentru un loc în primul „11” al lui Inter.

În mod obișnuit, titular în flancul drept este Denzel Dumfries, însă olandezul, jucător mai degrabă de profil defensiv, este în prezent accidentat.

130 de milioane de euro
au fost plătite, în total, pentru transferurile lui Moussa Diaby. PSG-Leverkusen (15), Leverkusen-Aston Villa (55) și Aston Villa-Al-Ittihad (60)

Cariera lui Moussa Diaby

Fotbalistul născut în Paris a fost format de academia celor de la PSG, iar la finalul junioratului a fost promovat la echipa secundă a clubului.

Parizienii l-au împrumutat în ianuarie 2018 la Crotone, echipă pentru care a evoluat în două meciuri din Serie A, împotriva lui Juventus (1-1) și Genoa (0-1).

Revenit pe Parc des Princes, Moussa Diaby a fost integrat în lotul primei formații a lui PSG. În sezonul 2018-2019, a strâns 34 de apariții în toate competițiile, a marcat 4 goluri și a oferit 7 pase decisive.

Ulterior, a fost cumpărat de Bayer Leverkusen și a evoluat în 172 de meciuri pentru gruparea din Bundesliga.

În vara anului 2023, Moussa Diaby a ajuns la Aston Villa, iar după un an a plecat în Arabia Saudită, la Al Ittihad.

5 trofee
a câștigat Moussa Diaby de-a lungul carierei

Fotbalistul de la Al Ittihad a strâns 11 selecții pentru prima reprezentativă a Franței.

Ultimul duel în tricoul „cocoșilor galici” datează de pe 26 martie 2024, când a bifat 7 minute în partida amicală cu Chile, 3-2.

serie a Inter Milano transfer Cristi Chivu moussa diaby
