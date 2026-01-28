- FCSB - Fenerbahce. Fred, 32 de ani, mijlocașul turcilor, n-a uitat că a jucat primele trei sezoane în Europa alături de Mircea Lucescu: „Îi mulțumesc că m-a adus la Shakhtar”.
- FCSB - Fenerbahce se joacă joi, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și Digi Sport.
Fred se pregătește de meciul de joi seară, FCSB - Fenerbahce, în etapa a 8-a de Europa League. Ultima a fazei principale a competiției.
Fred, despre duelul cu FCSB: „Așteptăm un meci mare”
Întrebat de jurnaliștii turci dacă va fi titular, în condițiile în care Matteo Guendouzi nu e eligibil, pentru că de-abia s-a transferat, iar Ismail Yuksek e nerefăcut complet după ce s-a accidentat duminică, la 1-1 cu Goztepe.
„Nu știm cine joacă, antrenorul decide. Indiferent cine va fi pe teren, vrem să câștigăm, avem echipă bună. Așteptăm un meci mare”, a răspuns mijlocașul brazilian miercuri, în conferința de la București.
Lucescu l-a transferat pe Fred la Shakhtar când avea 20 de ani
Întrebările legate de Mircea Lucescu nu puteau lipsi. „Il Luce” l-a transferat în 2013 de la Internacional Porto Alegre la Shakhtar Donetsk și l-a avut antrenor în primele trei sezoane în Europa.
Fred avea 20 de ani când a ajuns în Ucraina. Au cucerit împreună trei trofee, un titlu și două Supercupe ale Ucrainei.
În 2016, Lucescu a părăsit Shakhtar, iar sud-americanul a plecat doi ani mai târziu, când a semnat cu Manchester United pentru 59 de milioane de euro. În 2023, s-a transferat la Fenerbahce: 10 milioane.
Fred: „Îi doresc tot ce e mai bun lui Lucescu”
„Un antrenor extraordinar, un om de treabă. Îi doresc tot ce e mai bun. El m-a adus în Europa”, a spus brazilianul.
Întrebat dacă își imagina când îl avea alături la Shakhtar că Lucescu va fi activ și la 80 de ani, Fred a zâmbit: „Nu-mi imaginam că va antrena și acum”.
S-a înclinat în fața actualului selecționer al „tricolorilor”: „Îi mulțumesc că m-a adus la Shakhtar și a început cariera mea în Europa”.
Clasamentul grupei Europa League
|Poziție/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1. Lyon
|7
|18
|2. Aston Villa
|7
|18
|3. Freiburg
|7
|17
|4. Midtjylland
|7
|16
|5. Braga
|7
|16
|6. AS Roma
|7
|15
|7. Ferencvaros
|7
|15
|8. Betis
|7
|14
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9. FC Porto
|7
|14
|10. Genk
|7
|13
|11. Steaua Roșie
|7
|13
|12. PAOK
|7
|12
|13. Stuttgart
|7
|12
|14. Celta Vigo
|7
|12
|15. Bologna
|7
|12
|16. Nottingham
|7
|11
|17. Plzen
|7
|11
|18. Fenerbahce
|7
|11
|19. Panathinaikos
|7
|11
|20. Dinamo Zagreb
|7
|10
|21. Lille
|7
|9
|22. Brann
|7
|9
|23. Young Boys
|7
|9
|24. Celtic
|7
|8
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25. Ludogorets
|7
|7
|26. Feyenoord
|7
|6
|27. FC Basel
|7
|6
|28. Salzburg
|7
|6
|29. FCSB
|7
|6
|30. Go Ahead Eagles
|7
|4
|31. Sturm Graz
|7
|4
|32. Rangers
|7
|4
|33. Nice
|7
|3
|34. Utrecht
|7
|1
|35. Malmo FF
|7
|1
|36. Maccabi Tel Aviv
|7
|1
Rezultatele FCSB în Europa League
- Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
- FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
- FCSB - Bologna (Italia) 1-2
- Basel (Elveția) - FCSB 3-1
- Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0
- FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3
- Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)