FCSB - Fenerbahce. Fred, 32 de ani, mijlocașul turcilor, n-a uitat că a jucat primele trei sezoane în Europa alături de Mircea Lucescu: „Îi mulțumesc că m-a adus la Shakhtar”.

Fred se pregătește de meciul de joi seară, FCSB - Fenerbahce, în etapa a 8-a de Europa League. Ultima a fazei principale a competiției.

Fred, despre duelul cu FCSB: „Așteptăm un meci mare”

Întrebat de jurnaliștii turci dacă va fi titular, în condițiile în care Matteo Guendouzi nu e eligibil, pentru că de-abia s-a transferat, iar Ismail Yuksek e nerefăcut complet după ce s-a accidentat duminică, la 1-1 cu Goztepe.

„Nu știm cine joacă, antrenorul decide. Indiferent cine va fi pe teren, vrem să câștigăm, avem echipă bună. Așteptăm un meci mare”, a răspuns mijlocașul brazilian miercuri, în conferința de la București.

Lucescu l-a transferat pe Fred la Shakhtar când avea 20 de ani

Întrebările legate de Mircea Lucescu nu puteau lipsi. „Il Luce” l-a transferat în 2013 de la Internacional Porto Alegre la Shakhtar Donetsk și l-a avut antrenor în primele trei sezoane în Europa.

15 milioane de euro a plătit Shakhtar în 2013 pentru transferul lui Fred

Fred avea 20 de ani când a ajuns în Ucraina. Au cucerit împreună trei trofee, un titlu și două Supercupe ale Ucrainei.

În 2016, Lucescu a părăsit Shakhtar, iar sud-americanul a plecat doi ani mai târziu, când a semnat cu Manchester United pentru 59 de milioane de euro. În 2023, s-a transferat la Fenerbahce: 10 milioane.

Fred: „Îi doresc tot ce e mai bun lui Lucescu”

„Un antrenor extraordinar, un om de treabă. Îi doresc tot ce e mai bun. El m-a adus în Europa”, a spus brazilianul.

Întrebat dacă își imagina când îl avea alături la Shakhtar că Lucescu va fi activ și la 80 de ani, Fred a zâmbit: „Nu-mi imaginam că va antrena și acum”.

S-a înclinat în fața actualului selecționer al „tricolorilor”: „Îi mulțumesc că m-a adus la Shakhtar și a început cariera mea în Europa”.

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 7 18 2. Aston Villa 7 18 3. Freiburg 7 17 4. Midtjylland 7 16 5. Braga 7 16 6. AS Roma 7 15 7. Ferencvaros 7 15 8. Betis 7 14 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. FC Porto 7 14 10. Genk 7 13 11. Steaua Roșie 7 13 12. PAOK 7 12 13. Stuttgart 7 12 14. Celta Vigo 7 12 15. Bologna 7 12 16. Nottingham 7 11 17. Plzen 7 11 18. Fenerbahce 7 11 19. Panathinaikos 7 11 20. Dinamo Zagreb 7 10 21. Lille 7 9 22. Brann 7 9 23. Young Boys 7 9 24. Celtic 7 8 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Ludogorets 7 7 26. Feyenoord 7 6 27. FC Basel 7 6 28. Salzburg 7 6 29. FCSB 7 6 30. Go Ahead Eagles 7 4 31. Sturm Graz 7 4 32. Rangers 7 4 33. Nice 7 3 34. Utrecht 7 1 35. Malmo FF 7 1 36. Maccabi Tel Aviv 7 1

Rezultatele FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3

- Feyenoord (Olanda) 4-3 Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1

4-1 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

