Europa League

Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
Publicat: 28.01.2026, ora 19:34
alt-text Actualizat: 28.01.2026, ora 19:35
  • FCSB - Fenerbahce. Fred, 32 de ani, mijlocașul turcilor, n-a uitat că a jucat primele trei sezoane în Europa alături de Mircea Lucescu: „Îi mulțumesc că m-a adus la Shakhtar”. 
  • FCSB - Fenerbahce se joacă joi, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și Digi Sport.

Fred se pregătește de meciul de joi seară, FCSB - Fenerbahce, în etapa a 8-a de Europa League. Ultima a fazei principale a competiției.

Citește și
Fred, despre duelul cu FCSB: „Așteptăm un meci mare”

Întrebat de jurnaliștii turci dacă va fi titular, în condițiile în care Matteo Guendouzi nu e eligibil, pentru că de-abia s-a transferat, iar Ismail Yuksek e nerefăcut complet după ce s-a accidentat duminică, la 1-1 cu Goztepe.

„Nu știm cine joacă, antrenorul decide. Indiferent cine va fi pe teren, vrem să câștigăm, avem echipă bună. Așteptăm un meci mare”, a răspuns mijlocașul brazilian miercuri, în conferința de la București.

Lucescu l-a transferat pe Fred la Shakhtar când avea 20 de ani

Întrebările legate de Mircea Lucescu nu puteau lipsi. „Il Luce” l-a transferat în 2013 de la Internacional Porto Alegre la Shakhtar Donetsk și l-a avut antrenor în primele trei sezoane în Europa.

15 milioane de euro
a plătit Shakhtar în 2013 pentru transferul lui Fred

Fred avea 20 de ani când a ajuns în Ucraina. Au cucerit împreună trei trofee, un titlu și două Supercupe ale Ucrainei.

În 2016, Lucescu a părăsit Shakhtar, iar sud-americanul a plecat doi ani mai târziu, când a semnat cu Manchester United pentru 59 de milioane de euro. În 2023, s-a transferat la Fenerbahce: 10 milioane.

Fred: „Îi doresc tot ce e mai bun lui Lucescu”

„Un antrenor extraordinar, un om de treabă. Îi doresc tot ce e mai bun. El m-a adus în Europa”, a spus brazilianul.

Întrebat dacă își imagina când îl avea alături la Shakhtar că Lucescu va fi activ și la 80 de ani, Fred a zâmbit: „Nu-mi imaginam că va antrena și acum”.

S-a înclinat în fața actualului selecționer al „tricolorilor”: „Îi mulțumesc că m-a adus la Shakhtar și a început cariera mea în Europa”.

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Lyon718
2. Aston Villa718
3. Freiburg717
4. Midtjylland716
5. Braga716
6. AS Roma715
7. Ferencvaros715
8. Betis714
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. FC Porto714
10. Genk713
11. Steaua Roșie713
12. PAOK712
13. Stuttgart712
14. Celta Vigo712
15. Bologna712
16. Nottingham711
17. Plzen711
18. Fenerbahce711
19. Panathinaikos711
20. Dinamo Zagreb710
21. Lille79
22. Brann79
23. Young Boys79
24. Celtic78
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Ludogorets77
26. Feyenoord76
27. FC Basel76
28. Salzburg76
29. FCSB76
30. Go Ahead Eagles74
31. Sturm Graz74
32. Rangers74
33. Nice73
34. Utrecht71
35. Malmo FF71
36. Maccabi Tel Aviv71

Rezultatele FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna (Italia) 1-2
  • Basel (Elveția) - FCSB 3-1
  • Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0
  • FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3
  • Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

VIDEO. Antrenamentul lui Fenerbahce înainte de meciul cu FCSB

fenerbahce mircea lucescu fred europa league fcsb
