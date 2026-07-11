Sabău ezită VIDEO. Antrenorul Farului refuză să-și asume un obiectiv pentru sezonul următor: „Vreau să analizez mult mai atent echipa”

Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani), antrenorul celor de la Farul, a dezvăluit că nu s-a decis încă asupra obiectivului pentru noul sezon.

„Marinarii” au învins-o pe Dinamo, scor 3-1, în ultimul test din această vară.

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Tehnicianul a subliniat că mai are nevoie de timp pentru a analiza dacă echipa este capabilă să se lupte pentru un loc de play-off.

DINAMO - FARUL 1-3 . Ioan Ovidiu Sabău: „Vreau să analizez mult mai atent echipa”

„Încă nu m-am hotărât personal. Mai am nevoie de câteva meciuri. Sigur că a fost anunțat de către Gică Popescu ca obiectiv calificarea în play-off.

Eu încă nu m-am pronunțat, pentru că vreau să analizez mult mai atent echipa, ceea ce suntem în stare să facem și presiunea care trebuie să o pun, cât să o pun și în ce moment”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău.

Ioan Ovidiu Sabău: „Încep ușor, ușor să se integreze jucătorii noi”

Sabău a scos în evidență și evoluția echipei sale:

„Încep să se lege niște relații de joc, încep, ușor-ușor, să se integreze jucătorii noi. Asimilează ceea ce antrenăm ca sistem de joc. Nu avem atât de multă nevoie de victorie, pentru că, totuși, e un meci amical, dar avem nevoie de un joc consistent, ca ei să se simtă bine, să avem o anumită dinamică și să funcționeze jocul.

Jocul a funcționat și chiar am câștigat. Ajută puțin să avem mai multă încredere. Am avut două egaluri, iar dimineață am pierdut cu Voluntari și nu e bine”.

Ioan Ovidiu Sabău: „La Farul se poate construi o echipă care să se bată la titlu”

Întrebat dacă Farul poate construi o echipă pentru a reveni în lupta pentru titlu, Sabău a răspuns:

„Da, se poate, dar e nevoie de timp, nevoie de răbdare. Avem într-adevăr niște condiții nemaipomenite, bază sportivă, tot ce înseamnă infrastructură, pentru a crește, pentru a crea un grup, o identitate a acestei echipe. Am această responsabilitate și sper să nu-i dezamăgesc”.

Ioan Ovidiu Sabău, despre transferul lui Ișfan

„Moțu” a vorbit și despre plecarea lui Alexandru Ișfan la Real Oviedo.

„E foarte greu să ții un jucător când primește o ofertă și, la vârsta lui, după un an foarte bun, să te opui. Mă gândesc și la familia lui, la el, la viitorul lui. Și clubul cred că a făcut la fel.

Să nu se mulțumească, să nu meargă și să fie mulțumit de ceea ce a semnat din punct de vedere financiar. Reprezintă fotbalul românesc, iar dacă merge acolo este o carte de vizită.

E foarte important să joace bine, să fie implicat total și să nu intervină acea automulțumire. Să muncească și să se gândească la viitorul și la familia lui”, a spus Sabău.

Denis Alibec: „Obiectivul este play-off -ul”

Atacantul „marinarilor” a vorbit și el despre succesul cu Dinamo.

Alibec speră ca Farul să intre în play-off și să nu mai trăiască periculos ca sezonul trecut, când constănțenii au scăpat de retrogradare după victoria la barajul pentru menținere/ promovare cu Chindia Târgoviște.

„Suntem bucuroși că am reușit să câștigăm în sfârșit un meci amical. Suntem încrezători. Am făcut un meci foarte bun această seară. Am alergat foarte mult. Ne-a ieșit și jocul ofensiv și cred că suntem pe drumul cel mai bun.

Nu vrem să mai trăim ce am trăit anul trecut, vă dați seama. Și trebuie să începe cu dreptul, pentru că avem nevoie de puncte, mai ales în început de campionat.

Obiectivul clubului de când s-a făcut fuziunea este play-off-ul. Nu ne-a ieșit în ultimii doi ani, dar cred că avem o echipă destul de competitivă anul acesta și putem să reușim să intrăm cu ea.

Eu mi-am propus să arăt mult mai bine ca anul trecut și să ajung la națională. Vreau să rămân acasă și să mă retrag la Farul. Nu mă gândesc să fac asta acum. Am 35 de ani, iar Larie are 40 și încă joacă”, a concluzionat Alibec.

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