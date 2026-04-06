Tragedie în Turcia FOTO: Antrenorul unei echipe de fotbal pentru amputați a suferit un infarct pe teren. Nu a putut fi salvat

Mustafa Bebe, antrenorul echipei de fotbal pentru amputați Depsaș Enerji Spor, a suferit un infarct pe marginea terenului și nu a putut fi salvat.

În etapa 17 din Super Liga de Fotbal pentru Amputați din Turcia, în minutul 17 al meciului dintre Sakarya Bedensel Engelliler Spor și Depsaș Enerji Spor, antrenorului echipei oaspete i s-a făcut rău.

FOTO. Mustafa Bebe a suferit un infarct pe teren

Înainte ca antrenorul să se simtă rău, arbitrul partidei oprise jocul la scorul de 1-1. Mustafa Bebe le dădea apă arbitrilor, iar câteva momente mai târziu acesta s-a prăbușit.

Antrenorul echipei Depsaș Enerji Spor a suferit un infarct pe marginea terenului, iar cei aflați în apropierea lui au intervenit pentru a-i acorda primul ajutor, scrie hurriyet.com.tr.

Mustafa Bebe a fost transportat de urgență cu ambulanța la Spitalul de Educație și Cercetare din Sakarya, dar, în ciuda eforturilor depuse de medici pentru a-l salva, tehnicianul nu a supraviețuit.

În urma decesul lui Mustafa Bebe, arbitrul a decis să suspende partida din Super Liga de Fotbal pentru Amputați, conform en.haberler.com.

Trupul neînsuflețit al tehnicianului a fost transportat în decursul zilei de luni de la Istanbul la Șarliurfa, orașul său natal, acolo unde a fost înmormântat.

