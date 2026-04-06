„Mi-am pierdut cumpătul” Reacția lui Alexandru Mitriță, după ce și-a tras de păr un adversar în ultima partidă din China

Alexandru Mitriță (31 de ani), jucătorul celor de la Zhejiang FC, și-a prezentat scuzele după gestul șocant din partida de duminică cu Chongqing FC, scor 0-1.

Zhejiang și Chongqing s-au întâlnit duminică, în etapa #4 din campionatul Chinei. În finalul partidei, Alexandru Mitriță și-a tras de păr un adversar, după ce a existat un conflict între cei doi.

Alexandru Mitriță: „Copleșit de emoții, mi-am pierdut cumpătul”

La o zi după momentul șocant din campionatul Chinei, Alexandru Mitriță a publicat o reacție pe Instagram:

„Îmi cer cele mai sincere scuze pentru comportamentul meu din meciul de aseară (n.r. de duminică). Copleșit de emoții, mi-am pierdut cumpătul și nu am reușit să mă controlez.

Regret profund modul în care am gestionat situația și impactul negativ pe care l-a avut asupra echipei. Îmi cer, de asemenea, scuze tuturor fanilor care ne-au susținut mereu. Acesta nu este felul în care mă comport în mod normal și contravine spiritului de fair-play pe care îl datorez colegilor mei și acestui sport.

Îmi asum întreaga responsabilitate și voi respecta întotdeauna standardele profesionale și disciplina din teren cerute de jocul de fotbal. Deși acest incident este profund regretabil, îl voi considera o lecție pentru dezvoltarea mea personală.

Am învățat din această greșeală. Vă mulțumesc tuturor pentru criticile și observațiile voastre. Ne vedem pe teren”, a scris Mitriță în cadrul unui story pe Instagram.

Mesajul postat de Alexandru Mitriță. Foto: Instagram/@mitrita28

De la sosirea sa la formația chineză, Mitriță a marcat 9 goluri și a oferit 10 pase decisive în 20 de meciuri jucate.

FOTO. Mitriță, eliminat după ce a tras de păr un adversar

Finalul partidei din campionatul Chinei a fost unul tensionat. Alexandru Mitriță s-a enervat după ce Li Zhenquan, jucătorul celor de la Chongqing, a avut o intrare mai dură asupra lui.

Jucătorul român a trimis mingea în aut și, mai apoi, a avut un schimb de replici aprins cu adversarul său, scrie gsp.ro.

După ce Li Zhenquan a trecut de Mitriță, jucătorul român a recurs la un gest inacceptabil pe terenul de fotbal. Acesta l-a tras de păr pe fotbalistul chinez, care s-a întins imediat pe gazon.

Aproape de incident se afla și Michael Ngadeau, fost fotbalist la FC Botoșani între 2014 și 2016, care evoluează acum pentru Chongqing. Camerunezul a intervenit pentru a calma spiritele.

Arbitrul partidei a revăzut faza la monitorul VAR și a decis să-l elimine direct pe Alexandru Mitriță. Nemulțumit de decizia „centralului”, românul s-a enervat din nou, fiind calmat cu greu de colegi.

4 milioane de euro este cota de piață a lui Alexandru Mitriță, conform Transfermarkt

