„Mi-am pierdut cumpătul" Reacția lui Alexandru Mitriță, după ce și-a tras de păr un adversar în ultima partidă din China

alt-text Publicat: 06.04.2026, ora 15:22
alt-text Actualizat: 06.04.2026, ora 15:22
  • Alexandru Mitriță (31 de ani), jucătorul celor de la Zhejiang FC, și-a prezentat scuzele după gestul șocant din partida de duminică cu Chongqing FC, scor 0-1.

Zhejiang și Chongqing s-au întâlnit duminică, în etapa #4 din campionatul Chinei. În finalul partidei, Alexandru Mitriță și-a tras de păr un adversar, după ce a existat un conflict între cei doi.

„Joacă și în scaun cu rotile” Afirmație șocantă a lui Kimmich despre Kane înainte de Real - Bayern, în Ligă. Ce a mai spus
Citește și
„Joacă și în scaun cu rotile” Afirmație șocantă a lui Kimmich despre Kane înainte de Real - Bayern, în Ligă. Ce a mai spus
Citește mai mult
„Joacă și în scaun cu rotile” Afirmație șocantă a lui Kimmich despre Kane înainte de Real - Bayern, în Ligă. Ce a mai spus

Alexandru Mitriță: „Copleșit de emoții, mi-am pierdut cumpătul”

La o zi după momentul șocant din campionatul Chinei, Alexandru Mitriță a publicat o reacție pe Instagram:

„Îmi cer cele mai sincere scuze pentru comportamentul meu din meciul de aseară (n.r. de duminică). Copleșit de emoții, mi-am pierdut cumpătul și nu am reușit să mă controlez.

Regret profund modul în care am gestionat situația și impactul negativ pe care l-a avut asupra echipei. Îmi cer, de asemenea, scuze tuturor fanilor care ne-au susținut mereu. Acesta nu este felul în care mă comport în mod normal și contravine spiritului de fair-play pe care îl datorez colegilor mei și acestui sport.

Îmi asum întreaga responsabilitate și voi respecta întotdeauna standardele profesionale și disciplina din teren cerute de jocul de fotbal. Deși acest incident este profund regretabil, îl voi considera o lecție pentru dezvoltarea mea personală.

Am învățat din această greșeală. Vă mulțumesc tuturor pentru criticile și observațiile voastre. Ne vedem pe teren”, a scris Mitriță în cadrul unui story pe Instagram.

Mesajul postat de Alexandru Mitriță. Foto: Instagram/@mitrita28

De la sosirea sa la formația chineză, Mitriță a marcat 9 goluri și a oferit 10 pase decisive în 20 de meciuri jucate.

FOTO. Mitriță, eliminat după ce a tras de păr un adversar

Finalul partidei din campionatul Chinei a fost unul tensionat. Alexandru Mitriță s-a enervat după ce Li Zhenquan, jucătorul celor de la Chongqing, a avut o intrare mai dură asupra lui.

Jucătorul român a trimis mingea în aut și, mai apoi, a avut un schimb de replici aprins cu adversarul său, scrie gsp.ro.

După ce Li Zhenquan a trecut de Mitriță, jucătorul român a recurs la un gest inacceptabil pe terenul de fotbal. Acesta l-a tras de păr pe fotbalistul chinez, care s-a întins imediat pe gazon.

Eliminarea lui Alexandru Mitriță după ce și-a tras de păr un adversar. Foto: Captură video

Aproape de incident se afla și Michael Ngadeau, fost fotbalist la FC Botoșani între 2014 și 2016, care evoluează acum pentru Chongqing. Camerunezul a intervenit pentru a calma spiritele.

Arbitrul partidei a revăzut faza la monitorul VAR și a decis să-l elimine direct pe Alexandru Mitriță. Nemulțumit de decizia „centralului”, românul s-a enervat din nou, fiind calmat cu greu de colegi.

4 milioane de euro
este cota de piață a lui Alexandru Mitriță, conform Transfermarkt

Citește și

Bîrligea, OUT! Diagnostic dur pentru atacantul de la FCSB » Cât stă și când ar putea juca din nou
Superliga
15:05
Bîrligea, OUT! Diagnostic dur pentru atacantul de la FCSB » Cât stă și când ar putea juca din nou
Citește mai mult
Bîrligea, OUT! Diagnostic dur pentru atacantul de la FCSB » Cât stă și când ar putea juca din nou
Revine Charalambous? Fostul tehnician al celor de la FCSB, aproape de un nou angajament
Campionate
14:37
Revine Charalambous? Fostul tehnician al celor de la FCSB, aproape de un nou angajament
Citește mai mult
Revine Charalambous? Fostul tehnician al celor de la FCSB, aproape de un nou angajament

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

SRI: Nivelul de alertă teroristă în România e „albastru-precaut”. Ce înseamnă codul de culoare?
SRI: Nivelul de alertă teroristă în România e „albastru-precaut”. Ce înseamnă codul de culoare?
SRI: Nivelul de alertă teroristă în România e „albastru-precaut”. Ce înseamnă codul de culoare?
china alexandru mitrita eliminare Zhejiang Professional
Știrile zilei din sport
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui” , chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
Nationala
16:59
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui”, chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
Citește mai mult
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui” , chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
Lucescu nu mai poate fi operat De ce doctorii de la Universitar au renunțat la intervenția luată în calcul luni
Nationala
15:54
Lucescu nu mai poate fi operat De ce doctorii de la Universitar au renunțat la intervenția luată în calcul luni
Citește mai mult
Lucescu nu mai poate fi operat De ce doctorii de la Universitar au renunțat la intervenția luată în calcul luni
Bătaie la Sf. Gheorghe Doi oficiali ai clubului Sepsi, implicați într-o altercație violentă, cu conotații politice: „Din cauza alegerilor din Ungaria”
Diverse
12:41
Bătaie la Sf. Gheorghe Doi oficiali ai clubului Sepsi, implicați într-o altercație violentă, cu conotații politice: „Din cauza alegerilor din Ungaria”
Citește mai mult
Bătaie la Sf. Gheorghe Doi oficiali ai clubului Sepsi, implicați într-o altercație violentă, cu conotații politice: „Din cauza alegerilor din Ungaria”
Femeia lovită de Keita a murit Ce se poate întâmpla acum cu fotbalistul de la Rapid
Superliga
10:00
Femeia lovită de Keita a murit Ce se poate întâmpla acum cu fotbalistul de la Rapid
Citește mai mult
Femeia lovită de Keita a murit Ce se poate întâmpla acum cu fotbalistul de la Rapid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:51
„Inima, creierul și plămânii sunt extrem de șubrezite” Un cardiolog explică de ce medicii care îl tratează pe Lucescu au renunțat la procedura ECMO
„Inima, creierul și plămânii sunt extrem de șubrezite” Un cardiolog explică de ce medicii care îl tratează pe Lucescu au renunțat la procedura ECMO
16:59
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui”, chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui” , chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
18:26
„Spiritul pur al lui Dinamo” Zeljko Kopic, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu: „Aceeași dorință ca în 2024”
„Spiritul pur al lui Dinamo” Zeljko Kopic, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu:  „Aceeași dorință ca în 2024”
18:18
„E încăpățânat” Răzvan Lucescu, mesaj către un jurnalist din Turcia despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu
„E încăpățânat”  Răzvan Lucescu, mesaj către un jurnalist din Turcia despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Top stiri
„Lucescu, decepționat de valoarea jucătorilor”  Cornel Dinu dezvăluie ce i-a mărturisit Il Luce în discuțiile avute în ultima vreme
Nationala
16:11
„Lucescu, decepționat de valoarea jucătorilor” Cornel Dinu dezvăluie ce i-a mărturisit Il Luce în discuțiile avute în ultima vreme
Citește mai mult
„Lucescu, decepționat de valoarea jucătorilor”  Cornel Dinu dezvăluie ce i-a mărturisit Il Luce în discuțiile avute în ultima vreme
 „Dacă noi nu ne protejăm talentele...” Spalletti vrea să salveze naționala! Regula hulită din România, propusă în Italia. Cu o mică modificare
Campionate
10:21
„Dacă noi nu ne protejăm talentele...” Spalletti vrea să salveze naționala! Regula hulită din România, propusă în Italia. Cu o mică modificare
Citește mai mult
 „Dacă noi nu ne protejăm talentele...” Spalletti vrea să salveze naționala! Regula hulită din România, propusă în Italia. Cu o mică modificare
Acces ilegal pe Tâmpa  George Copos, acuzat că a folosit un drum dintr-o arie protejată: „Rugămintea e să nu dăm, nu ne avantajează”
Diverse
10:15
Acces ilegal pe Tâmpa George Copos, acuzat că a folosit un drum dintr-o arie protejată: „Rugămintea e să nu dăm, nu ne avantajează”
Citește mai mult
Acces ilegal pe Tâmpa  George Copos, acuzat că a folosit un drum dintr-o arie protejată: „Rugămintea e să nu dăm, nu ne avantajează”
Meteo UPDATE | Posibile ninsori în București în Săptămâna Mare. Vremea se răcește brusc și la noi, și-n toată țara, ANM anunță precipitații mixte și vânt puternic
B365
06.04
Meteo UPDATE | Posibile ninsori în București în Săptămâna Mare. Vremea se răcește brusc și la noi, și-n toată țara, ANM anunță precipitații mixte și vânt puternic
Citește mai mult
Meteo UPDATE | Posibile ninsori în București în Săptămâna Mare. Vremea se răcește brusc și la noi, și-n toată țara, ANM anunță precipitații mixte și vânt puternic

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 24 rapid 27 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
07.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share