Revine Charalambous? Fostul tehnician al celor de la FCSB, aproape de un nou angajament

Elias Charalambous (45 de ani), fostul antrenor de la FCSB, ar putea reveni în fotbal, după aproximativ o lună de la despărțirea de campioana României.

Tehnicianul a fost surprins la partida fostei sale echipe, Ethnikos Achnas, de duminică, din play-out-ul campionatului din Cipru.

În ultima etapă a sezonului regulat, FCSB a fost învinsă de Universitatea Cluj, scor 1-3, iar Elias Charalambous (45 de ani) a ales să renunțe la funcția de antrenor al campioanei.

Odată cu cipriotul a plecat și Mihai Pintilii, antrenorul secund al echipei.

Elias Charalambous ar putea reveni în antrenorat

Elias Charalambous a fost surprins, duminică, la partida dintre Ethnikos și Anorthosis, scor 1-0, din cadrul play-out-ului din campionatul Ciprului.

Fostul antrenor de la FCSB a pregătit-o pe Ethnikos în perioada decembrie 2020 - noiembrie 2021, timp în care a bifat 41 de meciuri pe banca echipei cipriote.

Înaintea partidei de duminică, Charalambous a fost văzut în timp ce îl saluta și discuta cu președintele clubului Ethnikos, Kikis Philippou.

Presa din Cipru susține că Elias Charalambous ar lua în calcul o revenire în antrenorat chiar în țara sa natală, la o lună după despărțirea de FCSB.

„Antrenorul în vârstă de 45 de ani, care și-a încheiat recent mandatul în România, pare să urmărească îndeaproape evoluțiile din campionatul cipriot, în vederea următorilor pași profesionali”, a notat Ant1 Live, citat de sport.ro.

Elias Charalambous a devenit antrenorul celor de la FCSB în martie 2023 și a rezistat aproape trei ani pe banca formației roș-albastre.

170 de meciuri a pregătit-o Elias Charalambous pe FCSB. Sub comanda sa, echipa a înregistrat 88 de victorii, 41 de remize și 41 de înfrângeri (1,79 puncte/meci)

Sub comanda cipriotului, FCSB a cucerit două titluri în România (2024 și 2025) și două Supercupe (2025, 2026), și a reușit calificarea în optimile Europa League în sezonul trecut, atunci când a fost eliminată de Olympique Lyon, scor 1-7 la general.

În cariera sa de antrenor, cipriotul le-a mai pregătit pe:

AEK Larnaca (Cipru) - antrenor secund (iulie 2017 - decembrie 2019) și interimar (decembrie 2019 - februarie 2020) - 13 meciuri

Hatta Club (Emiratele Arabe Unite) - antrenor secund (iulie 2020 - noiembrie 2020)

Ethnikos (Cipru) - antrenor principal (decembrie 2020 - noiembrie 2021) - 41 de meciuri

Doxa Katokopias (Cipru) - antrenor principal (decembrie 2021 - mai 2022) - 19 meciuri

