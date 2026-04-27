Nadia Comăneci (64 de ani), legendă a gimnasticii mondiale și prima sportivă care a obținut nota 10 la Jocurile Olimpice, a dezvăluit cum a numit-o Elon Musk (54 de ani), cel mai bogat om al planetei.

În 2026 se împlinesc 50 de ani de la marea performanță reușită de Nadia Comăneci: prima notă de 10 din istoria gimnasticii, la Jocurile Olimpice din 1976, de la Montreal.

Cum a numit-o Elon Musk pe Nadia Comăneci: „El e mai tânăr decât mine”

Stabilită în SUA de la începutul anilor '90, fosta sportivă, născută în Onești, a avut ocazia de a se întâlni cu mai multe celebrițăți. Printre acestea se numără și Elon Musk, fondatorul Tesla și SpaceX.

Nadia a declarat că a dat nas în nas cu magnatul american în timpul unui eveniment și a dezvăluit că Musk a catalogat-o drept „gimnasta cu zecele”.

„Elon Musk mi-a zis la fel anul trecut. I-am spus: «Nu știu dacă știi povestea, eu sunt cea care a făcut... ». El e mai tânăr decât mine. «Da, tu ești gimnasta cu zecele». Toată lumea vorbește de asta.

Acum, dacă stau și mă gândesc, sunt două recorduri care nu vor fi depășite: primul 10 și cea mai tânără gimnastă care reușește asta. S-a schimbat vârsta”, a declarat Nadia Comăneci pentru euronews.ro.

839 miliarde de dolari este valoarea estimată a averii lui Elon Musk

Nadia Comăneci, premiată la Gala Laureus

În urmă cu o săptămână, Nadia a luat parte la Gala premiilor Laureus, care a avut loc la Madrid.

Comăneci a fost premiată pentru întreaga sa carieră. A fost o mare surpriză pentru româncă, deoarece nu știa despre distincția care i se pregătise, secretul fiind păstrat cu sfințenie inclusiv de soțul Nadiei, Bart Conner.

VIDEO. Nadia Comăneci, la Gala Laureus

VIDEO: cele mai noi imagini din sport