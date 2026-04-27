Rapid Viena - Salzburg 1-0. Suporterii echipei gazdă i-au adus un omagiu lui Josef „Pepi” Uridil, legendarul atacant austriac care a fost primul selecționer străin din istoria naționalei României.

Rapid Viena și Salzburg s-au întâlnit în play-off-ul din campionatul Austriei. Gazdele s-au impus cu scorul de 1-0, grație golului marcat de Ercan Kara în minutul 88.

FOTO. De ce a apărut chipul fostului selecționer al României în scenografia de la Rapid Viena - Salzburg

În derby-ul de duminică, fanii celor de la Rapid Viena au afișat o scenografie cu legendarul atacant Josef Uridil, jucător care a marcat sute de goluri pentru formația din capitala Austriei.

Poreclit „Tancul”, Josef Uridil s-a născut pe 24 decembrie 1895, în suburbia vieneză Ottakring, și a murit la 66 de ani, pe 20 mai 1962, la Viena.

Fanii Rapidului au afișat mai multe imagini cu chipul fostului atacant pe o pânză imensă, alături de mesajul: „1895-1962. 130 de ani de la nașterea lui Pepi, «Tancul»”.

Uridil nu este doar legenda Rapidului, ci și primul selecționer străin din istoria naționalei României!

Uridil, primul selecționer străin al naționalei României

În anii ’30, doi antrenori austrieci, Josef „Pepi” Uridil și Josef Wana, au pregătit echipa națională a României în competiții internaționale importante.

Primul dintre acești antrenori este, fără îndoială, o legendă. Josef „Pepi” Uridil , idolul tribunelor din Ottakring, vedeta Rapidului din Viena, un atacant de temut, golgeter fabulos, actor de film, antreprenor, muză pentru compozitori.

La 39 de ani, după o carieră de senzație și o scurtă perioadă ca antrenor la Ripensia Timișoara, Uridil a fost numit selecționer al României pentru Campionatul Mondial din Italia 1934.

Deși selecționata tricoloră fusese calificată de reputatul dr. Constantin Rădulescu, oficialii FRF, în frunte cu secretarul general Octav Luchide, au optat pentru o figură carismatică și internațională.

Josef Uridil urma să inspire echipa în fața unei provocări uriașe: participarea la cel mai prestigios turneu fotbalistic al lumii.

Pe 14 mai 1934, cu doar 13 zile înainte de meciul din optimile de finală contra Cehoslovaciei, Uridil, a fost numit antrenor principal al echipei României.

Austriacul nu era un antrenor oarecare. Era „Tancul”, poreclă primită în timpul Primului Război Mondial, simbolul fotbalului muncitoresc vienez, cu o carismă care cucerea publicul, jucătorii și presa.

Deviza lui Uridil era una revoluționară: „Odihnă, viață liniștită și 30 de minute de cultură fizică pe zi”.

Josef Uridil, primul din dreapta, în medalion, cu echipa națională a României la CM 1934 din Italia

Josef Uridil a fost selecționerul României un singur meci

România a jucat în acel turneu un singur meci, la Trieste, pe 27 mai 1934, fiind eliminată de puternica reprezentativă a Cehoslovaciei, care avea să devină vicecampioană mondială.

Tricolorii au început perfect meciul. Dobay a marcat în minutul 10, însă adversarii au revenit după pauză și s-au impus cu 2-1.

Meciul cu Ceholovacia a fost primul și singurul pe banca României pentru austriacul Josef Uridil.

