Imagini spectaculoase din Austria FOTO. De ce a apărut chipul fostului selecționer al României în scenografia de la Rapid Viena - Salzburg
Rapid Viena - Salzburg 1-0. Suporterii echipei gazdă i-au adus un omagiu lui Josef „Pepi” Uridil, legendarul atacant austriac care a fost primul selecționer străin din istoria naționalei României. Foto: Imago
alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 27.04.2026, ora 21:55
alt-text Actualizat: 27.04.2026, ora 21:56
  • Rapid Viena - Salzburg 1-0. Suporterii echipei gazdă i-au adus un omagiu lui Josef „Pepi” Uridil, legendarul atacant austriac care a fost primul selecționer străin din istoria naționalei României.

Rapid Viena și Salzburg s-au întâlnit în play-off-ul din campionatul Austriei. Gazdele s-au impus cu scorul de 1-0, grație golului marcat de Ercan Kara în minutul 88.

Încă un „galactic” ratează Mondialul  Brazilianul va fi supus unei intervenții chirurgicale, după accidentarea cu Alaves
În derby-ul de duminică, fanii celor de la Rapid Viena au afișat o scenografie cu legendarul atacant Josef Uridil, jucător care a marcat sute de goluri pentru formația din capitala Austriei.

Poreclit „Tancul”, Josef Uridil s-a născut pe 24 decembrie 1895, în suburbia vieneză Ottakring, și a murit la 66 de ani, pe 20 mai 1962, la Viena.

Fanii Rapidului au afișat mai multe imagini cu chipul fostului atacant pe o pânză imensă, alături de mesajul: „1895-1962. 130 de ani de la nașterea lui Pepi, «Tancul»”.

Uridil nu este doar legenda Rapidului, ci și primul selecționer străin din istoria naționalei României!

Uridil, primul selecționer străin al naționalei României

În anii ’30, doi antrenori austrieci, Josef „Pepi” Uridil și Josef Wana, au pregătit echipa națională a României în competiții internaționale importante.

Primul dintre acești antrenori este, fără îndoială, o legendă. Josef „Pepi” Uridil, idolul tribunelor din Ottakring, vedeta Rapidului din Viena, un atacant de temut, golgeter fabulos, actor de film, antreprenor, muză pentru compozitori.

La 39 de ani, după o carieră de senzație și o scurtă perioadă ca antrenor la Ripensia Timișoara, Uridil a fost numit selecționer al României pentru Campionatul Mondial din Italia 1934.

Deși selecționata tricoloră fusese calificată de reputatul dr. Constantin Rădulescu, oficialii FRF, în frunte cu secretarul general Octav Luchide, au optat pentru o figură carismatică și internațională.

Josef Uridil urma să inspire echipa în fața unei provocări uriașe: participarea la cel mai prestigios turneu fotbalistic al lumii.

Pe 14 mai 1934, cu doar 13 zile înainte de meciul din optimile de finală contra Cehoslovaciei, Uridil, a fost numit antrenor principal al echipei României.

Austriacul nu era un antrenor oarecare. Era „Tancul”, poreclă primită în timpul Primului Război Mondial, simbolul fotbalului muncitoresc vienez, cu o carismă care cucerea publicul, jucătorii și presa.

Deviza lui Uridil era una revoluționară: „Odihnă, viață liniștită și 30 de minute de cultură fizică pe zi”.

Josef Uridil, primul din dreapta, în medalion, cu echipa națională a României la CM 1934 din Italia
Josef Uridil a fost selecționerul României un singur meci

România a jucat în acel turneu un singur meci, la Trieste, pe 27 mai 1934, fiind eliminată de puternica reprezentativă a Cehoslovaciei, care avea să devină vicecampioană mondială.

Tricolorii au început perfect meciul. Dobay a marcat în minutul 10, însă adversarii au revenit după pauză și s-au impus cu 2-1.

Meciul cu Ceholovacia a fost primul și singurul pe banca României pentru austriacul Josef Uridil.

Încă un „galactic” ratează Mondialul  Brazilianul va fi supus unei intervenții chirurgicale, după accidentarea cu Alaves
Angelescu anunță măsuri drastice Președintele de la Rapid a răbufnit după derby-ul cu Dinamo: „O rușine”
„Gruparea extremistă din PSD a reuşit să-şi impună cuvântul”. Politologul Cristian Pîrvulescu vorbește despre efectele moţiunii de cenzură PSD-AUR. Episodul care a făcut USR greu frecventabil
FCSB l-a pierdut Fotbalistul dorit de MM Stoica ar fi bătut palma cu o  dublă finalistă de Liga Campionilor
„S-a făcut dreptate” Oficialul dinamovist explică gesturile de la poza de grup, după victoria cu Rapid: „Diferență fină între satiră și bătaie de joc”
Rămâne Tănase la FCSB?  „Decarul” campioanei a vorbit despre viitorul său: „Nu are rost să fac asta”
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Craiova se distanțează Oltenii au învins-o dramatic pe FC Argeș » Cum arată clasamentul cu 4 etape înainte de final
Cum a numit-o Elon Musk pe Nadia Fosta mare gimnastă, întâlnire cu cel mai bogat om din lume: „Toată lumea vorbește de asta”
„Un egal ar fi fost mai corect” Bogdan Andone, frustrat după eșecul cu U Craiova: „Prefer să pierd la 4-5 goluri decât așa”
„Da, sunt restanțe” Dani Coman confirmă problemele de la FC Argeș: „Am făcut deja un apel” + ultimele detalii despre stadion
Cristian Geambașu Meritul Bojanei

Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Săracul Rădoi

Unde are dreptate, unde greșește

Ce va face Hagi atunci?

De ce nu e demis Gâlcă?

Final rapid de coșmar

Cât de bun e Kopic?

McPuișorul Lamine

Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Hagi. Ziua 1

Urât fotbal mai avem!

Frica peste România

Frumosul și bestia

Gardienii fotbalului

Un om important în succesul lui LUCESCU

Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Clement, fratele lui Istvan

Ce credeai, Edi?

„I-a venit damful de Moet  & Chandon”  Porumboiu, atac la frații Kovacs și la CFR Cluj: „Cel care era la pupitru atunci este și acum”
Câte scaune ar rămâne în Liga 1? Gestul de impact al unui club uriaș: a desființat locul spectatorului care a scandat insulte rasiste
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
FOTO | Împărțeala banilor între Metrorex și transportul de suprafață după scumpirea biletelor și abonamentelor. Unul dintre aceștia ia o proporție mai mare decât altul
