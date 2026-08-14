Duel Rapid - Dinamo la FIFA VIDEO + FOTO : Ciobotariu și Bubanja, supervizați de Pancu: „Ce bine schimbați direcțiile aici, ia uite cum vin ocaziile” 😀

Atmosferă relaxată și multă voie bună înaintea conferinței de presă, dinaintea derby-ului Rapid - Dinamo, programat sâmbătă, de la 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la TV pe Digi Sport și Prima Sport.

Clubul Rapid a organizat un moment inedit, în care Denis Ciobotariu și Vladan Bubanja au lăsat pentru scurt timp fotbalul de pe teren și au trecut la cel virtual.

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Cei doi jucători ai Rapidului s-au duelat într-un meci Rapid – Dinamo, în showroom-ul Mobexpert din Pipera.

Daniel Pancu a urmărit partida și a transformat momentul într-unul amuzant.

Ciobotariu și Bubanja, supervizați de Pancu la FIFA: „Ce bine schimbați direcțiile aici, ia uite cum vin ocaziile”😀

Pancu nu s-a putut abține și a intrat rapid în rolul de antrenor, oferind indicații din margine.

„Ce bine schimbați direcțiile aici, ia uite cum vin ocaziile”, a remarcat tehnicianul.

Tot Pancu a avut însă și un mesaj pentru fotbaliștii săi, aflați în fața consolei: „Cum să pierzi atâta timp să joci aici când poți ieși afară să joci fotbal?!”.

Momentul a oferit o doză de relaxare înaintea conferinței de presă, iar competiția dintre Ciobotariu și Bubanja a adus și câteva faze spectaculoase, într-un eveniment în care jucătorii au avut ocazia să se distreze împreună într-un cadru diferit de cel obișnuit.

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