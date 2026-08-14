Impresionat de puștiul refuzat de Genoa Angelescu, despre noul jucător al Rapidului: „E mai bun decât orice român de 18 ani”
Victor Angelescu/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Superliga

Impresionat de puștiul refuzat de Genoa Angelescu, despre noul jucător al Rapidului: „E mai bun decât orice român de 18 ani”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 14.08.2026, ora 11:32
alt-text Actualizat: 14.08.2026, ora 11:32
  • Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar al Rapidului, s-a declarat impresionat de Eric Ange Tape (18 ani), mijlocașul ivorian transferat în această vară de giuleșteni.
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Eric Ange Tape este născut în Coasta de Fildeș și, înainte să ajungă la Rapid, a evoluat pentru Olympic Sport Abobo, formație din Abidjan.

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Angelescu, impresionat de noul puști al Rapidului: „E mai bun decât orice jucător român de 18 ani”

Angelescu spune că tânărul mijlocaș a lăsat o impresie foarte bună:

„A arătat foarte bine. Și la antrenamente arată foarte bine, a arătat foarte bine și în amicale și, sincer, toți ne gândeam la jucătorii români, să vină un jucător care abia acum face 18 ani…

E o diferență între el și absolut orice junior și nu doar de la noi, orice junior, că-i de la Farul, că-i de la FCSB…

E o diferență colosală între el și toți ceilalți. Azi, Tape, din punctul meu de vedere, e cel mai bun, e mai bun orice jucător de 18 ani român. Are fizic impresionant, are viteză, tehnică, are calitate”, a spus Angelescu, potrivit digisport.ro.

Stăteam și mă uitam la antrenamente, nu pare că are 18 ani. Nu joacă (n.r. - în meciul cu Dinamo), că nu ies actele. E un jucător care pe noi ne-a impresionat. Din punctul meu de vedere și al lui Daniel Pancu, e un jucător care va juca sezonul ăsta. E un jucător care poate să prindă foarte multe minute. Victor Angelescu, acționar minoritar la Rapid

Pentru un loc de titular, Tape se va lupta cu Cătălin Vulturar, Constantin Grameni și Vladan Bubanja.

„Tape a venit de la o academie din Coasta de Fildeș. L-a adus un impresar cu care colaborăm, un impresar din Italia, care îl propusese mai întâi la Genoa.

Genoa a spus că nu, avea foarte mulți juniori și nu puteau să-l ducă direct la prima echipă”, a mai precizat Victor Angelescu.

Genoa este cealaltă echipă controlată de Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului.

Transferurile realizate de Rapid în această vară

  • Mohammed Kamara (28 ani extremă, sosit liber de contract de la CFR Cluj)
  • Vladan Bubanja (27 ani, mijlocaș defensiv, împrumutat cu opțiune de transfer de la Orenburg)
  • Jason Kodor (20 de ani, atacant, cumpărat de la Lecce)
  • Daniel Graovac (32 de ani, fundaș central, sosit liber de contract de la FCSB)
  • Ștefan Senciuc (născut în Italia, 19 ani, fundaș dreapta crescut la Venezia, acum plecat de la CFR Cluj)
  • Alin Kumer Celik (fundaș central, 19 ani, sosit sub formă de împrumut de la Genoa).
  • Filip Stojilkovic (atacant, 26 de ani, sosit de la Pisa)
  • Eric Ange Tape (mijlocaș, 18 ani, liber de contract)

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