Nadia s-a apucat de cântat  VIDEO  „Zeița de la Montreal” a petrecut de ziua de ei naștere într-un mod inedit

Nadia Comăneci, legenda gimnasticii românești, a împlinit 64 de ani și a ales să sărbătorească cântând.

În 2026 se împlinesc 50 de ani de la performanța reușită de Nadia Comăneci la Montreal: prima sportivă care a fost notată cu 10 la Jocurile Olimpice.

VIDEO. Nadia Comăneci a cântat de ziua ei

Chiar de ziua ei de naștere, Nadia Comăneci a distribuit pe rețelele de socializare un videoclip în care dansa și cânta melodia „Trandafir de la Moldova”.

Legenda gimnasticii românești asculta varianta melodiei interpretată de Loredana Groza, o artistă care este născută, la fel ca și ea, în Onești, județul Bacău.

În timp ce cânta „Trandafir de la Moldova/Te-aș iubi dar nu-ți știu vorba”, Nadia Comăneci arăta spre florile primite cu ocazia zilei sale de naștere.

Nadia Comăneci, cunoscută ca și „Zeița de la Montreal”, a devenit în 1976 prima sportivă care a fost notată cu 10 la Jocurile Olimpice.

Nadia Comăneci a cucerit cinci medalii la Montreal, trei de aur, la individual compus, bârnă şi paralele, una de argint, cu echipa României, şi una de bronz, la sol.

În 2021, când a împlinit 60 de ani, Nadia Comăneci, cel mai important nume din gimnastica românească, a fost decorată de președintele de la acel moment, Klaus Iohannis, cu Ordinul Național „Steaua României”, în gradul de Mare Ofițer.

Alte medalii câștigate de Nadia Comăneci:

Campionatele Europene din 1977 : trei medalii de aur și una de argint

: trei medalii de aur și una de argint Campionatul Mondial din 1978 : două medalii de aur, una la individual compus și cealaltă la bârnă

: două medalii de aur, una la individual compus și cealaltă la bârnă Campionatele Europene din 1979 : patru medalii de aur și una de argint

: patru medalii de aur și una de argint Jocurile Olimpice de la Moscova din 1980: două medalii de aur și două de argint

