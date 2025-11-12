Nadia s-a apucat de cântat  VIDEO  „Zeița de la Montreal” a petrecut de ziua de ei naștere într-un mod inedit

- Nadia Comăneci, legenda gimnasticii românești, a împlinit 64 de ani și a ales să sărbătorească cântând.
În 2026 se împlinesc 50 de ani de la performanța reușită de Nadia Comăneci la Montreal: prima sportivă care a fost notată cu 10 la Jocurile Olimpice.
VIDEO. Nadia Comăneci a cântat de ziua ei
Chiar de ziua ei de naștere, Nadia Comăneci a distribuit pe rețelele de socializare un videoclip în care dansa și cânta melodia „Trandafir de la Moldova”.
Legenda gimnasticii românești asculta varianta melodiei interpretată de Loredana Groza, o artistă care este născută, la fel ca și ea, în Onești, județul Bacău.
În timp ce cânta „Trandafir de la Moldova/Te-aș iubi dar nu-ți știu vorba”, Nadia Comăneci arăta spre florile primite cu ocazia zilei sale de naștere.
Nadia Comăneci, cunoscută ca și „Zeița de la Montreal”, a devenit în 1976 prima sportivă care a fost notată cu 10 la Jocurile Olimpice.
Nadia Comăneci a cucerit cinci medalii la Montreal, trei de aur, la individual compus, bârnă şi paralele, una de argint, cu echipa României, şi una de bronz, la sol.
În 2021, când a împlinit 60 de ani, Nadia Comăneci, cel mai important nume din gimnastica românească, a fost decorată de președintele de la acel moment, Klaus Iohannis, cu Ordinul Național „Steaua României”, în gradul de Mare Ofițer.
Alte medalii câștigate de Nadia Comăneci:
- Campionatele Europene din 1977: trei medalii de aur și una de argint
- Campionatul Mondial din 1978: două medalii de aur, una la individual compus și cealaltă la bârnă
- Campionatele Europene din 1979: patru medalii de aur și una de argint
- Jocurile Olimpice de la Moscova din 1980: două medalii de aur și două de argint