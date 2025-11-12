Nadia s-a apucat de cântat  VIDEO  „Zeița de la Montreal” a petrecut de ziua de ei naștere într-un mod inedit
Foto: Captură Facebook/Nadia Comăneci
Diverse

Nadia s-a apucat de cântat VIDEO „Zeița de la Montreal” a petrecut de ziua de ei naștere într-un mod inedit

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.11.2025, ora 21:40
alt-text Actualizat: 12.11.2025, ora 21:40
  • Nadia Comăneci, legenda gimnasticii românești, a împlinit 64 de ani și a ales să sărbătorească cântând.

În 2026 se împlinesc 50 de ani de la performanța reușită de Nadia Comăneci la Montreal: prima sportivă care a fost notată cu 10 la Jocurile Olimpice.

Rapid, bună de plată  FRF i-a amendat pe giuleșteni, după incidentele din etapa #15 din Liga 1 + Decizie în cazul Dinamo - CFR
Citește și
Rapid, bună de plată FRF i-a amendat pe giuleșteni, după incidentele din etapa #15 din Liga 1 + Decizie în cazul Dinamo - CFR
Citește mai mult
Rapid, bună de plată  FRF i-a amendat pe giuleșteni, după incidentele din etapa #15 din Liga 1 + Decizie în cazul Dinamo - CFR

VIDEO. Nadia Comăneci a cântat de ziua ei

Chiar de ziua ei de naștere, Nadia Comăneci a distribuit pe rețelele de socializare un videoclip în care dansa și cânta melodia „Trandafir de la Moldova”.

Legenda gimnasticii românești asculta varianta melodiei interpretată de Loredana Groza, o artistă care este născută, la fel ca și ea, în Onești, județul Bacău.

În timp ce cânta „Trandafir de la Moldova/Te-aș iubi dar nu-ți știu vorba”, Nadia Comăneci arăta spre florile primite cu ocazia zilei sale de naștere.

Nadia Comăneci, cunoscută ca și „Zeița de la Montreal”, a devenit în 1976 prima sportivă care a fost notată cu 10 la Jocurile Olimpice.

Nadia Comăneci a cucerit cinci medalii la Montreal, trei de aur, la individual compus, bârnă şi paralele, una de argint, cu echipa României, şi una de bronz, la sol.

În 2021, când a împlinit 60 de ani, Nadia Comăneci, cel mai important nume din gimnastica românească, a fost decorată de președintele de la acel moment, Klaus Iohannis, cu Ordinul Național „Steaua României”, în gradul de Mare Ofițer.

Alte medalii câștigate de Nadia Comăneci:

  • Campionatele Europene din 1977: trei medalii de aur și una de argint
  • Campionatul Mondial din 1978: două medalii de aur, una la individual compus și cealaltă la bârnă
  • Campionatele Europene din 1979: patru medalii de aur și una de argint
  • Jocurile Olimpice de la Moscova din 1980: două medalii de aur și două de argint

Citește și

Știe ce-i lipsește lui Dennis Politic Florentin Petre, secundul lui Dinamo, a dezvăluit dialogul avut cu fotbalistul aflat acum la FCSB
Superliga
20:59
Știe ce-i lipsește lui Dennis Politic Florentin Petre, secundul lui Dinamo, a dezvăluit dialogul avut cu fotbalistul aflat acum la FCSB
Citește mai mult
Știe ce-i lipsește lui Dennis Politic Florentin Petre, secundul lui Dinamo, a dezvăluit dialogul avut cu fotbalistul aflat acum la FCSB
Ce s-a schimbat la Rapid Victor Angelescu a numit principalul atu al giuleștenilor: „Îmi place asta”
Superliga
20:38
Ce s-a schimbat la Rapid Victor Angelescu a numit principalul atu al giuleștenilor: „Îmi place asta”
Citește mai mult
Ce s-a schimbat la Rapid Victor Angelescu a numit principalul atu al giuleștenilor: „Îmi place asta”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXCLUSIV. AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan peste 930.000 de lei din campania prezidențială, inclusiv pentru că unii donatori nu pot fi identificați. Ce a spus președintele 
EXCLUSIV. AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan peste 930.000 de lei din campania prezidențială, inclusiv pentru că unii donatori nu pot fi identificați. Ce a spus președintele 
EXCLUSIV. AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan peste 930.000 de lei din campania prezidențială, inclusiv pentru că unii donatori nu pot fi identificați. Ce a spus președintele 
Nadia Comaneci zi de nastere gimnastica cantat
Știrile zilei din sport
&bdquo;M-a zdrobit&rdquo; Ladislau B&ouml;l&ouml;ni a dezv&#259;luit un episod secret din 1985:&nbsp; &bdquo;Am f&#259;cut anumi&#539;i pa&#537;i c&#259;tre Ungaria. Inten&#539;ia era s&#259; dispar total&rdquo;
Diverse
12.11
„M-a zdrobit” Ladislau Bölöni a dezvăluit un episod secret din 1985: „Am făcut anumiți pași către Ungaria. Intenția era să dispar total”
Citește mai mult
&bdquo;M-a zdrobit&rdquo; Ladislau B&ouml;l&ouml;ni a dezv&#259;luit un episod secret din 1985:&nbsp; &bdquo;Am f&#259;cut anumi&#539;i pa&#537;i c&#259;tre Ungaria. Inten&#539;ia era s&#259; dispar total&rdquo;
Beat la antrenamente  Fostul jucător de la Real Madrid, despre problemele cu alcoolul: „Am început la 13 ani și nu m-am mai oprit. Beam 10 beri pe zi”
Campionate
12.11
Beat la antrenamente Fostul jucător de la Real Madrid, despre problemele cu alcoolul: „Am început la 13 ani și nu m-am mai oprit. Beam 10 beri pe zi”
Citește mai mult
Beat la antrenamente  Fostul jucător de la Real Madrid, despre problemele cu alcoolul: „Am început la 13 ani și nu m-am mai oprit. Beam 10 beri pe zi”
„Nu regret plecarea lui Messi” Laporta, despre vizita-surpriză a legendei pe Camp Nou și despre o posibilă revenire a argentinianului la Barcelona
Campionate
12.11
„Nu regret plecarea lui Messi” Laporta, despre vizita-surpriză a legendei pe Camp Nou și despre o posibilă revenire a argentinianului la Barcelona
Citește mai mult
„Nu regret plecarea lui Messi” Laporta, despre vizita-surpriză a legendei pe Camp Nou și despre o posibilă revenire a argentinianului la Barcelona
Drăgușin a revenit pe gazon VIDEO + FOTO. Fundașul lui Tottenham, la primele minute după o pauză de aproximativ 10 luni
Stranieri
12.11
Drăgușin a revenit pe gazon VIDEO + FOTO. Fundașul lui Tottenham, la primele minute după o pauză de aproximativ 10 luni
Citește mai mult
Drăgușin a revenit pe gazon VIDEO + FOTO. Fundașul lui Tottenham, la primele minute după o pauză de aproximativ 10 luni
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:45
„M-a zdrobit” Ladislau Bölöni a dezvăluit un episod secret din 1985: „Am făcut anumiți pași către Ungaria. Intenția era să dispar total”
„M-a zdrobit” Ladislau Bölöni a dezvăluit un episod secret din 1985:  „Am făcut anumiți pași către Ungaria. Intenția era să dispar total”
23:05
„Mă uit la cifrele astea. Zero!” Mihai Stoica, replică pentru Victor Angelescu în dezbaterea Dobre vs. Miculescu: „Nu există comparații”
„Mă uit la cifrele astea. Zero!” Mihai Stoica, replică pentru Victor Angelescu în dezbaterea  Dobre vs. Miculescu: „Nu există comparații”
22:23
Adrian Mutu are două oferte „Briliantul”, gata să revină pe banca tehnică: „Ți-am spus”
Adrian Mutu are două oferte „Briliantul”, gata să revină pe banca tehnică: „Ți-am spus”
20:38
Ce s-a schimbat la Rapid Victor Angelescu a numit principalul atu al giuleștenilor: „Îmi place asta”
Ce s-a schimbat la Rapid Victor Angelescu a numit principalul atu al giuleștenilor: „Îmi place asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Top stiri din sport
Cristian Geambașu O găleată cu gheață de la Loți
Opinii
12.11
Cristian Geambașu O găleată cu gheață de la Loți
Citește mai mult
Cristian Geambașu O găleată cu gheață de la Loți
Politic, pe făraș la FCSB? Fotbalistul a intrat în dizgrația patronului:  „Mai iei și țepe. Îl dau pe 300.000 de euro și asta e”
Superliga
12.11
Politic, pe făraș la FCSB? Fotbalistul a intrat în dizgrația patronului: „Mai iei și țepe. Îl dau pe 300.000 de euro și asta e”
Citește mai mult
Politic, pe făraș la FCSB? Fotbalistul a intrat în dizgrația patronului:  „Mai iei și țepe. Îl dau pe 300.000 de euro și asta e”
Stadion parțial închis De ce blochează FRF o parte din capacitatea arenei din Ploiești la meciul România - San Marino
Nationala
12.11
Stadion parțial închis De ce blochează FRF o parte din capacitatea arenei din Ploiești la meciul România - San Marino
Citește mai mult
Stadion parțial închis De ce blochează FRF o parte din capacitatea arenei din Ploiești la meciul România - San Marino
Și-a apărat familia cu un cuțit! Casa lui Raheem Sterling a fost spartă de hoți. Starul de la Chelsea, ținta unui atac pentru a treia oară în șapte ani
Campionate
12.11
Și-a apărat familia cu un cuțit! Casa lui Raheem Sterling a fost spartă de hoți. Starul de la Chelsea, ținta unui atac pentru a treia oară în șapte ani
Citește mai mult
Și-a apărat familia cu un cuțit! Casa lui Raheem Sterling a fost spartă de hoți. Starul de la Chelsea, ținta unui atac pentru a treia oară în șapte ani

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 17 rapid 9 Universitatea Craiova 37 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
13.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share