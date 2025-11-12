Rapid, bună de plată FRF i-a amendat pe giuleșteni, după incidentele din etapa #15 din Liga 1 + Decizie în cazul Dinamo - CFR

Comisia de Disciplină a FRF a venit cu sancțiuni după incidentele din cadrul etapei #15 din Liga 1.

Rapid este clubul care are cel mai mult de suferit din cauza scandalului din meciul cu U Craiova, scor 2-2.

Daniel Bîrligea și Alexandru Cicâldău au și ei de suferit în urma eliminărilor din etapa 16, din meciurile cu Hermannstadt, respectiv UTA Arad.

Rapid și Dinamo, amendate de Comisia de Disciplină

Rapid a fost amendată cu 16.875 de lei de către Comisia de Disciplină a FRF, potrivit lpf.ro.

În startul partidei dintre Universitatea Craiova și Rapid, scor 2-2, din cadrul etapei 15 din Liga 1, în peluza giuleștenilor a existat un conflict între suporteri, iar forțele de ordine au fost nevoite să intervină.

Dinamo a scăpat mai ușor decât Rapid. Echipa antrenată de Zeljko Kopic a primit doar un avertisment pentru incidentele din meciul cu CFR Cluj, scor 2-1, din cadrul etapei 15 din Liga 1.

După golul decisiv al lui Soro din minutul 90+1 și fluierul final al arbitrului, lucrurile au scăpat complet de sub control. Zeci de persoane au pătruns pe teren, dorind să se bucure alături de jucătorii dinamoviști.

Stewarzii au pierdut controlul situației, iar suporterii au rămas minute bune pe gazon, scandând și sărbătorind.

Daniel Bîrligea și Alexandru Cicâldău, o etapă de suspendare

După ce a fost eliminat în partida dintre Hermannstadt și FCSB, scor 3-3, Daniel Bîrligea, atacantul campioanei, a fost suspendat o etapă și a primit o amendă de 740 de lei.

Atacantul „roș-albaștrilor” a fost avertizat pentru prima dată în minutul 79, după ce a intrat într-un dialog cu arbitrul de tușă.

Bîrligea fusese faultat pe o acțiune de atac a FCSB-ului și, fiind nemulțumit, i-a reproșat arbitrului de linie decizia.

Ulterior, după ce a primit primul cartonaș galben, atacantul a continuat să protesteze, extrem de nervos.

Eliminarea a venit două minute mai târziu, după ce arbitrul de centru a acordat un fault în atac, când Bîrligea l-a atins pe unul dintre apărătorii sibieni.

Nemulțumit de decizie, Bîrligea a strigat către arbitru: „Ce fault e ăsta?”, urmat de câteva vulgarități, fapt pentru care Radu Petrescu a scos pentru a doua oară cartonașul galben și l-a eliminat pe atacantul campioanei.

Alexandru Cicâldău, jucătorul Craiovei, a fost și el eliminat în meciul cu UTA Arad de duminică, pierdut de olteni cu scorul de 1-2.

Acesta a primit aceeași sancțiune ca Daniel Bîrligea: o etapă de suspendare și o amendă de 740 de lei.

În partida de pe „Ion Obemenco”, Cicâldău a văzut primul cartonaș galben în minutul 72. Șapte minute mai târziu, acesta a fost avertizat pentru a doua oară și a fost eliminat.

