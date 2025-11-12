Știe ce-i lipsește lui Dennis Politic Florentin Petre, secundul lui Dinamo, a dezvăluit dialogul avut cu fotbalistul aflat acum la FCSB

Florentin Petre (49 de ani), antrenorul secund al celor de la Dinamo, a vorbit despre Dennis Politic (25 de ani), fotbalist care nu traversează cea mai bună formă după transferul la FCSB

Politic a fost transferat de FCSB în această vară de la Dinamo, într-un schimb cu Alexandru Musi (21 de ani) plus 970.000 de euro.

Florentin Petre: „Dennis, eu n-aș putea să fac asta niciodată”

Într-un interviu acordat recent, Florentin Petre, glorie a clubului din „Ștefan cel Mare”, în prezent antrenor secund al alb-roșiilor, a dezvăluit ce i-a spus atacantului lateral înainte de transferul la FCSB.

„Eu am avut o discuție cu Dennis pe tema asta. Și i-am zis: «Dennis, în România, acum, eu nu aș putea să merg acolo niciodată, că n-am cum».

I-am zis că, în cazul lui, nu are ADN dinamovist în sânge ca să spună domne, regretă fanii că am jucat la juniori, am stat la Dinamo 30 și ceva de ani și să merg la Steaua (n.r. FCSB) să joc.

Ție lumea n-ar trebui să-ți facă nimic, OK, te ceartă un meci, două, trei, poate toată viața, că asta e viața”, a declarat Florentin Petre potrivit fanatik.ro.

Florentin Petre știe ce îi lipsește lui Politic

Politic nu a reușit să se impună în tricoul roș-albaștrilor. Fostul jucător de la Dinamo a marcat primul gol pentru FCSB în Liga 1 abia în etapa #16, în meciul cu Hermannstadt, scor 3-3.

Florentin Petre consideră că Dennis are nevoie de mai multă încredere, însă este conștient că acest lucru este greu de obținut, având în vedere că patronul este obișnuit să-i critice pe jucători după meciurile mai slabe.

„Îl cunosc, am avut discuții cu Dennis. Îi lipsește încrederea. Lasă-l să joace.

Vorbim așa, în general, despre jucători. Sunt jucători care rezistă foarte bine la presiune și sunt jucători pe care trebuie să-i ajuți să își atingă potențialul maxim.

Dennis este unul dintre jucătorii cu care trebuie să vorbești, trebuie să-i dai încredere, trebuie să-l ajuți atunci când are nevoie, trebuie să-i spui niște cuvinte frumoase atunci când merită și atunci când nu merită trebuie să-l susții în toate lucrurile, pentru că așa-ți câștigi vestiarul.

Eu așa am avut rezultate și așa mă iubesc jucătorii. Pentru că le vorbesc pe limba lor și le explic lucrurile”, a adăugat Florentin Petre.

20 de meciuri a jucat Dennis Politic pentru FCSB, în acest sezon. A marcat de 3 ori

Florentin Petre, despre schimbul Musi - Politic

Secundul lui Zeljko Kopic a fost întrebat și despre schimbul dintre Musi și Politic. Până în acest moment, Dinamo pare că a ieșit câștigată, având în vedere adaptarea rapidă a fotbalistului de 21 de ani.

„Nu pot să spun că doar Dinamo a câștigat, pentru că Dennis e fotbalist. Trebuie lăsat să joace, trebuie să fie sănătos în primul rând. Dacă îi dai încredere să joace 3-4-5 meciuri la rând și îl lași să se desfășoare cum vrea el, e fotbalist.

Noi am făcut o afacere foarte bună cu Musi. Aveam nevoie și de under, iar el este un under de calitate și ne ajută extraordinar de mult în concepția noastră de joc și de tot ceea ce ne dorim acolo!”.

