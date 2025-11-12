Ce s-a schimbat la Rapid Victor Angelescu a numit principalul atu al giuleștenilor: „Îmi place asta”

Victor Angelescu, acționar minoritar și președinte la Rapid, a numit principalul atu al giuleștenilor din acest sezon.

Rapid a câștigat primul meci din returul sezonului regular, scor 2-0, cu FC Argeș și este lider în Liga 1, cu 35 de puncte, după primele 16 etape.

Formația antrenată de Constantin Gâlcă (53 de ani) a suferit un singur eșec în această stagiune, 1-2, cu Hermannstadt, pe teren propriu.

Victor Angelescu: „Îmi place că e liniște acum la echipă”

Sezonul 2024 - 2025 a fost unul tumultos și plin de scandaluri la Rapid, iar asta i-a făcut pe giuleșteni să rateze toate obiectivele propuse.

Lucrurile s-au schimbat în această stagiune, iar Victor Angelescu a vorbit despre principalul atu al alb-vișiniilor.

„Îmi place că e liniște acum la echipă. Suntem echilibrați. Am avut această strategie, să vină cineva care e echilibrat.

Repet, până acum cred că ăsta e cel mai important lucru. N-a fost liniște la noi nici în birouri înainte, nu numai pe banca tehnică, dar acum pare că am găsit-o.

Va fi greu să o menținem și oricum va veni un moment în care vom avea o cădere, chiar dacă vom câștiga titlul. Am rugat de la început suporterii și fac și acum un apel.

Chiar dacă suntem pe locul 1, poate vom lua două bătăi la rând și va părea că nu e bine deloc. Atunci se arată caracterele puternice.

Dacă vom gestiona bine astfel de momente, atunci chiar vom avea șanse să luăm un trofeu”, a declarat Victor Angelescu, potrivit digisport.ro.

FOTO. Imagini de la Rapid - FC Argeș 2-0

VIDEO. Reușita lui Pașcanu din Rapid - FC Argeș 2-0

