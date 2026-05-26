Spania, la picioarele lui Radu Portarul român, pus de La Liga lângă Mbappe și Lamine Yamal 
Ionuț Radu a închis poarta galicienilor și în deplasarea cu Atletico.
alt-text Publicat: 26.05.2026, ora 20:48
alt-text Actualizat: 26.05.2026, ora 20:48
  • Ionuț Radu (28 de ani), portarul român de la Celta Vigo, a fost inclus de La Liga în într-una dintre echipele sezonului 2025-2026.
  • Portarul apare ca titular între buturi, alături de jucători precum Kylian Mbappe sau Lamine Yamal.

După ce a fost desemnat cel mai bun jucător al sezonului pentru Celta Vigo, portarul român a fost ales de La Liga într-o echipă ideală unde fiecare club putea da cel mult un jucător.

Ionuț Radu, inclus de La Liga în echipa sezonului, alături de Mbappe și Lamine Yamal

Alegerea vine după un sezon foarte bun al portarului român la Celta Vigo.

Radu a bifat 38 de meciuri în stagiunea 2025-2026, toate ca titular, și a adunat 3.420 de minute. În acest interval, a reușit 113 parade, 21 de mingi blocate și a apărat două penalty-uri.

Echipa publicată de forul spaniol:

  • I. Radu (Celta Vigo) - Marc Pubill (Atletico), Jon Martin (Real Sociedad), Lejeune (Rayo Vallecano), Carlos Romero (Espanyol) - Lamine Yamal (Barcelona), Pablo Fornals (Betis), Luis Milla (Getafe), Pepe (Villarreal) - Kylian Mbappe (Real Madrid), Vedat Muriqi (Mallorca).

Portarul a ajuns la Celta Vigo în vara lui 2025, după despărțirea de Venezia, dar s-a impus rapid ca titular.

Radu a fost titular și în Europa League, competiție în care a adunat 12 apariții. Totuși, Celta Vigo s-a oprit în sferturile de finală, după ce a pierdut dubla cu Freiburg, scor 1-6 la general.

Celta a încheiat campionatul pe locul 6 în La Liga și a obținut calificarea în Europa League, după victoria cu Sevilla, scor 1-0, în ultima etapă.

Format la Inter Milano, goalkeperul a mai evoluat de-a lungul carierei pentru Genoa, Cremonese, Auxerre și Bournemouth.

