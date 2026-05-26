La Mondial deși e acuzat de viol?! În așteptarea procesului, ghanezul Thomas Partey a fost convocat pentru CM 2026
Thomas Partey a jucat în ambele amicale ale Ghanei din martie, la 1-5 cu Austria și 1-2 cu Germania. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Theodor Jumătate
Publicat: 26.05.2026, ora 18:16
alt-text Actualizat: 26.05.2026, ora 18:16
  • Thomas Partey are șapte capete de acuzare de viol și altul de agresiune sexuală împotriva lui. 
  • Mijlocașul în vârstă de 32 de ani, ex-Arsenal, la Villarreal în ultimul sezon, a fost inclus de selecționerul Ghanei în lotul pentru Mondial. 

Thomas Partey s-a transferat în 2020 de la Atletico Madrid la Arsenal, pentru 50 de milioane de euro, și a jucat încă cinci sezoane la „tunari”.

În august 2025, când izbucnise deja scandalul sexual în Anglia, clubul londonez l-a lăsat să plece gratis și a ajuns în Spania, la Villarreal.

Partey va fi judecat în 2027

Chiar și sub amenințarea justiției, anchetat în Marea Britanie, a apărut în 32 de meciuri ale „Submarinului galben”. Și în LaLiga, și în Copa del Rey, și în Liga Campionilor.

Anul trecut, pe 5 iulie, era acuzat de cinci violuri și o agresiune sexuală. În septembrie, a pledat nevinovat, În februarie, au mai apărut două acuzații de viol, pe care le-a negat în aprilie în fața Curții Southwark din Londra.

Thomas Partey, în aprilie, în fața Curții din Londra. Foto: Imago

Va fi judecat în capitala britanică la începutul lui 2027. Nu va putea evita procesul.

Până atunci, va continua să joace. Inclusiv la Campionatul Mondial din această vară.

Partey, vicecăpitanul Ghanei, inclus în grupul de 28. Va fi și în lotul de 26

Potrivit The Athletic, Partey este obligat să anunțe autoritățile de fiecare dată când călătorește în străinătate. O va face foarte probabil și luna viitoare.

Mijlocașul în vârstă de 32 de ani a fost trecut de selecționerul Ghanei, Carlos Queiroz, pe lista lotului preliminar, de 28 de jucători.

Aproape sigur, vicecăpitanul „Black Stars” va fi păstrat și în grupul definitiv, de 26, pentru turneul final.

Ghana face parte din grupa L la CM 2026. Primul meci în Canada, următoarele două în Statele Unite.

  • 17 iunie, cu Panama (Toronto). 
  • 23 iunie, cu Anglia (Boston). 
  • 27 iunie, cu Croația (Philadelphia). 

